Росморпорт продал лайнер «Князь Владимир» компании из Подмосковья

ФГУП «Росморпорт» заключило договор купли-продажи пассажирского теплохода «Князь Владимир» с ООО «Развитие города». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе госкомпании. Стоимость сделки не раскрывается.

«В настоящий момент осуществляется оплата по договору и процедура приема-передачи судна. Информация о цене договора относится к коммерческой тайне и не подлежит разглашению»,— уточнили в ФГУП «Росморпорт».

Согласно данным из системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Развитие города» зарегистрировано в Московской области в 2023 году. Генеральным директором компании значится Алаа Абунукта, учредителем — Мадинат Алиева (ей также принадлежит стройфирма в Дагестане). Основной вид деятельности юрлица — «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» (ОКВЭД 56.10). Также общество может заниматься строительством кораблей, судов и плавучих конструкций. Чистый убыток компании по итогам 2024 года составил 14 тыс. руб.

«Князь Владимир» — это девятипалубное судно длиной около 142 м и шириной 21,9 м, способное перевозить примерно 800 пассажиров. Лайнер был построен в 1970-х годах и первоначально носил название Roy Star. После того как судно перешло в собственность Росморпорта (оператор «Черноморские круизы»), его отремонтировали. С 2017 года теплоход курсировал между Сочи и Крымом. В 2019 году маршрут был расширен и включил Абхазию. Однако в период пандемии коронавируса деятельность теплохода была приостановлена по решению Роспотребнадзора, который сообщил об истечении санитарного свидетельства судна. Круизы так и не были возобновлены.

В Росморпорте «Ъ-Кубань» объяснили прекращение регулярного сообщения военной угрозой для гражданского судоходства в Черном море. Согласно приказу генерального директора оператора судна ООО «Черноморские круизы» от 25 сентября 2023 года, лайнер перевели в эксплуатационный резерв. Сейчас приписанное к Сочи судно находится в морском порту Новороссийска.

Лайнер «Князь Владимир» пытались реализовать через аукцион с марта 2025 года. Последняя стартовая цена лота составляла 873,5 млн руб.