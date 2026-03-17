Убытки проехали мимо

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Воробьева Фото: Ольга Воробьева

Арбитражный суд Челябинской области не удовлетворил иск московского предпринимателя Игоря Тужилина о взыскании 17 млн руб. убытков из-за возможного изъятия земельных участков под строительство метротрамвая. Решение принято 16 марта, сообщает пресс-служба суда.

Заявление рассматривалось с января прошлого года. Предприниматель предъявил убытки министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО «Челябинский метротрамвай». Согласно материалам дела, бизнесмен владеет двумя земельными участками площадью 501 кв. м и 127 кв. м на улице Восточная Желябова в Советском районе. Первый он планировал использовать для строительства административного здания, а второй — для ведения личного подсобного хозяйства и эксплуатации индивидуального жилого дома. Поводом для подачи иска послужило «фактическое изъятие» этих участков для строительства метротрамвая. Игорь Тужилин потребовал возместить ему 17,1 млн руб. и прекратить его право собственности на землю.

Во время рассмотрения заявления суд требовал у генерального подрядчика строительства метротрамвая в Челябинске — АО «Моспроект-3» — информацию о проведенных работах на участках предпринимателя и размещении там спецтехники.

«Ъ-Южный Урал» направил запрос в миндортранс Челябинской области с просьбой прокомментировать, изымалась ли земля у предпринимателя. На момент написания материала ответ не поступил.

Это не первый спор региональных властей с собственниками, чья земля понадобилась для строительства метро. В 2023 году правительство Челябинской области опубликовало распоряжение об изъятии 38 участков под эти работы. Весной 2024 года документ потребовали признать недействительным ООО «Научно-исследовательский институт пигментных материалов с опытным производством» и предпринимательница Виталия Червонова. Первый истец пытался через суд отстоять участок на улице Каслинской, 2 площадью 14,7 тыс. кв. м, из которых изъятию подлежало 882 кв. м. Предпринимательница не согласилась с передачей для государственных нужд 5,3 тыс. кв. м земли на улице Воровского в цент­ре Челябинска. В августе 2024 года правительство Челябинской области скорректировало количество и размеры изымаемых участков. Их число сократилось с 38 до 35, а площадь — с 34,7 тыс. до 13,9 тыс. кв. м. Вскоре предпринимательница Виталия Червонова отказалась от иска, а рассмотрение заявления НИИ прекратили.

Участки бизнесмена Игоря Тужилина расположены недалеко от первой строительной площадки метротрамвая на улице Овчинникова. Работы на ветке «Север — Юг» начались в октябре 2023 года. Тогда подрядчик начал выносить за пределы стройплощадки инженерные сети, после чего приступил к обустройству стартового котлована. Договор на поставку тоннелепроходческого комплекса и создание подземных трасс стоимостью 8,8 млрд руб. «Моспроект-3» заключил с ООО «16-е управление СиАрСиСи» (дочерняя компания китайской корпорации China Railway Construction Corporation Limited). Тоннелепроходческий комплекс на улице Овчинникова запустили в конце декабря прошлого года.

Еще две площадки находятся на проспекте Победы и улице Каслинской. Работы там начались весной–летом 2025 года. На проспекте Победы огородили участок от улицы Краснознаменной до Косарева, а на Каслинской — от Комсомольского проспекта до Островского. На площадках закрыли движение транспорта до июня 2027 года для обустройства стартовых котлованов.

С компанией «16-е управление СиАрСиСи» в августе прошлого года заключили еще один контракт на проходку тоннелей за 5,3 млрд руб. Подрядчику предстоит поставить тоннелепроходческий комплекс и создать подземные трассы на площадке на Каслинской. Протяженность тоннелей составит 2,6 км.

Ольга Воробьева