Ты узнаешь его по тысяче

Александр Овечкин еще чуть-чуть увеличил масштаб своего снайперского величия, забросив в матче «Вашингтон Кэпиталс» против «Колорадо Эвеланш» свою тысячную шайбу во всех матчах НХЛ, то есть сыгранных как в регулярном чемпионате, так и в play-off. Российский форвард стал вторым хоккеистом в истории, которому покорилась эта отметка. Чтобы превзойти пока остающегося рекордсменом в данной номинации Уэйна Гретцки, канадскую легенду, Овечкину нужно еще 17 раз поразить чужие ворота во встречах лиги. Не задержавшись в НХЛ на следующий сезон, этого, судя по всему, сделать не выйдет.

Александр Овечкин (в центре) с партнерами по команде «Вашингтон Кэпиталс» в матче НХЛ против «Колорадо Эвеланш», 22 марта

Фото: Amber Searls-Imagn Images / Reuters Александр Овечкин (в центре) с партнерами по команде «Вашингтон Кэпиталс» в матче НХЛ против «Колорадо Эвеланш», 22 марта

Самое забавное откровение после матча «Вашингтона» с «Колорадо» выдал, кажется, тренер хозяев Спенсер Карбери. Он признался, что был не в курсе новой «погони». Ну наподобие прошлогодней, когда все ждали, когда же Александр Овечкин превзойдет Уэйна Гретцки по количеству голов, забитых в регулярных чемпионатах, когда случится 895-й, официально превращающий его в короля среди хоккейных снайперов всех времен. Случился, кстати, примерно в эти же сроки — 6 апреля. А вот о том, что в тренде нынче следить за тем, как Овечкин подбирается к рубежу в тысячу заброшенных шайб во всех матчах лиги, Карбери, как выяснилось, не знал. В конце концов, простительно: в американском спорте все наиболее значимые достижения фиксируются почему-то по показателям исключительно из регулярных чемпионатов, а play-off — это какая-то особенная территория.

Карбери понял, что что-то не то, когда заметил: парни иногда играют как-то странно. Вроде бы неплохой момент для броска, а идет передача Овечкину…

И тут-то Карбери все объяснили, и он тоже включился в увлекательный процесс погони за тысячей, который вообще-то получился куда более нервным, чем процесс погони за предыдущим снайперским рекордом, хотя тот был престижнее некуда. И заставлял вспоминать, например, о мучениях в похожей ситуации короля другого вида — футбола.

Когда Пеле завершил карьеру, считалось, что в его активе гораздо больше тысячи голов. Потом современные въедливые футбольные историки проверили данные, выкинули на помойку кучу матчей великого бразильца как некондиционные, чтобы рассматриваться в качестве сыгранных на приемлемом уровне, и число его мячей уменьшилось приблизительно на треть. Но в 1969 году никто не сомневался, что Пеле вплотную приблизился к грандиозному рубежу. И оказалось, что эта близость на него, все умеющего на поле, через все прошедшего, все выигравшего, жутко давит — никак не мог отправить мяч в сетку. Отправил с пенальти в матче своего «Сантоса» с «Васко да Гамой», а исполнял одиннадцатиметровый, как честно рассказывал, с трясущимися коленками.

У Александра Овечкина на подступах к тысяче тоже произошел странный затык. Это весной 2025 года он забивал бодро, будто вернул молодость. А весной 2026-го голы давались с жутким скрипом. 999-ю шайбу, правда, забросил совсем недавно — 18 марта в матче с «Оттава Сенаторс». Но до этого было шесть игр без шайб. И после «Оттавы» не смог отличиться в матче с «Нью-Джерси Девилс», хотя моменты были. Однажды стрелял чуть ли не в упор.

Но тысяча, конечно, от него никуда не делась. Все срослось за шесть минут до окончания заключительного периода матча с «Колорадо», когда у «Вашингтона» было численное преимущество и когда он отчаянно нуждался в голе, уступая 1:2.

Гол получился для Овечкина классическим — броском в касание из левого круга вбрасывания после паса Дилана Строума. А церемония его празднования получилась все-таки совсем не такой пышной, какой была церемония в апреле 2025 года. Но и не совсем дежурной: пауза в игре, поздравления, спокойная констатация самим Овечкиным важности события и контрастирующее с этим спокойствием выражение его лица: нет, не просто для него важное, а очень-очень важное и приятное. Никуда не денешься от того, что всего второй раз в истории НХЛ кто-то добрался до этой отметки круглее некуда.

А дальше пошли обязательные напоминания о том, что первопроходец — все тот же Уэйн Гретцки — на ней не остановился, а забросил еще 16 шайб. И представить, что Александр Овечкин сумеет обскакать его в этой номинации еще в текущем сезоне, как-то тяжело. У «Вашингтона», которому тысячный гол Овечкина не сильно помог (затем пропустил в овертайме), до финиша регулярного чемпионата 11 игр, а от «зоны play-off» он прилично отстал — чтобы протиснуться в нее, добавив своему лидеру матчей, необходимо маленькое чудо. Так что если 40-летний Овечкин хочет во что бы то ни стало лишить Гретцки и второго рекорда, то придется задерживаться в НХЛ еще на сезон, переподписывать в 40 лет истекающий контракт с «Вашингтоном».

А насчет того, собирается ли он задерживаться, ничего не понятно. Никакого решения, судя по его словам, не принял и не примет до лета, до отпуска. А генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик лишь подтверждает, что с ним, решением, спешки не будет, что все требуется как следует взвесить и что клуб будет уважать любое. Хотя, чувствуется, далеко не любому будет рад.

Алексей Доспехов