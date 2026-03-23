Приставы Удмуртии изъяли 100 старинных икон из Женского Покровского монастыря

Судебные приставы Удмуртии принудительно изъяли свыше 100 икон из Женского Покровского монастыря в селе Каменное Заделье. Передача религиозного имущества проводится по решению суда, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

«В ходе исполнительных действий судебные приставы провели осмотр помещений, в которых хранились духовно-материальные ценности. Установлено, что иконы, представляющие культурную и историческую ценность, хранились в ненадлежащих условиях»,— говорится в сообщении.

Напомним, изъятые иконы являются одним из предметов спора между женским монастырем и Русской православной церковью (РПЦ). Конфликт с проживающими здесь насельницами длится уже несколько десятилетий. В 2022 году Епархиальный суд отлучил насельниц от Святого Причастия до принесения покаяния. Ранее иконы находились в Трифоновском храме. Запасник с иконами был опечатан в октябре 2021 года.

В частности, РПЦ утверждает, что монахини отказываются от паспортов из-за «числа дьявола» и закапывают трупы без разрешения. Затворницы заявляют, что Церковь ввозила на территорию лечившихся у нарколога «неизвестных мужчин», которые спиливали замки и вламывались в монашеские дома. Сейчас идут юридические тяжбы относительно земельного участка в 6 га.

Подробнее о религиозном конфликте читайте в материале «Судом поделят дом Господень».