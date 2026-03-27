На стройке ледовой арены в Дюртюлях погиб работник

В Дюртюлях на стройплощадке ледовой арены погиб 38-летний работник ООО «СР-Профиль», сообщает пресс-служба Гострудинспекции Башкирии. Ведомство начало расследование.

Инцидент произошел во время монтажа металлоконструкций. Сидя на балке, двое рабочих отцепляли крюки стропов кранов. Балка оторвалась и с высоты восьми метров упала на землю вместе со строителями.

32-летний рабочий с тяжелой травмой госпитализирован в Дюртюлинскую ЦРБ.

Проверку по факту инцидента начала прокуратура, которая оценит соблюдение требований об охране труда и технике безопасности. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности во время строительных и иных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

ООО «СР-Профиль» зарегистрировано в январе 2014 года. Компания занимается производством стальных труб, полых профилей и фитингов. Владельцем является Станислав Данилов. В 2024 году выручка составила 682,4 млн руб., чистая прибыль равнялась 1,4 млн руб.

Майя Иванова