Фану VAR не товарищ

Подавляющее большинство поклонников клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) выступает против применения VAR. Они уверены, что превратившаяся в неотъемлемую часть футбола система видеопомощи арбитрам не улучшает качества судейства, а ее «побочные эффекты» негативно влияют на удовольствие от просмотра матчей. Таким оказался итог опроса, проведенного Ассоциацией футбольных болельщиков Англии (FSA). Впрочем, в АПЛ с ним категорически не согласны. Лига утверждает, что VAR исправляет около ста важных судейских решений за сезон. В любом случае отменить ее использование вряд ли реально из-за позиции самих клубов, которых технология, кажется, полностью устраивает.

Фото: Ed Sykes / Reuters Арбитр Питер Бэнкс смотрит повтор VAR в матче Кубка Английской футбольной лиги

В информационный хит футбольных разделов ведущих британских изданий превратилась публикация итогов опроса, проведенного Ассоциацией футбольных болельщиков Англии. В нем приняло участие почти 8 тыс. поклонников всех 20 клубов Английской премьер-лиги, считающейся сильнейшим футбольным чемпионатом. Более половины из них сообщили, что посещают как минимум 15 игр в течение сезона. Опрос был посвящен актуальной в последнее время теме использования VAR. Система видеопомощи арбитрам появилась во второй половине прошлого десятилетия, а в нынешнем превратилась в неотъемлемую часть футбола на элитном уровне. В АПЛ она используется с 2019 года.

Итоги этого опроса получились чрезвычайно неожиданными. Из них следует, что подавляющее большинство болельщиков, судя по всему, предпочли бы вернуться в те времена, когда VAR не существовала.

90% респондентов отрицательно ответили на вопрос, улучшила ли она в принципе их впечатления от посещения матчей. 94% не заметили улучшений благодаря VAR при просмотре матчей по телевидению. А 91% полагает, что система «портит спонтанность» празднований гола.

Но эти цифры хотя бы можно назвать довольно предсказуемыми, учитывая, что они описывают давно подмеченные «побочные эффекты» VAR, от которых никак не получается избавиться. Речь, например, о резком снижении чистого времени матчей из-за многочисленных пауз в игре, возникающих в связи с видеопросмотрами, зафиксированном осенью 2025 года Opta. Куда больше шокируют другие данные, касающиеся уже ключевой функции системы.

Как выяснилось, 72% респондентов не согласны даже с, казалось бы, очевидным тезисом насчет того, что VAR сделала судейство более «точным».

74% не устраивает «четкость» объяснений тех или иных решений, принятых благодаря VAR. 86% выразили «беспокойство» по поводу планов головных футбольных структур расширить сферу ее применения. В настоящее время VAR включается лишь в эпизодах, касающихся голов, нарушений в штрафной, влекущих за собой пенальти, «прямых» красных карточек за грубые фолы или фолы последней надежды, а также когда требуется уточнить, кто именно из игроков их совершал. Но уже летом на чемпионате мира, который примут США, Канада и Мексика, она будет также проверять корректность назначения угловых и вынесения игрокам вторых предупреждений, означающих удаление.

По мнению Томаса Конканнона, одного из руководителей FSA, результаты опроса демонстрируют, что VAR стала «раздражать» людей, постепенно начавших обращать больше внимания на ее «негативную сторону»: «Раздражает время, которое занимают просмотры, раздражает недостаток точности». Конканнон полагает, что система лишила футбол «особенных черт» вроде той же «спонтанности» голов. При этом он отметил, что сейчас «судейство обсуждается более активно, чем ранее», хотя применение VAR предусматривает снижение градуса таких дискуссий: «Понятно, что клубы и лига хотят большей точности, потому что на кону слишком много денег. Но болельщику трудно принять ситуацию, когда гол отменяется из микроскопического офсайда».

На самом деле точка зрения, высказанная болельщиками по крайней мере по поводу важнейшей функции VAR, представляется достаточно спорной. BBC, комментируя итоги опроса, указала на данные, обнародованные на минувшей неделе органом под названием Key Match Incidents (KMI). Он анализирует работу судей в АПЛ.

По подсчетам KMI, в нынешнем чемпионате Англии (до его финиша остается семь туров) судьи уже совершили 54 заметные ошибки, в том числе связанные с некорректными решениями, принятыми посредством VAR. В предыдущем первенстве на этой же стадии таких ошибок было на десять меньше.

При этом KMI подчеркивает, что время просмотра повторов все-таки сократилось на 25%.

В то же время другая организация, занимающаяся разбором судейства, Professional Game Natch Officials заверяет, что тренд в целом позитивный. Например, в чемпионате позапрошлом ошибок было в полтора раза больше. Правда, снижение, и по ее расчетам, происходит, как ни странно, не за счет более эффективного использования VAR. Ошибочных решений при ее применении остается примерно столько же, сколько и раньше.

В своем заявлении АПЛ, отреагировавшая на опрос FSA, настаивает на том, что ее собственные исследования, наоборот, доказывают, что «фаны в целом настроены сохранить VAR, но улучшить методы работы с ней». Кроме того, лига подчеркивает, что в каждом из «последних сезонов» VAR пересматривает около ста судейских решений, которые могли повлиять на исход матча. Речь идет об отмененных или засчитанных голах, назначенных или не назначенных пенальти, красных карточках.

В любом случае какой бы ни была трактовка опроса со стороны FSA и фанатов вообще, о том, чтобы добиться отмены VAR, им не стоит и мечтать.

Для того чтобы отмена случилась, за нее по регламенту АПЛ должны проголосовать не менее 14 клубов из 20, играющих в высшем дивизионе. Голосование по этому вопросу уже однажды состоялось. В 2024 году в повестку заседания лиги его вдруг включил «Вулвергемптон». Но он был и единственным клубом, который выступил против VAR. Остальные 19 высказались за то, чтобы ее сохранить.

Алексей Доспехов