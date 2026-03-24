Сегодня исполняется 75 лет педагогу и общественному деятелю, академику Российской академии образования (РАО), заслуженному учителю РФ Евгению Ямбургу

Евгений Ямбург

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Евгений Ямбург

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Его поздравляет президент РАО Ольга Васильева:

— Уважаемый Евгений Александрович! Примите самые сердечные поздравления с юбилеем! Ваш жизненный путь — пример беззаветного служения детям, а Ваше имя давно стало символом учительской мудрости и профессиональной чести. Выдающийся ученый и блестящий практик, Вы более 40 лет руководите школой, которая стала лабораторией по созданию адаптивной модели образования. Ваш главный принцип — «школа для всех и для каждого» — определил развитие целого направления отечественной педагогики. Вы всегда были для нас совестью профессионального сообщества. Ваше публицистическое слово, обращенное к самым острым проблемам образования, неизменно находило отклик в сердцах педагогов по всей стране. Ваша подвижническая работа в проекте «УчимЗнаем» по созданию госпитальных школ вернула тысячи тяжелобольных детей к полноценной жизни, учебе и надежде. От всей души желаю Вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и новых творческих побед. Пусть каждый день дарит Вам радость общения с единомышленниками и тепло близких людей!

