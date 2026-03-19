Подрезали гранда

Очередной раунд «Фонбет» Кубка России завершился матчем, в котором проблемные «Крылья Советов» дома обыграли в серии пенальти после ничьей в основное время — 2:2 — «Локомотив» и вышли во второй этап полуфинального раунда «Пути регионов», выкинув из турнира одного из фаворитов.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Игроки «Крыльев Советов» (на переднем плане — Джеффри Чинеду) провалы в чемпионате страны компенсировали успешным выступлением в Кубке России, выбив из розыгрыша одного из его фаворитов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Штиль, конечно, самый верный признак бури, но то, что у первого тайма этого матча будет настолько бурная концовка, долго было сложно представить. Ну ничто на нее не намекало. Ни довольно размеренная, даже слегка степенная игра «Локомотива», словно забывшего о том, какую выволочку за чрезмерную академичность устроил ему в воскресенье в чемпионате страны «Рубин». Ни тем более игра «Крыльев Советов». Бедовые в целом в сезоне хозяева, которым бы в элитном дивизионе уцелеть, ни за какими журавлями в самарском небе не гнались, не изображали из себя команду круче, чем она есть на самом деле,— надежно окопались сзади, впереди выискивали шансики. Этот — кубковый, то есть не то чтобы стопроцентно боевой,— вариант «Локомотива» их дарил. Вот Кристиан Рамирес зазевался на бровке, и после отбора «Крылья» чуть не соорудили неплохой момент. А вот нарушение случилось прямо перед линией штрафной железнодорожников. Доминик Ороз бабахнул со стандарта так, что отправил в нокдаун Николая Комличенко, которому выпало стать стержневым элементом стенки «Локомотива». А так ничего особенно интересного.

Но когда перерыв был уже близок, внезапно все забурлило и заклокотало. «Локомотив», у которого не склеивалось с коллективной работой, вышел вперед благодаря работе индивидуальной. Внешне похожий на Алексея Батракова Данила Годяев показал, что и дриблинг у него может быть не хуже, чем у вожака атаки гостей: ловко расправился с двумя защитниками неподалеку от ворот «Крыльев», одного — Кирилла Печенина — заставил сфолить. Николай Комличенко с одиннадцатиметровой отметки вогнал мяч в угол с такой силой, что, даже если бы голкипер Никита Кокарев угадал, куда форвард метит, до мяча наверняка все равно не добрался бы.

И тут же — неожиданный ответ «Крыльев».

Они решили вломиться в тылы «Локомотива» бесцеремонно, грубо, как спецназ в воровской притон.

И казалось, что эту их попытку, в которой наглости было гораздо больше, чем класса, остановили. Но когда мяч уже был у опорника гостей Данила Пруцева, на него вихрем налетел Джеффри Чинеду. Потеря, прострел Печенина — и Иван Олейников, выскочивший на передовую, сумел подставить под него колено. VAR, правда, проверял, не переусердствовал ли Чинеду, наседая на Пруцева, но все для «Крыльев» обошлось. Можно было с чистой совестью уходить отдыхать.

Но хотелось им, как выяснилось, большего. Тут же, пока «Локомотив» переваривал случившееся, развернули еще один азартный выпад, вылившийся в еще одну передачу с фланга. А Ильзата Ахметова, выскочившего на нее из глубины, никто стреножить не успел — расстрелял вратаря Илью Лантратова с десятка метров.

На такую хлесткую оплеуху тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал пачкой замен, а его игроки — бодрым стартом тайма второго: носились как пришпоренные.

Наградой за бодрость была возможность подать штрафной справа. Батраков такие обожает, это хорошо известно. Тяжелее было предположить, что Александр Сильянов, которого подача, проскочив полдюжины футболистов, нашла сбоку от вратарской, умеет так ловко подстраиваться под не слишком удобные, еще не опустившиеся на газон мячи и, положив корпус, так плотно вгонять их в сетку.

Градус веселья в игре после гола «Локомотива» только вырос. У «Крыльев» чуть не попал в дальний угол после шикарного, «веерного» наскока Чинеду. Железнодорожники однажды два раза подряд стреляли в Кокарева с неплохих позиций, но тот устоял. Даже странно, что дело все же дошло до серии пенальти. Все в ней решил удар форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева в штангу. Других осечек в перестрелке не было. «Крылья» вышибли из Кубка гранда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Следующая фотография 1 / 4 Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

На втором этапе полуфинальной стадии «Пути регионов» они встретятся в апреле с ЦСКА. Вторую пару в этой части сетки составили «Зенит» и «Спартак». В финале «Пути РПЛ» сыграют московское «Динамо» и «Краснодар».

Арнольд Кабанов