Кризис ожиданий инвесторов

Нападение 28 февраля 2026 года США и Израиля на Исламскую Республику Иран, расширяющийся в марте конфликт и ответные удары Исламской Республики по американским базам и объектам на территориях союзных для США государств Западной Азии разрушают созданный в песках пустынь «райский сад» для инвесторов, технооптимистов, айтишников, финансистов и гедонистов. Вероятный энергокризис и падение фондовых рынков на фоне новой ближневосточной войны заставляют задуматься о перспективах многомиллиардных инвестиционных трендов последних лет. Инвестиции перестают оправдывать ожидания.

«Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня…»

Богатые страны Персидского залива, находящиеся под защитой американских военных баз,— место притяжения инвесторов, зона сверхпотребления и территория перспективного развития. Что может пойти не так?

Нефть, газ и соответствующая инфраструктура добычи, транспортировки и финансовых расчетов за углеводороды десятилетиями формировали фундамент для небоскребов цифрового будущего. И совсем недавно казалось, что для монархий Залива такое блестящее будущее уже наступило. Многомиллиардные инвестиции мировых гигантов Amazon Web Services, Microsoft, Oracle, Alibaba Cloud и пр. в инфраструктуру дата-центров, облачных технологий, систем искусственного интеллекта, усиленные колоссальными бюджетами региональных государств, проекты «умных» городов и «умных» правительств, тысячи и тысячи инвесторов, привлекаемых потребительским парадизом и налоговыми условиями, и приток капиталов со всего мира превращали пустыню в роскошный мир воплощенной фантазии визионеров.

В мае 2025 года правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенных Штатов договорились о создании рамочного соглашения «Партнерство США—ОАЭ по ускорению развития ИИ». В том же году власти ОАЭ объявили о перспективе скорого доступа резидентов Эмиратов к премиум-версии ChatGPT Plus и в рамках партнерства с ИИ-компанией OpenAI было начато строительство ЦОДа нового поколения Stargate UAE в Абу-Даби. От ОАЭ не отставали и соседние монархии Аравийского полуострова.

Но оказалось, что в специфической конкуренции продуктов ИИ победили не ChatGPT и прочие LLM, отучившие многих пользователей мыслить самостоятельно, а компания Palantir и модель Claude разработчика Anthropic, которую Пентагон, как сообщалось, использовал при планировании военных операций против Ирана. «Скайнет» из медиафраншизы о Терминаторе оказался ближе к своему воплощению в реальности. Внутри ИИ Бога нет, а значит, все позволено.

А на Востоке «возмездием за зло является равноценное зло» (Коран, 42:40). Принцип талиона, известный в регионе со времен царя Хаммурапи и воспроизведенный в исламском праве в виде принципа кисас (возмездие, воздаяние равным), требует ответного наказания.

После массовых ударов по иранским гражданским объектам Иран объявил, что война, начатая Израилем и США, теперь распространяется и на традиционную нефтяную, и на цифровую инфраструктуру, лежащую в основе современной экономики.

В качестве целей ответных ударов Ираном были названы компании Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia, Amazon Web Services и Oracle, чьи офисы и инфраструктура ЦОДов и облачных сервисов расположены в Израиле и в ряде стран Персидского залива.

Под ударами ракет и беспилотников оказались также офисы местных и иностранных банков и финансовые центры.

Безопасность оказалась миражом, деньги массово выводятся, экспаты бегут, аэропорты и морские порты в огне. Те, кто инвестировал в мегаполисы пустынь корпоративные и личные капиталы и строил люксовый фантазийный мир «вне политики», ощутят аллюзию на роман Фрэнка Герберта «Дюна», особенно если будут поражены системы водоснабжения, без которых в пустыне выживут только фримены.

Что же пошло не так для инвесторов? Почему вместо розовых пони и радужных единорогов в песках Аравии возник Рыжий конь из Откровения Иоанна Богослова, «и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч»? Почему парадиз может превратиться в загробный Элизиум?

Причина ужасна и состоит не только в экономической географии и в войне за углеводороды и гегемонию.

Исчерпана существующая модель мировой экономики, базировавшаяся на бесконечном потреблении, неиссякаемом кредитовании и безграничной торговле.

С конца 2016 года, с момента, когда «центр масс» глобализации переместился с берегов Атлантики в Азию, в мире запустился необратимый процесс трансформации финансово-торгового капитализма, по итогам которой будет создана новая экономическая модель, более рациональная, но, возможно, и более жесткая и даже антиутопическая с контролируемым распределением благ и лишением прав.

После глобальной пандемии ковида и спровоцированного Западом конфликта на Украине становится также очевидно, что процесс пересоздания миросистемы принимает характер «созидательного разрушения». Разрушаются физические системы в энергетике и логистике, разваливаются глобальные финансы и торговля, деградируют биоэкосистемы, уничтожаются населенные пункты и гибнут люди. Последствия от разрушения колоссальны и будут только возрастать.

Потребительский рай с цифровой сферой услуг, виртуальной реальностью и ИИ-помощниками вместо человеческого разума — это «образ будущего» завершающейся эпохи, у которой уже нет будущего.

Все визионерские иллюзии и постулаты либеральной экономики перестают действовать в мире, где исчезло международное право и где никто больше не отвечает за безопасность, где ликвидность активов и гибкость поставок были лишь игрой в перенаправление потоков капитала и ресурсов, но не в создание условий для выживания.

Проблема инвесторов в «ближневосточный рай» в том, что они, погрузившись в красивые презентации (зачастую созданные ИИ), на протяжении десяти лет отказывались взглянуть на комплексную картину мира и на предпосылки неотвратимого кризиса мировой системы. Мало кто сделал выводы после 12-дневной войны Израиля с Ираном в июне 2025 года. А между тем печати с Книги сняты и ангелы трубят. Ближний Восток может вернуться в условия превозносимого там золотого и славного VII века н. э.

Капиталы бегут назад в Европу и США. Азиатские инвесторы выводят деньги в Гонконг и Сингапур.

На какое-то время это спасет часть капиталов, но очевидно, что замедления мировой экономики и финансового кризиса уже не избежать.

Мировой долг на начало 2026 года вырос до $348 трлн из-за увеличения дефицитов бюджетов многих стран, сообщается в докладе Института международных финансов (IIF). И модный ИИ здесь бессилен чем-то помочь. Предпосылки для кризиса есть, а ближневосточный конфликт становится триггером. К реальным активам вернется реальная стоимость (растущие в цене нефть, газ, металлы и продовольствие — прекрасные примеры), а криптовалюты как объект инвестиций — это когнитивное искажение уходящего мировосприятия.

«Созидательному разрушению» обычный экономический кризис не помеха

Глобальный мир может стать фрагментарным в одночасье. Перекрытие стратегически важного Малаккского пролива (транзит 30% мировой торговли) — это, возможно, лишь вопрос времени. Достаточно взглянуть на «Стратегию национальной безопасности США, 2026» и «Стратегию национальной обороны США, 2026» и разобраться с сутью упоминаемого там стратегического плана морского сдерживания Китая — Island chain strategy. «В Азии существует несколько потенциальных конфликтов, которые могут носить конвенциональный характер, что делает войну допустимой. Они включают в себя борьбу за контроль над Тайванем, Южно-Китайским морем, островами Дяоюйдао/Сенкаку и морскими путями, которые проходят между Китаем и Персидским заливом»,— отмечается в статье «Америка, Китай и трагедия политики Великих держав» журнала Foreign Affairs за декабрь 2021 года. Инвесторам следует помнить о ненулевой вероятности того, что через какое-то время Гонконг и Сингапур перестанут быть безопасными гаванями и станут напоминать Дубай образца марта 2026 года. Поэтому думать и оценивать риски необходимо уже сейчас.

Цивилизационное торможение

Геополитика создает экзистенциальные риски для инвестиций, но есть еще риски разочарования и крушения ожиданий, связанные с неправильной оценкой перспектив проектов и с элементарной безграмотностью визионеров и «эффективных менеджеров».

В основе большинства современных проблем лежит полувековая глобальная политика «Устойчивого развития», выработанная на основе доклада Римского клуба «Пределы роста» (1972). Эта политика определила стагнацию научно-технического прогресса и породила эпоху застоя в мировой науке. Научные знания постепенно перестали быть факторами производства. Проектный подход, используемый при субсидировании науки в развитых странах, мотивирует в основном те исследования, которые могут принести экономическую выгоду компаниям на горизонте инвестиций, не превышающем трех лет. Реальная эффективность исследований заменяется наукометрикой. Небрежно сделанные работы объявляются «революционными», а качество методов редко проверяется. Падает как качество научной экспертизы, так и общий уровень знаний.

Статистика показывает, что до 30% влиятельных исследовательских работ в области медицины впоследствии оказываются ошибочными или малозначимыми. Эпический провал Элизабет Холмс и ее компании Theranos, обещавшей фантастический прорыв в медицинском тестировании крови,— это прекрасный пример хайпа на иллюзорной идее и административном ресурсе, обернувшегося в итоге миллиардными потерями для инвесторов.

Утраченные знания нельзя восстановить, их нужно обретать заново каждому новому поколению. Но трагедия нынешней молодежи (как показывают исследования) в том, что она знает меньше, чем ее родители, а когнитивные способности уничтожаются электронными гаджетами и чатами ИИ, знания поверхностны, навыки неразвиты. Например, в докладе «The Online Brain» американской компании Technology for Global Security отмечается, что постепенное вторжение цифровых устройств в нашу жизнь вызывает тревожную эрозию независимых умственных способностей, симптомы цифрового нарушения когнитивных функций затрудняют общественное образование и коллективные действия, снижается производительность труда, человеческий мозг не успевает за потоком информации.

Теперь каждое новое открытие, каждый новый научный прорыв будут даваться с большим трудом. А значит, технологического торможения не избежать. Но разве это кого-то останавливает. Главное — рост капитализации. Если даже одна ставка из сотен профинансированных венчурных проектов сыграет, то это сделает инвесторов миллионерами. Жажда прибыли не приемлет критических оценок рекламируемых проектов. Денег много, идей мало, реальных знаний еще меньше. Через какое-то время это приводит к несоответствию объемов инвестиций и реальной прибыли от проектов.

Магическое мышление

«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии» — так в 1962 году писатель-фантаст Артур Кларк сформулировал свой третий закон. Сейчас этот закон вывернут наизнанку. «Магия» визионерства, подкрепленная «галлюцинирующим» ИИ и веществами, запрещенными в России, но доступными в Кремниевой долине, выдает на-гора фантастические проекты в области энергетики, медицины, финансов. Этот технологический декаданс потомки вряд ли назовут Серебряным веком. Знания в дефиците, незнание — норма венчурного инвестирования. Зато в мире финансового капитализма нет пока недостатка в главном ресурсе — в кредитных деньгах.

И больше всяких убытков инвесторов страшит риск упустить революционную инновацию. Примеров эпических провалов масса. Покоятся с миром бывший лидер мобильных телефонов Nokia и элитно-нишевый BlackBerry, компьютерный гигант Compaq и лидер фотографирования Kodak.

Инвесторам не позавидуешь. Научная экспертиза проседает, математика — это скучно, физика — нечто непонятное для инвесторских масс. На одной чаше весов — опасность запоздалой смены успешной, но теряющей перспективы модели бизнеса, на другой — мейнстрим, который может в итоге оказаться тупиковым. Под риском все технологии блокчейн, оказавшиеся энергозатратными и громоздкими по сравнению с централизованными информационно-платежными системами. К тому же блокчейн в скорой перспективе станет уязвимым для ожидаемых рынком квантовых компьютеров. Очень многим проектам ВИЭ уже невозможно конкурировать с китайской продукцией, то же самое относится и к электромобилям. BYD всех победит! (Как завещал товарищ Мао.) Истинный капитализм — это монополия или олигополия, а не рынок.

Под угрозой все сервисы, легко заменяемые ИИ решениями.

И сами компании ИИ-сектора разочаровывают инвесторов несоответствием ожиданий по прибыли с колоссальными затратами.

Такой финансовый показатель, как внутренняя норма доходности (IRR) инвестиционного проекта, еще пока никто не отменял: чем выше IRR, тем интереснее инвестиция. Но крупные ИИ-проекты скорее выглядят сейчас как смесь «кадавра, неудовлетворенного желудочно», пожирающего колоссальные объемы электроэнергии, чипов, видеокарт, серверов, с «кадавром, неудовлетворенным финансово». (Жаль, что Стругацкие недожили.) Где же там взять высокий IRR? А финансирование ИИ, если трезво взглянуть на вещи, представляется пока как подмена классической формулы Карла Маркса «деньги—товар—деньги—штрих» постулатом джентльменов удачи «деньги ваши — будут наши».

С виртуальных небес на грешную землю

Инвесторам избежать кризиса ожиданий поможет объективная и критическая оценка реальности, а также диалектический подход (в классическом понимании) к оценке любого проекта. Принципы и законы диалектики, выявление противоречий, анализ взаимодействия и синтез идей и решений помогут сделать осознанный и правильный выбор.

Денег в финансовом мире сейчас намного больше, чем свежих научных идей, но уходящая модель финансового суперкапитализма не стремится развивать фундаментальную науку. Инвестиционный бизнес умеет привлекать средства под какие угодно обещания без должного научного обоснования, потому что современная мифология и модели потребления и так приносят прибыль и формируют денежные потоки в нужном направлении, а провалы «эффективного менеджмента» и коллапс пузырей легко списать на очередной кризис. И до тех пор, пока инвесторам будет интереснее играть в «казино» и питаться визионерскими мифами, их деньги будут утекать в непонятных направлениях.

«Глобализация принесла развитие и индустриализацию на большую часть планеты, породив общества массового потребления, метель торговли и буран технического прогресса, мир вечно доступной еды и энергии, бесконечных улучшений и умопомрачительной скорости. Но все когда-то проходит. Сейчас мы столкнулись с новым изменением условий»,— пишет Питер Зейхан в своей книге «Конец мира — это только начало». Инвесторам стоит прочесть эту книгу, чтобы потом не пришлось читать книгу Льюиса Дартнелла «Цивилизация с нуля: Что нужно знать и уметь, чтобы выжить после всемирной катастрофы».

Мир меняется, и нужно быть готовыми к переменам, тогда кризис принесет новые возможности.

Александр Лосев, финансист