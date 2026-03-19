«Деньги стоит вкладывать в то, во что ты веришь»

В этом номере мы открываем новую рубрику «Личный счет». В ней мы предполагаем публиковать интервью с известными людьми, где будем интересоваться их системой ценностей в общем и их отношением к деньгам в частности. Первым героем рубрики любезно согласился стать давний друг “Ъ” певец Ярослав Дронов, сегодня более известный как Shaman. По опросам ВЦИОМа в 2025 году, Shaman третий год подряд был признан самым популярным певцом страны. Его хиты «Я русский», «Встанем» и «Гуляй, Россия!» лидируют по числу скачиваний в российских музыкальных сервисах и на стриминговых платформах.

— Простые вопросы на самом деле бывают самыми сложными. Что деньги значат в вашей жизни и как вы относитесь к деньгам?

— Что касается денег, тут все просто — все видят по моим концертам, моим костюмам, моим гримеркам, что в роскоши я не купаюсь. Отношение к деньгам у меня сугубо бытовое, утилитарное. Деньги позволяют оплачивать организацию концертов, платить гонорары моей команде, музыкантам, артистам. Позволяют иногда радовать друзей и близких — дарить подарки. Ничего сверхъестественного. В конце концов, деньги помогают вовремя оказать квалифицированную медицинскую помощь, да и помощь какого-то иного рода. Все в наше время стоит денег. Для этого они и нужны.

— Бывал на вашем выступлении, когда на афишах вы были не Shaman, а Ярославом Дроновым. Сейчас у вас новый сценический образ, десятки, если не сотни миллионов поклонников. Как слава изменила ваше отношение к людям и ценностям?

— Слава — как яд. Если принимать малыми дозами долгие годы, вырабатывается иммунитет.

Знаете, я с четырех лет на сцене. Сейчас мне 34 года, следовательно, выступаю уже 30 лет и 30-летие творчества. За это время со мной на сцене много что бывало. Ко всему привык. К славе выработался иммунитет. Сейчас, как и прежде, выхожу на сцену, чтобы радовать людей, своих поклонников, своими выступлениями.

— К слову, что представляет собой большой концертный тур в этом году?

— Тур стартовал в прошлом году в день моего рождения, 22 ноября, большим сольным концертом в Кремле. Тур охватит более ста городов и завершится 22 ноября этого года, в день моего 35-летия, в Кремле.

Краткая справка Ярослав Дронов (Shaman ) родился 22 ноября 1991 года в Новомосковске Тульской области. В четыре года родители отдали его в местный детский вокально-эстрадный коллектив «Ассорти». В 15 лет он уже работал певцом в местном ресторане. Окончил музыкальную школу по классу «народное пение», Новомосковский музыкальный колледж по специальности «руководитель народного хора». После переезда в Москву в 2016 году получил диплом с отличием факультета эстрадно-джазового пения Российской академии музыки имени Гнесиных. В 2013 году выступил в третьем сезоне шоу «Фактор А», где в отборочном туре исполнил песню «Дельтаплан» Эдуарда Артемьева. В конкурсе занял третье место. Председатель жюри Алла Пугачева тогда его отметила, назвав «олицетворением нового поколения звезд». В 2014 году Ярослав Дронов на «слепых прослушиваниях» прошел отборочный тур в российской версии шоу «Голос» с песней «Знаешь» Рождена Ануси (Rozhden). На «Голосе» он попал в команду Пелагеи и в итоге занял второе место. С 2014 по 2017 год был солистом группы «Час пик», специализировавшейся на исполнении кавер-версий известных песен. С 2017 года Ярослав занялся сольным творчеством. В 2018 году выпустил кавер песни «Танцы на стеклах» Максима Фадеева, которая принесла ему большую известность на музыкальных платформах. В 2020 году сменил имидж и взял сценический псевдоним Shaman. Большую популярность приобрел в 2022 году, исполнив песни «Встанем» и «Я русский» собственного сочинения. На сегодняшний день в его дискографии более 50 синглов. Его композиции набирают сотни миллионов просмотров в соцсетях. Он лауреат нескольких отечественных музыкальных премий. В 2024 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». В 2025 году Ярослав Дронов представлял Россию на международном конкурсе «Интервидение» в Москве. Выступая с новой песней «Прямо по сердцу» Максима Фадеева, попросил жюри его не оценивать. Свое решение не участвовать в состязании пояснил тем, что Россия уже победила, принимая гостей.

— Во что, на ваш взгляд, стоит вкладывать внимание, время и деньги, а во что — нет?

— Внимание, деньги и время стоит вкладывать прежде всего в то, во что ты веришь. Это — идеи, это — дело, это — люди. Например, сейчас, помимо собственного творчества, у меня есть продюсерский проект — я помогаю своему другу Никите Осину. Мы знакомы с ним 14 лет, вместе учились в Академии имени Гнесиных, жили в одном общежитии. Он большой талант. Верю, что вскоре займет достойное место под солнцем.

— Не вспомните ли свою первую в жизни работу?

— Конечно, помню. Первое мое место работы — город Новомосковск. Я работал там певцом в ресторане. Ресторан этот существует по сей день, называется «Флагман». Я туда устроился в 15 лет. Мой отец с конца 80-х работал музыкантом в ресторанах. Как понимаете, благодаря ему я и устроился на эту работу. Затем пел еще в одном ресторане, потом — еще в одном… За шесть лет, наверное, я поработал практически во всех ресторанах Новомосковска, пока не перебрался окончательно в Москву.

Конечно, работа была непростая. Случалось всякое. Помню, во время одного из выступлений — а пел я в центре ресторана — буквально спиной почувствовал что-то неладное. Обернулся и увидел, как на меня катится большая драка — сцепились человек десять. Я отпрыгнул в сторону к пульту, буквально машинально вырубил музыку и включил максимальный свет в зале. Взял микрофон и спокойно, но жестко приказал прекратить драку, покинуть ресторан и выяснять отношения за пределами помещения. Вы бы видели взгляды, которые в тот момент были на меня направлены. Ощущение было, что смотрит стая разъяренных бандерлогов. Тем не менее люди молча вышли и выясняли отношения уже на улице. Там была поножовщина, в ход пошло, кажется, огнестрельное оружие. Подрезали кого-то, подстрелили. Вскоре приехала полиция, скорая… в общем, всякое бывало.

— А подрабатывать еще где-то приходилось?

— Помимо музыки, нет, пожалуй, нигде и не работал. В Новомосковске работал в ресторанах певцом. Когда переехал в Москву и поступил в Академию имени Гнесиных, устроился уже в кавер-группу. Там я делал примерно то же самое, что и раньше, только выступали уже на каких-то заказниках, на свадьбах, банкетах, юбилеях, корпоративах. Никакой иной работы не могу припомнить.

— А первые заработанные деньги и первую покупку с зарплаты помните?

— Первая серьезная покупка — клавиши, синтезатор, на котором были написаны все мои хиты — «Я русский», «Встанем», «Мой бой». Это мой старинный друг. С ним до сих пор продолжаю писать песни.

— Это дорогая покупка. Наверное, долго пришлось копить?

— Не особо. Песен много заказывали. Чаевые неплохие платили. Может быть, месяца через два после начала работы во «Флагмане» смог купить.

— Вы не раз участвовали в больших и малых конкурсах и привыкли, что вас, ваш голос, ваше мастерство оценивают. А что вы цените в других исполнителях, что считаете наиболее важным в других?

— Да то, что ценят все в людях — искренность в первую очередь. Искренность. Голосовыми данными уже давно сложно кого-либо как-то удивить — прекрасных голосов уже столько было, есть и, уверен, еще будет. Но сейчас, как никогда, ценится искренность. Особенно в эпоху искусственного интеллекта. Сейчас много штампуют песен при помощи нейросетей. Казалось бы, уже сложно эти треки отличить от реального исполнения… но души-то там нет! А это в исполнении — самое главное. Песня остается в памяти человека и в его душе тогда и только тогда, когда через нее передается частичка сердца и души реального человека, реального исполнителя. Это, как мне кажется, и есть та божественная составляющая искусства, которую никогда не сможет дать искусственный интеллект.

— Как вы определяете, искренен человек на сцене или нет? Существует же понятие «коммерческий музыкальный проект», который заранее просчитывается на определенную аудиторию под конкретные цели, создается ради денег.

— Думаю, не мне решать — искренен человек на сцене или нет. Это дело публики, музыкальных критиков. А тут все просто. Сердце всегда подскажет. Люди видят, где искренне, где — нет.

— Что цените в друзьях и дружбе? Что цените в людях?

— Честность, порядочность, доброту. Так говорит мой друг Григорий Лепс, и я с ним полностью согласен.

Михаил Малыхин