Зарубежные СМИ: Почему Вашингтон делает противоречивые заявления по операции в Иране?

Американский президент Дональд Трамп 20 марта в своей соцсети Truth Social перечислил пять целей на Ближнем Востоке, к которым США, по его словам, очень близки, а потому он размышляет об окончании операции в Иране. При этом ранее, общаясь с журналистами возле Белого дома, Трамп заявил, что не хочет перемирия с Тегераном, потому что у Вашингтона есть очевидное преимущество в войне. На вопрос об усилении контингента на Ближнем Востоке американский президент ответил, что «войска никуда не отправляет». Однако телеканал CBS News утверждает, что Министерство войны готовится к переброске сухопутных войск в Иран и ждет окончательного решения Трампа. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”

Пентагон в деталях прорабатывает сценарий возможного ввода сухопутных войск в Иран, сообщает CBS News. По данным источников телеканала, речь идет, например, о переброске подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии. Высшее военное командование обсуждает и другие темы, в частности, что делать с возможными пленными иранскими солдатами и боевиками. В Белом доме замечают, что задача Пентагона — дать президенту максимум вариантов, но это не значит, что решение уже принято.

The Wall Street Journal пишет, что Пентагон направляет на Ближний Восток три корабля и морских пехотинцев из Калифорнии. Численностью до 2,5 тыс. человек. Публично Дональд Трамп заявляет о скором завершении конфликта, хотя высокопоставленный иранский источник сообщил CNN, что «сокращения военной активности» в регионе не произошло. Пентагон сообщает о гибели 13 американских военнослужащих и порядка 200 раненых. По официальным данным, в самом Иране за время войны погибли по меньшей мере 1,3 тыс. человек, в Ливане — более 900, в Израиле — 12.

«Эпическая ярость» продолжает потрясать энергетический рынок, отмечает Bloomberg. Цены на нефть марки Brent в марте выросли более чем на 50%, на этом фоне администрация Трампа выдала 30-дневную лицензию, которая фактически разрешает покупку иранской нефти, которая уже загружена на танкеры. Это временное исключение из санкций действует до 19 апреля. Ожидается, что мера высвободит на рынок около 140 млн баррелей сырья. Минфин США подчеркивает, что Тегерану будет сложно получить выручку от этих сделок, а максимальное давление на Иран сохраняется. Это уже третье за две недели временное ослабление нефтяных санкций Вашингтона, после российской нефти. Демократы в Конгрессе резко осудили эту меру, утверждая, что шаг Трампа является экономическим подарком Ирану в разгар войны.

20 марта британское издание Lloyds List сообщило, что Тегеран стал брать плату за проход судов через Ормузский пролив. Оператор одного из танкеров заплатил около $2 млн за одобрение прохода по так называемому безопасному коридору.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил изданию Kyodo News о готовности выдать судам, связанным с Японией, разрешение на транспортировку нефти по Ормузскому проливу. Он подчеркнул, что Тегеран его не перекрыл, заблокированы лишь вражеские корабли, которые атакуют Иран.