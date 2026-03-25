Соучредитель охранной фирмы купил памятник в Новой Ладоге
Индивидуальный предпринимать Алексей Максимов выиграл торги по продаже исторического здания городского училища XIX века на пр. Карла Маркса, 27, в Новой Ладоге. Победитель предложил за объект культурного наследия регионального значения 10,3 млн рублей.
Здание городского училища Ленинградская область, г. Новая Ладога, проспект Карла Маркса, д. 27
Информации о подведении итогов торгов появилась на ГИС Торги 25 марта. Объект продавался в рамках аукциона на понижение. Начальная цена аукциона была равна 12,9 млн рублей, шаг понижения — 1,291 млн рублей. По данным ЕГРЮЛ, победитель торгов индивидуальный предприниматель Алексей Максимов является также соучредителем ООО «Охранное предприятие “РТК-Безопасность”», зарегистрированного в Петербурге.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что это здание бывшего уездного училища 1825 года постройки (перестроен в 1840-х годах) стало одним из первых ОКН в Санкт-Петербургской агломерации, выставленных на торги в рамках новой федеральной программы сохранения объектов культурного наследия.
