Шелягов Олег Валерьевич

Родился 3 апреля 1967 года в Ленинграде в семье военного моряка. Окончил Высшее военно-морское ордена Ленина Краснознаменное училище им. М. В. Фрунзе по специальности «вооружение кораблей». Позднее получил образование по специальностям «юриспруденция» в Санкт-Петербургском университете МВД и «государственное и муниципальное управление» в Северо-Западной академии госслужбы.

В 1989-1992 гг. служил на ракетном крейсере «Вице-адмирал Дрозд» Северного флота. Затем занялся бизнесом, более десяти лет работал в банковской сфере: с 2004 года в банке «Глобэкс», с 2009-го — в «КИТ Финанс», приняв участие в том числе в его санации. С декабря 2010 года — в Транскредитбанке, где занимался интеграцией финансовой организации в группу ВТБ. С 2012 года руководил активами НПФ «Благосостояние». В 2014-м был президентом Московского областного банка.

В ритуальный бизнес пришел в 2012 году, став членом совета директоров ЗАО «Военно-мемориальная компания». Долю в АО «Ритуал-Сервис» получил в 2014 году, позднее эта компания стала называться ГК Ritual.ru. В 2021 году возглавил региональный список Партии пенсионеров в Карелии и еще шести областях. Женат на Виктории Шеляговой.