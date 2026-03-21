Мир на условиях победы

Есть ли у США стратегия завершения конфликта с Ираном

Смена режима не основной приоритет операции США в Иране. Главное, чтобы у Тегерана не было ядерного оружия, заявил Дональд Трамп. По словам президента США, военная кампания в Иране «продвигается чрезвычайно хорошо». И на вопрос об усилении контингента на Ближнем Востоке Трамп ответил журналистам, что «войска никуда не отправляет». Однако, как пишет The Wall Street Journal, Пентагон направил в регион дополнительно три корабля и около двух тысяч морских пехотинцев. Телеканал CBS News также утверждает, что министерство войны готовится к переброске сухопутных войск в Иран и ждет окончательного решения Трампа.

Фото: Navy / Handout / Reuters

Но США могли бы начать переговоры с Ираном, если бы было с кем, сказал Трамп, выступая в Белом доме перед военными:

«У нас в Иране все очень хорошо. Две недели назад у них был флот, теперь его нет. Все корабли на дне, 58 уничтожено за два дня, а у нас самый великий флот в мире, никто даже близко не стоит. Так что у нас все идет действительно хорошо, мы не позволим им обладать ядерным оружием. Если бы оно у них было, они бы его использовали, а мы этого не допустим. Это должны были сделать еще давным-давно другие президенты. В Иране не понимают, что происходит. У них нет флота, у них нет военно-воздушных сил, их ПВО и радары полностью уничтожены, их лидеры полностью ликвидированы. И новые лидеры почти полностью ликвидированы тоже. Теперь никто больше не хочет быть там главным. Нам нелегко, мы хотим говорить с ними, а не с кем. Но знаете что? Нам это нравится».

На выходе из Белого дома Дональд Трамп сказал журналистам, что США в Иране победили. Пентагон сообщает о гибели 13 американских военнослужащих и порядка 200 раненых. По официальным данным, в самом Иране за время войны погибли по меньшей мере 1,3 тыс. человек, в Ливане — более 900, в Израиле — 12. В Соединенных Штатах есть опасения, что войска завязнут на Ближнем Востоке, и поддержка операции падает, говорит профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков:

Как удары Ирана по структуре Ближнего Востока повлияют на нефтяные цены

«Очевидно, что администрации приходится делать хорошую мину при не самой удачной игре. Информация, которую Трамп получал от спецслужб, не вполне соответствовала реальности: ожидалось, что на фоне протестов удары спровоцируют внутренний взрыв, но этого не произошло. Зато уже проявляются серьезные экономические последствия.

В этих условиях администрация ищет варианты, как объявить победу и выйти из конфликта — хотя формально Трамп уже заявил о ней. Пока это скорее стадия проб и ошибок: рассматриваются разные сценарии, включая эскалацию. При этом у Трампа есть жесткое табу — отказ от использования наземных войск, которого он придерживался и ранее.

Опасения в США растут. Для Трампа есть два чувствительных фактора. Первый — экономика: цены на бензин выросли более чем на четверть, а инфляция становится серьезной проблемой накануне выборов. Второй — низкая поддержка операции: даже среди республиканцев она заметно ниже, чем у других инициатив Трампа».

Дональд Трамп заявил, что НАТО и другие страны отвергли его призывы помочь обезопасить Ормузский пролив. «Трусы, и мы это запомним»,— так обратился к союзникам президент США. Иран блокирует акваторию с начала марта. Тегеран способен серьезно осложнить судоходство и в других проливах, напоминает востоковед, консультант ПИР-центра Леонид Цуканов:

«Иран, в целом, никогда не закрывал окно для переговоров. Но ключевой вопрос — это гарантии: Тегерану нужны четкие подтверждения, что США не повторят подобную операцию в будущем.

Июньскую кампанию удалось быстро завершить во многом потому, что Иран пошел на компромисс и принял новый статус-кво. Однако ее фактическое повторение в феврале серьезно ослабило позиции тех элит, которые выступают за деэскалацию.

Вариантов дальнейшего развития ситуации достаточно много: это и дестабилизация периферии Ирана, и усиление подпольных структур, и обострение в рамках "оси сопротивления", где ключевым противником выступает уже Израиль. Не исключены и морские сценарии — вплоть до попыток блокировки стратегических маршрутов, таких как Баб-эль-Мандебский пролив. Как показывает практика, для этого могут быть задействованы сравнительно ограниченные силы».

Как американцы относятся к последствиям действий Вашингтона на Ближнем Востоке

Иран не желает обсуждать открытие Ормузского пролива и готов эскалировать конфликт, пишет Bloomberg. По словам источника агентства, который поддерживает контакты с иранской стороной, в Тегеране больше сосредоточены на выживании во время атак Израиля и США. Удары по нефтегазовым объектам и убийства высокопоставленных лиц, включая Али Лариджани, воспринимаются как эскалация.

Александра Абанькова

