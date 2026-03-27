Финомбудсмена встраивают в систему

Банк России поддержал предложения страховщиков по реформе урегулирования споров их клиентов, согласно которым суд после обращения в службу финуполномоченного должен стать апелляционной инстанцией. В первую очередь проблема касается споров по ОСАГО. По словам участников рынка, в последнее время решения финомбудсмена слишком часто оспариваются в судах, предлагаемые изменения могут сделать практику более единообразной. Впрочем, банкиры не сталкиваются с такими проблемами и поэтому выступают против изменений законодательства.

ЦБ поддержал предложения страховщиков по внесению изменений в Гражданский кодекс (ГК) РФ, устанавливающих особенности рассмотрения судами дел, связанных с несогласием с решением финансового уполномоченного. Это следует из ответа регулятора на письмо Всероссийскому союзу страховщиков (ВСС) (с документами ознакомился “Ъ”). Участники страхового рынка считают необходимым внести поправки к ГК РФ, согласно которым суды будут рассматривать споры по заявлениям несогласных с решением финуполномоченного граждан по правилам апелляционной инстанции, то есть как судебный контроль за законностью и обоснованностью решения. По мнению ЦБ, это «повысит уровень защищенности прав» потребителей финуслуг и в перспективе снизит нагрузку на судебную систему «за счет окончательного урегулирования спора на досудебной стадии». В службе финомбудсмена, ссылаясь на семилетний опыт работы, также считают необходимым «урегулирование ряда вопросов» в Гражданском процессуальном кодексе (ГПК) РФ.

По данным ВСС, в 2024 году служба финомбудсмена рассмотрела 55 тыс. обращений потребителей, удовлетворив из них 34%. Впоследствии потребителями было подано 50 тыс. исков, то есть 90% от общего количества уже рассмотренных дел. В судах было удовлетворено 75% из них.

В первую очередь проблема касается ОСАГО. Как указывает старший вице-президент группы «АльфаСтрахование» Алексей Артамонов, «в последние два года практика финуполномоченного и судов в отношении ОСАГО начала "разъезжаться", что и является поводом для обсуждения юридической конструкции, позволяющей синхронизировать подходы» этих двух инстанций. По оценке начальника управления досудебного урегулирования «РЕСО-Гарантии» Елены Гринберг, 82% обращающихся к финуполномоченному и в суды являются не реальными потребителями, а так называемыми автоюристами.

Вместе с тем из письма ЦБ следует, что, по мнению представителей банков, действующих норм ГК достаточно для рассмотрения споров по обжалованию решений финансового уполномоченного. «Мы не видим проблем в том, что при оспаривании решения финуполномоченного суд может встать на сторону заявителя»,— говорит директор юридического департамента Ассоциации банков России (АБР) Александр Абрамов. Относительно страхового рынка, «это локальный вопрос, связанный с рассмотрением дел по ОСАГО, а не с общей проблематикой взаимоотношений» страховщиков с клиентами по всем продуктам, считает он. И для решения этой задачи, по мнению АБР, целесообразно рассмотреть возможность изменения профильного закона.

Специфика банковских и страховых споров существенно различается. «Банкиры резонно опасаются, что изменения, настроенные под логику страховых компаний, могут создать для них дополнительные сложности»,— говорит заместитель директора правового департамента «Росгосстраха» Татьяна Андреева. По ее мнению, наиболее реалистичный путь — внесение изменений в ГПК, которые будут учитывать отраслевую специфику.

Вместе с тем юристы считают, что внесение правок необходимо единое. «Процессуальный порядок рассмотрения таких споров должен распространяться на все финансовые организации, обратное приведет только к хаосу и отсутствию единообразия практики рассмотрения споров»,— указывает адвокат КА Pen & Paper Денис Драгунов. Несмотря на скепсис со стороны банковского сектора, концептуальная поддержка изменений со стороны ЦБ дает «серьезные шансы на реформирование законодательства», считает советник практики страхования МЭФ Legal Иван Рыбаков.

Юлия Пославская