Сани зимой

Традиционные весенние работы по подготовке автомобиля к летнему дорожному сезону в этом году обойдутся дороже, чем раньше. Насколько — выясняли «Деньги».

Весной дни становятся длиннее, а кошельки автовладельцев — тоньше. Тоньше из-за регулярных работ по подготовке машины к летнему сезону. Участники рынка констатируют, что за последний год стоимость обслуживания личных машин заметно выросла. Например, судя по исследованию компании Fit Service и «Авто.ру», за 2025 год цены на распространенные услуги по техническому обслуживанию машин в среднем продемонстрировали рост на 20–25%. Причем в зависимости от конкретных моделей авто в некоторых случаях скачок цен оказался даже более значимый. Например, средний чек на ремонт Lada Priora за последний год увеличился на 30%, до 7,9 тыс. руб., Lada Kalina — на 37% (до 11 тыс. руб.). Средняя цена обслуживания таких иномарок, как Skoda Octavia, поднялась на 34%, до 13,9 тыс. руб., Volkswagen Polo — на 30% (до 12,5 тыс. руб.), Ford Focus — на 15% (до 13 тыс. руб.).

Во многом именно из-за роста цен объемы рынка автомобильного технического обслуживания демонстрируют рекордные показатели.

Аналитики «Автостата» подсчитали, что в 2025 году рынок сервисных услуг для легковых машин в России достиг рекордных 1,204 трлн руб.

Это на 20% больше, чем в 2024 году, и почти вдвое превышает показатели пятилетней давности: в 2020 году объем рынка оценивался в 642 млрд руб.

Увы, рост цен на обслуживания автомобилей продолжается и текущей весной. По подсчетам специалистов, цена таких базовых работ, как шиномонтаж, выросла минимум на 10–15%, а на некоторые работы цены взлетели на 40% и более. «Весной 2026 года рост продолжается — шиномонтажные сервисы предупреждают еще о повышении на 10–15%»,— констатирует Кирилл Осипов, руководитель управления оценки предметов лизинга ГК «Интерлизинг». При этом массовый сегмент, по его словам, прибавил в цене около 15%, а премиум — порядка 10%.

«Сезонная замена шин, шиномонтаж и балансировка — самый распространенный элемент подготовки к весне. Весной 2026 года эти услуги подорожают примерно на 10–15% к прошлому году из-за роста затрат автосервисов»,— соглашается Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Что же до других работ, то регулировка «сход-развал», по его оценке, в отдельных сервисах за последний год выросла заметно, до 40–45%. Замена технических жидкостей, фильтров, диагностика подвески, по его наблюдениям, подорожали за год на 15–30%.

«Подготовка автомобиля к весне обойдется сегодня в среднем на 10–15% дороже, чем в 2025 году»,— вторит остальным экспертам Михаил Мартынов, генеральный директор управляющей компании «К-Групп» (сети СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна»). Основное увеличение стоимости, по его мнению, наиболее затронуло такую востребованную услугу, как сезонный шиномонтаж (рост цен на те самые 10–15% в зависимости от радиуса колес). Также подорожали такие работы, как проверка и доливка жидкостей (рост на 10%), замена тормозной жидкости (10%), диагностика состояния подвески и ходовой (15%), мойка пакета радиаторов (10%).

Шины, подвеска, автомойка

Даже несмотря на подорожание, специалисты советуют внимательно отнестись к подготовке автомобиля к весенне-летнему сезону. В первую очередь необходимо осуществить замену шин. Такие работы этой весной, например, в столичных шиномонтажах предлагаются от 4 тыс. руб. (14-й диаметр колес) до 10 тыс. руб. (21-й и выше). «Для безопасности и для базовой эксплуатации автомобиля в первую очередь обязательна сезонная переобувка шин с балансировкой и проверкой давления»,— напоминает Владимир Чернов. Качественные шины и правильная балансировка, по его убеждению,— это безопасность на мокрой дороге, экономия топлива и снижение износа подвески. Такую работу он советует производить в проверенном сервисе.

Стоит обратить внимание на состояние ходовой части и аккумулятора. В столичных техцентрах этой весной цена на комплексную диагностику ходовой начинается от 3–5 тыс. руб. «После зимы воздействию подвергается ходовая, рулевое управление и тормозная система»,— предупреждает Кирилл Осипов. Именно эти узлы, по его словам, накапливают износ быстрее всего: ямы, реагенты, перепады температур. Диагностику подвески, проверку тяг, шарниров и амортизаторов стоит делать не откладывая. Выявленный люфт или изношенный сайлентблок обходятся недорого — если найти дефект вовремя. Аккумулятор тоже в зоне риска: длительный холод и частые пуски снижают его ресурс.

Почему автомобиль нужно готовить весной Начало весны — это не просто смена сезона, а важный технический рубеж для автомобиля. Зима — самый тяжелый период эксплуатации: перепады температур, реагенты и влага повышают нагрузку на все узлы автомобиля. Поэтому весной важно провести базовый комплекс работ, который позволит продлить ресурс машины и избежать серьезных поломок. Технический специалист дистрибутора автозапчастей Rossko Константин Ершов

Фото: из личного архива К таким работам относится тщательная мойка кузова и днища. Ведь после зимы на кузове и особенно на днище оседают соли и реагенты. Они активно провоцируют коррозию. Обязательна мойка с обработкой скрытых полостей, арок, подвески и тормозных механизмов. Еще важно провести проверку тормозной системы, поскольку зимой тормоза работают в условиях влаги и грязи. Весной стоит проверить состояние колодок и дисков, очистить направляющие суппортов и убедиться, что нет закисания механизмов. Следует провести диагностику подвески: ямы и перепады температуры зимой сильно нагружают ходовую часть автомобиля. Поэтому рекомендуется проверить амортизаторы, сайлентблоки, шаровые опоры и рулевые наконечники. Даже небольшой люфт со временем приводит к ускоренному износу других узлов. Не стоит забывать про контроль аккумулятора: зимой батарея работает на пределе, так что весной стоит проверить уровень заряда, клеммы, при необходимости провести диагностику емкости. Если батарея уже на исходе, лучше заменить ее заранее, чем ждать отказа. Разумеется, весной важна замена сезонных шин и проверка развала-схождения. После установки летней резины важно проверить давление и состояние шин, а также сделать регулировку углов установки колес — это влияет на управляемость и износ покрышек. Еще нужно оценить состояние моторного масла, тормозной жидкости и антифриза. Весной также актуальна замена салонного фильтра — за зиму он накапливает влагу и загрязнения. Наконец, после весны стоит провести осмотр лакокрасочного покрытия. Мелкие сколы на кузове лучше обработать сразу, чтобы предотвратить развитие коррозии. Весеннее обслуживание — это профилактика. Небольшие вложения в диагностику и базовые работы позволяют избежать крупных затрат в будущем. Ведь автомобиль, который регулярно проходит сезонный контроль, сохраняет свою надежность и служит значительно дольше. Константин Ершов, технический специалист дистрибутора автозапчастей Rossko

Важный момент весной — это мойка автомобиля (за нее вас попросят выложить в среднем 1–2 тыс. руб.). «В первую очередь при подготовке автомобиля к весне необходимо провести тщательную мойку днища для удаления зимних реагентов, провоцирующих коррозию выхлопной системы и элементов подвески»,— настаивает Роман Тимашов, заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «Автодом». Такие косметические работы, как полировка кузова или химчистка салона, на его взгляд, можно выполнить чуть позже, когда установится стабильно теплая и сухая погода.

Специалисты рекомендуют проверить состояние таких технических жидкостей, как антифриз (средняя цена — 1,5–3 тыс. руб. за 5 л), тормозная жидкость (0,5–3 тыс. руб. за 1 л), а также осуществить мойку радиатора (от 3–5 тыс. руб.). «Весной нужно обратить внимание в автомобиле на такие жидкости, как антифриз (проверить состояние и уровень), а также тормозная жидкость (проверить состояние и при высоком содержании воды — заменить)»,— уточняет Михаил Мартынов. Также, по его словам, стоит проверить тормозную систему (диски, колодки). Это крайне важно для безопасности, подчеркивает эксперт, поскольку зимой износ колодок и дисков выше, чем летом: чаще работает система АБС и система курсовой устойчивости. Еще, на его взгляд, есть смысл провести мойку пакета радиаторов. Зимой соль, реагенты и прочая грязь налипают на соты радиаторов, и требуется их промывка во избежание перегрева двигателя и нормальной работы кондиционера.

Многие автосервисы традиционно предлагают работы по подготовке автомобиля весной не по отдельности, а в комплексе, что позволяет экономить. «Сетевые сервисы традиционно весной предлагают пакетные решения с фиксированной ценой, куда входят замена масла, фильтров, проверка подвески и компьютерная диагностика»,— обращает внимание Кирилл Осипов. Стоимость таких пакетов, по его оценке, начинается от 5 тыс. руб. с учетом расходных материалов. В регионах, по его наблюдениям, встречаются предложения дешевле, хотя наполнение у таких пакетов скромнее. «Для многих владельцев такой формат удобнее, чем самостоятельный подбор позиций»,— уверен господин Осипов.

Ремонт в серых тонах

Помимо ценового вопроса этой весной на рынке услуг автомобильного обслуживания остро стоит вопрос серых автосервисов, а также — контрафакта и подделок. По данным «Автостата», 54,5% сервисных услуг для легковых машин производятся частными механиками, незарегистрированными станциями, а также автовладельцами лично. Лишь 8,5% всего рынка приходится на долю официальных дилеров, а 37% занимают независимые станции техобслуживания. Этой весной цены на обслуживание в незарегистрированных сервисах могут быть на треть меньше, чем белых автостанций, однако риски обращаться за услугами к первым высоки.

«Серые автосервисы могут предлагать цены на услуги ниже рыночных на 30–40%, что связано с отсутствием затрат на налоги, иногда аренду, бухгалтерию и прочее»,— предупреждает Михаил Мартынов. Единственный плюс для автовладельцев в таких станциях — это низкие цены, однако, по мнению эксперта, минусов гораздо больше. К ним он относит отсутствие технического надзора и профессионального контроля, но главное — отсутствие гарантии, когда нет официального подтверждения выполненных работ, что, соответственно, приводит к тому, что в случае возникновения проблем после сервиса претензию будет невозможно предъявить.

«Гаражные мастерские без кассы и документов действительно берут меньше за счет экономии на налогах, аренде и использовании более дешевых материалов, и для несложных работ разница в цене может быть ощутимой»,— соглашается Кирилл Осипов. Нюансы, на его взгляд, в другом: при спорной ситуации, например связанной с некачественной работой, защитить свои интересы практически невозможно: ни заказ-наряда, ни гарантии, ни юридически значимого чека. Так что неприятные последствия могут обойтись куда дороже сэкономленной суммы.

Еще одна не теряющая остроты проблема — это подделки и контрафакт автомобильных запчастей. В целом объем рынка автозапчастей в России «Автостат» оценивает на уровне внушительных $30 млрд в год. Структурно самую крупную долю здесь занимают шины (почти 10,7% от всего рынка), далее идут детали подвески (10,4%), на третьем месте — масла и эксплуатационные жидкости (8,4%). Также в топ-10 типов автокомпонентов входят запчасти тормозной системы (6,1%), фильтры (4,7%), детали рулевого управления (4,4%), электрооборудования (4,1%), трансмиссии (3,9%), кузовные детали (2,9%) и аккумуляторы (2,7%).

Эксперты констатируют, что российский рынок автозапчастей буквально наводнен подделками и контрафактом. По данным аналитического агентства Gruzdev Analyze, в некоторых сегментах доля контрафактных деталей достигает от трети до половины всех продаж: например, в моторных маслах она составляет 54%, среди фильтров — 35%, среди свечей зажигания — 33%. Согласно исследованию Gruzdev Analyze, которое было проведено совместно с сетью автосервисов Fit Service, в 2025 году 32% автосервисов сталкивались с подделками автозапчастей.

Как избежать подделок Незарегистрированные автосервисы привлекают низкой ценой работ (обычно на 15–40% ниже, чем у официальных станций). Также тут может быть гибкая ценовая политика по материалам: можно договориться использовать более дешевые запчасти или расходники (неоригинальные). Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов

Фото: из личного архива Однако минусы серых сервисов серьезны. Прежде всего, тут не дают официальных гарантий качества на работы и запчасти. Кроме того, тут высок риск использования подделок и контрафакта, что может привести к быстрому износу дорогих агрегатов автомобиля и их поломкам. Без чеков и актов сложно требовать возврат средств при проблемах или привлечь серый сервис к ответственности. Официальные сервисы платят налоги и соблюдают правила безопасности труда, что повышает общее качество обслуживания. У серых сервисов цены ниже, но гораздо выше риски. Особенно это касается работ, влияющих на безопасность (тормоза, рулевое управление и пр.). Покупать запчасти и расходники стоит только у проверенных поставщиков, желательно с документами, накладными и в официальной упаковке. Стоит требовать чеки и документы на работы от сервиса. Это важно как гарантия качества, так и для возможного возврата средств. Помимо этого, следует запрашивать серийные номера запчастей и сравнивать с оригиналом (многие оригинальные элементы маркируются уникальными «серийниками»). Лучше избегать слишком низких цен: если цена за работу или запчасть значительно ниже рынка, это почти всегда сигнал о низком качестве. Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global

Использование некачественных поддельных автомобильных деталей может обернуться для автовладельца серьезной поломкой. Например, обрыв поддельного ремня ГРМ ценой в 5 тыс. руб. способен привести к выходу из строя двигателя, последующий ремонт которого сейчас обойдется в несколько сотен тысяч рублей. «Обязательно проверяйте качество компонентов — это можно сделать и при первичном внешнем осмотре,— советует Алексей Абрамов, технический эксперт бренда автозапчастей Marshall.— Внимательно изучите упаковку: на ней не должно быть кривых шрифтов, грамматических ошибок или отсутствия, например, защитных голограмм». Перед заменой компонентов он советует осмотреть и саму деталь, сравнив ее с вашей. Контрафактная запчасть будет отличаться по качеству исполнения, в том числе могут быть отличия по комплектности от заводской.

Признаком качества автомобильной детали также может быть ее маркировка в системе «Честный знак», эксперимент по такой маркировке в добровольном порядке начался в России в феврале прошлого года (в частности, речь о свечах зажигания, фильтрах, стеклах). Недавно он был продлен до 31 августа 2026 года. Ожидается, что скоро такая маркировка будет введена в обязательном порядке. «Приобретать фильтры, свечи и тормозные колодки лучше у проверенных продавцов, предоставляющих гарантию, и обращать внимание на наличие маркировки в системе "Честный знак", которая подтверждает легальность ввоза товара»,— убежден Роман Тимашов. Доверять же сложные виды обслуживания типа восстановления геометрии дисков или другой ремонт подвески, на его взгляд, следует только проверенным зарегистрированным сервисам с гарантией на выполненные работы.

Алексей Грамматчиков