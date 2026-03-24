Допинговый кризис в легкой атлетике

3 ноября 2015 года совет Международной федерации легкой атлетики (тогда — IAAF) принял решение о временном отстранении России от соревнований на неопределенный срок, приостановке членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и лишении ее права принимать ряд международных турниров. Причиной стал доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, зафиксировавшей систематическое применение допинга российскими спортсменами и манипуляции с допинг-пробам со стороны их тренеров и руководителей, в том числе ушедшего в отставку многолетнего президента ВФЛА Валентина Балахничева, а также многочисленные допинговые инциденты.

В августе 2016 года российская легкоатлетическая сборная не смогла принять участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Допуск IAAF предоставила только прыгунье в длину Дарье Клишиной, тренирующейся в США.

В апреле 2018 года разразился громкий скандал, связанный с еще несколько лет назад считавшимся одним из лучших тренеров страны Виктором Чегиным, специалистом по спортивной ходьбе. Чегин, примерно два десятка спортсменов которого попались на допинге, был пожизненно дисквалифицирован сразу после начала допингового кризиса. Однако сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) зафиксировали факт его работы с российскими ходоками на сборах в Киргизии. Пятеро из них лишились права выступить на командном чемпионате мира. А РУСАДА расторгло договор о сотрудничестве с Республикой Мордовия, где жил и работал Чегин.

В ноябре 2019 года Athletics Integrity Unit (AIU), дисциплинарный орган международной федерации, отстранил от деятельности президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина. В санкции в отношении функционера вылилось ЧП с прыгуном в высоту Даниилом Лысенко. Выяснилось, что пропуск допинг-теста он пытался объяснить с помощью поддельных медицинских документов, о фальсификации которых как минимум знали руководители ВФЛА.

В январе 2020 года AIU рекомендовал исключить ВФЛА из World Athletics в связи с продолжающимися грубыми нарушениями антидопингового регламента. Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России отреагировали на это беспрецедентной мерой — введением внешнего управления в федерации до выборов нового президента и угрозой лишения ее государственной аккредитации, то есть в том числе финансирования.

В июле 2020 года, не проработав на своем посту и полугода, ушел в отставку очередной президент ВФЛА Евгений Юрченко. Отставке предшествовали две скандальные истории. Первая — с невыплаченным вовремя World Athletics штрафом в размере $5 млн, требующимся для восстановления статуса федерации, вторая — с открытым письмом Владимиру Путину ведущих российских легкоатлетов Марии Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжелики Сидоровой с жесткой критикой руководства ВФЛА.

В феврале 2021 года ВФЛА представила план по восстановлению федерации, содержащий признание существования в российской легкой атлетике на протяжении длительного периода времени «культуры допинга», на котором настаивал World Athletics. На летнюю Олимпиаду в Токио российскую команду все-таки допустили, но в урезанном до десяти спортсменов составе.

В марте 2023 года совет World Athletics принял решение о восстановлении статуса ВФЛА с условием прохождения трехлетнего периода мониторинга, правда уточнив, что не отменяет «изоляционных» санкций, наложенных после начала специальной военной операции на Украине.