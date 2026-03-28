Ellior — премиальная косметика для ухода за кожей лица, созданная в 2023 году в Москве командой технологов и практикующих дерматологов. Бренд объединяет природу, науку и результат, его средства направлены на решение ключевых проблем — пигментации, акне и раннего увядания кожи — и не содержат парабенов, SLS и синтетических отдушек. Вся косметика проходит тестирование в три этапа проверки: лаборатория, фокус-группы, салоны-партнеры. Бестселлерами стали омолаживающие ампулы с бакучиолом и крем-маска тройного действия на основе водорослей и черной икры.

