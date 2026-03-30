Теннисные рейтинги
Рейтинг ATP
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 590 баллов. 2 (2). Янник Синнер (Италия) — 12 400. 3 (4). Александр Зверев (Германия) — 5205. 4 (3). Новак Джокович (Сербия) — 4720. 5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4265. 6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4095. 7 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4000. 8 (7). Тейлор Фриц — 3870. 9 (9). Бен Шелтон (оба — США) — 3860. 10 (10). Даниил Медведев (Россия) — 3610. 11 (11). Александр Бублик (Казахстан) — 3345. 12 (12). Каспер Рууд (Норвегия) — 2625. 13 (14). Флавио Коболли (Италия) — 2520. 14 (22). Иржи Легечка (Чехия) — 2490. 15 (15). Карен Хачанов — 2410. 16 (16). Андрей Рублев (оба — Россия) — 2400. 17 (17). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2220. 18 (20). Фрэнсис Тиафо (США) — 2070.19 (18). Лучано Дардери (Италия) — 2050. 20 (19). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 2020.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 025 очков. 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8108. 3 (4). Кори Гауфф — 7278. 4 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 7263. 5 (5). Джессика Пегула — 6243. 6 (6). Аманда Анисимова (обе — США) — 6180. 7 (8). Элина Свитолина (Украина) — 3965. 8 (7). Джасмин Паолини (Италия) — 3907. 9 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3531. 10 (10). Мирра Андреева (Россия) — 3121. 11 (14). Каролина Мухова (Чехия) — 2993. 12 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2983. 13 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2973. 14 (13). Линда Носкова (Чехия) — 2801. 15 (15). Наоми Осака (Япония) — 2324. 16 (17). Ива Йович (США) — 2105. 17 (16). Клара Таусон (Дания) — 2040. 18 (18). Мэдисон Кис (США) — 2026. 19 (20). Диана Шнайдер (Россия) — 1953. 20 (19). Элизе Мертенс (Бельгия) — 1936. 21 (22). Людмила Самсонова — 1845. 22 (21). Анна Калинская — 1813… 58 (57). Вероника Кудерметова — 1055… 66 (74). Анастасия Захарова — 978…74 (71). Оксана Селехметьева — 898… 99 (92). Анна Блинкова (все — Россия) — 790.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.