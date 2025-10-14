Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Энциклопедия русской красоты

Навигатор по российским косметическим брендам

«Энциклопедия русской красоты» — первый масштабный онлайн-ресурс, посвященный российской парфюмерно-косметической индустрии. Это удобный навигатор для потребителей, экспертов и представителей рынка. Здесь собраны ключевые факты о брендах: когда, где и кем они были основаны, какие средства выпускают и какие ингредиенты используют. Проект регулярно пополняется новыми данными и обновляется в режиме реального времени.

