Мир на условиях победы

Смена режима не основной приоритет операции США в Иране. Главное, чтобы у Тегерана не было ядерного оружия, заявил Дональд Трамп. По словам президента США, военная кампания в Иране «продвигается чрезвычайно хорошо». И на вопрос об усилении контингента на Ближнем Востоке Трамп ответил журналистам, что «войска никуда не отправляет». Однако, как пишет The Wall Street Journal, Пентагон направил в регион дополнительно три корабля и около двух тысяч морских пехотинцев. Телеканал CBS News также утверждает, что министерство войны готовится к переброске сухопутных войск в Иран и ждет окончательного решения Трампа.

Но США могли бы начать переговоры с Ираном, если бы было с кем, сказал Трамп, выступая в Белом доме перед военными:

«У нас в Иране все очень хорошо. Две недели назад у них был флот, теперь его нет. Все корабли на дне, 58 уничтожено за два дня, а у нас самый великий флот в мире, никто даже близко не стоит. Так что у нас все идет действительно хорошо, мы не позволим им обладать ядерным оружием. Если бы оно у них было, они бы его использовали, а мы этого не допустим. Это должны были сделать еще давным-давно другие президенты. В Иране не понимают, что происходит. У них нет флота, у них нет военно-воздушных сил, их ПВО и радары полностью уничтожены, их лидеры полностью ликвидированы. И новые лидеры почти полностью ликвидированы тоже. Теперь никто больше не хочет быть там главным. Нам нелегко, мы хотим говорить с ними, а не с кем. Но знаете что? Нам это нравится».

На выходе из Белого дома Дональд Трамп сказал журналистам, что США в Иране победили. Пентагон сообщает о гибели 13 американских военнослужащих и порядка 200 раненых. По официальным данным, в самом Иране за время войны погибли по меньшей мере 1,3 тыс. человек, в Ливане — более 900, в Израиле — 12. В Соединенных Штатах есть опасения, что войска завязнут на Ближнем Востоке, и поддержка операции падает, говорит профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков:

«Очевидно, что администрации приходится делать хорошую мину при не самой удачной игре. Информация, которую Трамп получал от спецслужб, не вполне соответствовала реальности: ожидалось, что на фоне протестов удары спровоцируют внутренний взрыв, но этого не произошло. Зато уже проявляются серьезные экономические последствия.

В этих условиях администрация ищет варианты, как объявить победу и выйти из конфликта — хотя формально Трамп уже заявил о ней. Пока это скорее стадия проб и ошибок: рассматриваются разные сценарии, включая эскалацию. При этом у Трампа есть жесткое табу — отказ от использования наземных войск, которого он придерживался и ранее.

Опасения в США растут. Для Трампа есть два чувствительных фактора. Первый — экономика: цены на бензин выросли более чем на четверть, а инфляция становится серьезной проблемой накануне выборов. Второй — низкая поддержка операции: даже среди республиканцев она заметно ниже, чем у других инициатив Трампа».

Дональд Трамп заявил, что НАТО и другие страны отвергли его призывы помочь обезопасить Ормузский пролив. «Трусы, и мы это запомним»,— так обратился к союзникам президент США. Иран блокирует акваторию с начала марта. Тегеран способен серьезно осложнить судоходство и в других проливах, напоминает востоковед, консультант ПИР-центра Леонид Цуканов:

«Иран, в целом, никогда не закрывал окно для переговоров. Но ключевой вопрос — это гарантии: Тегерану нужны четкие подтверждения, что США не повторят подобную операцию в будущем.

Июньскую кампанию удалось быстро завершить во многом потому, что Иран пошел на компромисс и принял новый статус-кво. Однако ее фактическое повторение в феврале серьезно ослабило позиции тех элит, которые выступают за деэскалацию.

Вариантов дальнейшего развития ситуации достаточно много: это и дестабилизация периферии Ирана, и усиление подпольных структур, и обострение в рамках "оси сопротивления", где ключевым противником выступает уже Израиль. Не исключены и морские сценарии — вплоть до попыток блокировки стратегических маршрутов, таких как Баб-эль-Мандебский пролив. Как показывает практика, для этого могут быть задействованы сравнительно ограниченные силы».

Иран не желает обсуждать открытие Ормузского пролива и готов эскалировать конфликт, пишет Bloomberg. По словам источника агентства, который поддерживает контакты с иранской стороной, в Тегеране больше сосредоточены на выживании во время атак Израиля и США. Удары по нефтегазовым объектам и убийства высокопоставленных лиц, включая Али Лариджани, воспринимаются как эскалация.

Александра Абанькова