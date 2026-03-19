Вопросы простые и сложные

«Самые простые вопросы на самом деле самые сложные. Где ты родился? Где твой дом? Куда ты идешь? Что ты делаешь? Думай об этом время от времени, и следи за тем, как меняются твои ответы». Эта цитата из «Иллюзий» Ричарда Баха засела в моем мозгу с детства. Со временем к этим вопросам добавился вопрос об отношении к деньгам. На мой взгляд, он — ключ к тому, как человек видит свою жизнь. За последние десять лет о деньгах в журнале мы спрашивали Юрия Башмета и Владимира Потанина, Михаила Задорнова и Диану Арбенину, Владимира Познера и Михаила Дегтярева. В этом номере решили выделить беседы о деньгах в рубрику «Личный счет», и первым ее героем попросили стать певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. Заодно поинтересовались, во что инвестируют свои гонорары иностранные звезды кино и шоу-бизнеса.

Выпускающий редактор Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

От непростых вопросов в этом номере мы тоже не отказались. Постарались без эмоций разобраться, как события на Ближнем Востоке влияют на финансовые рынки, как повлияют на них в дальнейшем, как можно заработать на угадывании подобных событий, а как — обезопасить себя от их последствий, приносят ли деньги памятники истории, стоит ли рассчитывать на искусственный интеллект при зарабатывании денег, нужно ли снимать деньги со счетов при падении ставок по банковским депозитам и открывать инвестиционные счета, как выиграть на страховании здоровья и имущества и сэкономить на подготовке своего автомобиля к лету, без лишних трат отдохнуть весной. В конце концов, и от этих непростых вопросов зависит наша жизнь.

