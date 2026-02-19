«Нам важно действовать с холодной головой»

Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал «Деньгам» о путях развития отечественного спорта внутри страны и на международной арене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

— На зимней Олимпиаде в Италии Россия представлена 13 спортсменами, они выступают в нейтральном статусе. Но ряд международных федераций на свои чемпионаты уже приглашают наших спортсменов, причем с государственной символикой. На ваш взгляд, ситуация принципиально меняется? — Ситуация действительно начинает меняться, хотя говорить о полном развороте пока рано. Исполком МОК снял все ограничения на участие российских юниоров в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины. Международные федерации уже начали имплементировать это решение, допуски выдали уже 11 федераций по олимпийским видам спорта. Это открывает путь для России на юношеские Олимпийские игры в Сенегале осенью 2026 года, где наша сборная впервые за длительное время может выступить в полноценном статусе. Кроме того, в 2025 году мы активизировали юридическую работу, и это уже принесло конкретные результаты. ОКР совместно с национальными федерациями выиграл ряд дел в CAS и арбитражах международных федераций, восстановив права спортсменов в лыжных гонках, санном спорте, бобслее и настольном теннисе. К слову, именно благодаря этому на Олимпийские игры в Италии попали наши лыжники и саночники. Отдельно стоит отметить прорыв в единоборствах — дзюдо, самбо, кикбоксинге, тайском боксе, где всем нашим атлетам вернули право выступать под национальным флагом и с гимном. Сборная России уже выступила на турнирах Большого шлема в Абу-Даби и Токио по дзюдо, завоевав 11 медалей. Ключевая цель на этот год — восстановление статуса Олимпийского комитета России, все препятствия для этого устранены, решение должна принять юридическая комиссия и затем — исполком МОК. Это откроет нам дорогу к Олимпиаде-2028 в США, которую мы считаем реалистичным ориентиром в среднесрочной перспективе.

— Западный прессинг, на ваш взгляд, влияет ли на уровень подготовки наших спортсменов и их результаты в последние годы? — Мы сталкиваемся с откровенной дискриминацией по национальному признаку в основном со стороны правительств ряда стран, а также федераций, где сильно скандинавское и западноевропейское лобби. Характерный пример — Польша, которая отказала в выдаче виз нашим спортсменам, а они имели все допуски от World Aquatics на чемпионат Европы по плаванию. Это было прямое вмешательство государственных властей в деятельность международной федерации и грубое нарушение Олимпийской хартии. Чемпионы олимпийских затрат Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо должна была стать если не самой дешевой в истории, то одной из таковых. Когда Италия только получала право на проведение зимних Олимпийских игр, ее власти оценивали стоимость планируемых работ в €1,6 млрд. Это ничтожно мало по сравнению с затратами на предыдущие Олимпийские игры. И, как оказалось, совершенно нереалистично. Итальянские власти сделали ставку на уже имеющиеся объекты, новых — всего два. Но эти два в итоге обошлись бюджету Италии гораздо дороже, чем планировалось. Скачок цен на энергоносители и стройматериалы, непредвиденная реконструкция санно-бобслейной трассы, просчеты при строительстве главной хоккейной арены «Санта-Джулия» — и вот объем затрат на Олимпиаду достиг уже €5,9 млрд ($7 млрд), подсчитало агентство S&P Global. Ведь помимо возведения самих стадионов к Играм необходимо подготовить еще и инфраструктуру — Олимпийскую деревню, дороги, транспорт. Впрочем, немногие организаторы Олимпийских игр могли похвастаться меньшими тратами, чем итальянцы в 2026 году. Так, Олимпиада в норвежском Лиллехаммере в 1994 году (тогда МОК впервые развел зимние и летние Игры, начав чередовать их каждые два года) обошлась в $4,88 млрд в пересчете на нынешний курс доллара. Те игры считались образцом эффективности: город получил значительный профицит бюджета в 1993 и 1994 годах, а хоккейные объекты тех Игр используются до сих пор. Хотя олимпийские объекты чаще оказываются ненужными по окончании Игр, принося лишь убытки из-за необходимости их обслуживания. Дешевле Игр в Лиллехаммере оказалась лишь Олимпиада в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Тогда было потрачено $4,1 млрд. Где-то рядом по расходам Турин и его Игры 2006 года. Другое дело — Россия и Китай. Для проведения Олимпиады в Пекине китайским властям пришлось потратить около $40 млрд ($43,7 млрд, учитывая инфляцию за эти годы). Рекорд же принадлежит Олимпийским играм 2014 года в Сочи. По нынешнему курсу доллара затраты на эти Игры превысили немыслимые до того $70 млрд. Российским властям, по сути, пришлось возвести новый город, половина затрат пришлась на строительство дорог, отелей и усовершенствование транспортной инфраструктуры. Кирилл Сарханянц МОК и международные федерации, в которых преобладают олимпийские ценности, реагируют на подобные прецеденты. Так, Польша лишилась права проведения в этом году чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди юниоров. Турнир был перенесен в Албанию. По аналогичным причинам Международная федерация фехтования лишила Эстонию права проводить чемпионат Европы. На форуме Европейских олимпийских комитетов в Брюсселе глава МОК Кирсти Ковентри прямо заявила о недопустимости политических барьеров, дискриминации в спорте и дала понять, что страны, допускающие подобные действия, будут нести ответственность и рискуют потерять международные соревнования. В этой ситуации нам важно действовать с холодной головой. К 2024 году среди спортивных функционеров сформировалось устойчивое стремление к самоизоляции. Дескать, МОК, международные федерации вводят ограничения, и, вместо того чтобы этому противостоять, нужно идти альтернативным путем: в пику традиционным чемпионатам мира, Европы, Олимпийским играм проводить альтернативные международные соревнования. Многие наши спортивные функционеры переквалифицировались в политических комментаторов, в крайне резких выражениях поносили руководство международных спортивных структур, унижали наших спортсменов, которые ехали на международные турниры в нейтральном статусе,— делали все, чтобы разорвать связи, которые выстраивались целое столетие. Мы этот процесс остановили. Главная причина — реальные риски для конкурентоспособности нашего спорта. Не могут спортсмены развиваться в изоляции, им нужны состязания с другими сильнейшими в мире атлетами, которые собираются не на альтернативных турнирах, а на Олимпийских играх, на чемпионатах мира и континента. Кроме того, именно победы на мировых стартах превращают спортсменов в звезд национального масштаба. На них ориентируются молодые атлеты, миллионы ребят по всей стране. Без побед на мировых стартах мы со временем потеряли бы весь спортрезерв. Именно на такую реакцию рассчитывали наши противники за рубежом. Они хотели, чтобы мы хлопнули дверью. Мы пошли другим путем. Бороться за права наших спортсменов в суде, в публичном пространстве, ехать на соревнования во что бы то ни стало, восстанавливать свои позиции в таких международных спортивных структурах, как антидопинговая комиссия ЮНЕСКО, WADA, МОК. Доказывать умом и спортивными результатами, что мировой спорт невозможен без России. При этом, конечно, мы развиваем и наши национальные соревнования. Несколько лет назад была возрождена традиция проводить cпартакиады — как ключевой этап подготовки к Олимпийским играм. В 2026 году пройдет II летняя Спартакиада сильнейших спортсменов — с участием около 9 тыс. атлетов по 48 видам спорта. Ее программа полностью повторяет программу Олимпиады-2028 и станет главным национальным этапом отбора на эти Игры.

— Компенсирует ли отсутствие в мировых чемпионатах и олимпиадах россиян их участие в отечественных первенствах и международных соревнованиях под эгидой дружественных стран БРИКС и Глобального Юга? — Эти соревнования проводятся не вместо, а вместе с традиционными международными турнирами, в которых мы также активно участвуем, несмотря на разные барьеры. Они дают дополнительную соревновательную практику нашим спортсменам, но не заменяют чемпионаты мира, Европы или Олимпийские игры. Российские атлеты выходят из международной изоляции Сегодня 67 международных федераций допускают российских спортсменов к соревнованиям, разрешение на участие получили более 4200 атлетов. В 2025 году на 40 чемпионатах мира и Европы по олимпийским видам спорта было завоевано 112 медалей, тогда как годом ранее — 71. На 2026 год запланировано 106 чемпионатов мира и Европы по олимпийским видам спорта, участие российских спортсменов предполагается как минимум в 60 из них. На сегодняшний день мы в значительной степени вернули большинству наших спортсменов возможность соревноваться с лучшими из лучших, хотя и с рядом ограничений, которые мы считаем дискриминационными и будем добиваться их отмены.

— Расходы по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» на 2026 год запланированы на уровне 74,5 млрд руб. На что конкретно пойдут эти деньги? — Федеральные средства, включенные в госпрограмму «Спорт России» (это ее сокращенное название), в первую очередь направляются на развитие современной и доступной спортивной инфраструктуры по всей стране. В 2026 году запланирован ввод более 30 капитальных спортивных объектов, создание свыше 300 «умных» спортивных площадок, модульных залов, бассейнов и площадок ГТО. Также будет проведен капитальный ремонт десятков региональных и муниципальных спортивных объектов. Планы до 2027 года включают: строительство 35 ФОКОТов, оснащение оборудованием 66 спортивных учреждений, строительство 15 модульных спортобъектов, поддержку 392 организаций спортивной подготовки. 40% расходов комплексной госпрограммы «Спорт России» — это трансферты в региональные бюджеты, в том числе на строительство спортивной инфраструктуры. Отдельный блок — развитие спорта в воссоединенных регионах. Совокупный объем финансирования их социально-экономического развития превышает 5 млрд руб., дополнительно предусмотрены средства на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию спортивных объектов. Существенная часть средств направляется на проведение мероприятий Единого календарного плана соревнований, а также на выплаты, стипендии и поддержку спортсменов. Важно, что госпрограмма «Спорт России» в прошлом году по поручению президента России получила статус комплексной. Это подразумевает, что в ней учитываются не только федеральные расходы на спорт, но и региональные, а также госкорпораций и бизнеса. По последним данным, в совокупности они превышают 610 млрд руб. в год, и мы продолжаем сбор информации. Это не значит, что Минспорт может распоряжаться всеми этими средствами, мы управляем только федеральной частью, но, по крайней мере, мы знаем, сколько в стране всего тратится на нашу отрасль в год, и можем задавать ориентиры.

— В частности, какие средства федерального бюджета и регионов пойдут на развитие любительского спорта? Какова роль в развитии любительского спорта проектов типа всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», который стартует в марте? На проведение таких массовых спортивных мероприятий, как комплекс ГТО, «Лыжня России», «Кросс нации», «Золотая шайба», «Кожаный мяч» и многие другие, предусмотрено 1,8 млрд руб. в год. Еще около 900 млн руб. ежегодно заложено на реализацию программы «Земский тренер», которая способствует привлечению специалистов в малые населенные пункты. В общей сложности до конца 2028 года на реализацию программы предусмотрено 2,73 млрд руб. Ключевая цель всех наших проектов в сфере популяризации массового спорта — вовлечение граждан в регулярную физическую активность. Сейчас спортом и физкультурой занимается более 80 млн человек, цель к 2030 году — более 90 млн человек. Конкурс «Ты в игре!» реализуется Минспортом уже много лет, через него прошли примерно 20 тыс. проектов, которые так или иначе охватывают более 20 млн человек. У нас есть и другие подобные проекты. Например, конкурс «Самая спортивная семья России» поддерживает семьи, которые не просто сами активно занимаются, но и вносят свой вклад в продвижение спортивных ценностей через социальные сети или общественную активность.

«Ты в игре» В 2025 году была запущена государственная федеральная программа «Спорт России». Одна из ее целей — вовлечение в занятия спортом до 70% россиян к 2030 году (пока, по данным Минспорта,— 61,5%). В рамках программы «Спорт России» при поддержке Министерства спорта на федеральном уровне проводится конкурс проектов в сфере любительского спорта «Ты в игре», цель которого — поиск и поддержка ярких и перспективных спортивных проектов, которые способствуют популяризации активного образа жизни и привлечению россиян к регулярным занятиям физкультурой и спортом. За пять сезонов конкурс уже собрал более 21 тыс. проектов, в которые было вовлечено почти 20 млн россиян. VI сезон проекта стартовал 21 января 2026 года. Сбор заявок завершится в марте. Победители каждой из пяти основных номинаций (их выберут народным голосованием) получат по 500 тыс. руб., гран?при составит 1 млн руб. Победителей конкурса объявят этим летом в Москве.

Михаил Малыхин