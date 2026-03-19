Спор высоких достижений

В декабре 2025 года журнал Forbes сообщил, что 29-летняя Луана Лопес Лара стала самым молодым в мире self-made-миллиардером. 8 февраля 2026 года дневной объем торгов ее компании превысил $1 млрд. Луана Лопес Лара — соосновательница и операционный директор компании Kalshi, лидера рынка ставок на события.

Фото: @luana lopes lara Соосновательница и COO Kalshi Луана Лопес Лара

Балерина, мечтавшая стать Черчиллем

Луана Лопес Лара родилась 20 мая 1996 года в Бразилии, в городе Белу-Оризонти. Ее семья несколько раз переезжала: Тимотеу, Нитерой (пригород Рио-де-Жанейро), Жоинвиль. Мать девочки преподавала математику, отец работал инженером-электриком.

Луана Лопес Лара с детства была очень амбициозной. Рядом с ее кроватью лежал список с именами людей, на которых она хотела равняться. В этом списке были, например, Уинстон Черчилль, Александр Македонский и Блэр «Би» Уолдорф — персонаж романов и сериала «Сплетница».

Семья была весьма религиозной, каждое воскресенье посещала церковь. В колледже и в университете Луана всегда молилась перед экзаменами. Сейчас на регулярное посещение церкви, по ее словам, у нее не хватает времени, но привычку молиться в трудные моменты жизни она сохранила.

В подростковом возрасте Луана поступила в балетную школу Большого театра в Бразилии (Escola do Teatro Bolshoi) в Жоинвиле. Конкурс на поступление составлял 97 человек на место. Основанный в 2000 году филиал российского Большого театра славится высоким уровнем подготовки. Если верить сайту школы, обучение балетной технике ведется по классической методике Агриппины Вагановой, чье имя сегодня носит Академия русского балета в Санкт-Петербурге. Луана Лопес Лара рассказывала в интервью Forbes, что преподаватели держали зажженную сигарету под ее бедром, чтобы проверить, как долго она сможет удержать ногу высоко поднятой (трудно понять, какое отношение к методике Вагановой это имеет).

Фото: escola_bolshoi Заниматься балетом Лопес Ларе было тяжелее, чем руководить компанией

Время обучения балету она вспоминает как самый трудный период своей жизни. Пять часов в день — обычная школа, еще восемь — балетная. В обычной школе она показывала отличные результаты. Золотая медаль школьной олимпиады Бразилии по астрономии. Бронзовая медаль школьной олимпиады штата Санта-Катарина по математике.

В 17-летнем возрасте Луана поступила в балетную труппу в Австрии. Но ее карьера профессиональной балерины была недолгой — всего девять месяцев.

В 18 лет Лопес Лара приехала в США и поступила в Массачусетский технологический институт, где получила сперва диплом бакалавра по компьютерным наукам и математике, а затем еще один — по английскому языку.

Интересы Луаны Лопес Лары Самая молодая self-made-миллиардерша любит смотреть документальные фильмы, слушает инди-рок, традиционный рок (например, Guns N’Roses) и современную бразильскую музыку. Дважды в неделю Луана Лопес Лара проводит высокоинтенсивные интервальные тренировки. Ее любимый балет — «Лебединое озеро», на втором месте — «Щелкунчик». В балетной школе она танцевала в «Щелкунчике», но не Клару (Мари), а девочку-гостью в доме Штальбаумов.

На летних каникулах она проходила стажировку в крупнейших хедж-фондах — Bridgewater Associates Рэя Далио и Citadel Securities Кена Гриффина.

Однокурсник

Тарек Мансур — ровесник и единомышленник Лопес Лары — родился в Калифорнии, но вырос в Ливане. Он самостоятельно выучил английский язык, чтобы сдать экзамен SAT (Scholastic Assessment Test), необходимый для поступления на бакалавриат в вузы США и еще 65 стран мира. Экзамен оценивает знание американской школьной программы, а также общий интеллектуальный уровень абитуриента.

Фото: Diarmuid Greene / Sportsfile for Web Summit / Getty Images Тарек Мансур — бизнес-партнер Луаны Лопес Лары

В Массачусетском технологическом институте Мансур получил степень бакалавра в области компьютерных наук и математики в 2018 году, одновременно с Ларой. Впоследствии — еще и степень магистра инженерных наук.

Как и Луана Лопес Лара, летние каникулы Мансур посвящал стажировкам. Ему отказали в компании Jane Street Capital, причем интервью проводил Сэмюэл Бэнкман-Фрид, будущий совладелец криптобиржи FTX, обанкротившейся в 2022 году. К слову, в марте 2024 года Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. В настоящее время он пытается добиться нового судебного процесса или президентского помилования.

Не попав в Jane Street Capital, Мансур сумел пройти стажировки в очень серьезных компаниях: в должности количественного трейдера в инвестиционном банке Goldman Sachs и в должности глобального макротрейдера в Citadel Securities, где у него снова пересеклись пути с Луаной Лопес Ларой.

Главные книги

В институте Луана Лопес Лара и Тарек Мансур прочли книгу «Суперпрогнозирование. Искусство и наука предсказания» («Superforecasting: The Art and Science of Prediction») Филипа Тетлока и Дэна Гарднера. На друзей произвела большое впечатление мысль о том, что прогнозисты-любители чаще оказываются правы в своих предсказаниях, чем эксперты в соответствующей сфере.

Одна из главных мыслей книги Филипа Тетлока и Дэна Гарднера «Superforecasting: The Art and Science of Prediction» состоит в том, что любители часто лучше предсказывают будущие события, чем эксперты в соответствующей области



Еще одна книга, повлиявшая на них и их будущее,— «Предсказуемо иррациональное. Скрытые силы, которые формируют наши решения» («Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions») Дэна Ариэли. В этой работе автор доказывает, что люди часто принимают решения не на основе рационального мышления, а под влиянием других факторов. Осознав причины своих ошибок, можно избежать их повторения.

Еще Лопес Лара и Мансур заинтересовались идеями экономиста, социолога и футуролога Робина Хэнсона. В 2016 году в издательстве Оксфордского университета вышла его книга «Эпоха Эмов. Жизнь, любовь и работа в эпоху, когда роботы будут править Землей» («The Age of Em: Work, Love and Life when Robots Rule the Earth»).

Возможно, Хэнсон оказался совсем неплохим прогнозистом. Из анонса на обложке книги: «Многие считают, что первыми по-настоящему умными роботами станут роботы, эмулирующие человеческий мозг, или эмы. Просканируйте человеческий мозг, затем запустите модель с теми же связями на быстром компьютере, и вы получите мозг робота, но узнаваемый как человеческий. Обучите робота выполнять какую-либо работу и скопируйте ее миллион раз: в вашем распоряжении окажется целая армия работников. Когда их можно будет производить дешево, возможно, в течение столетия, эмы заменят людей в большинстве профессий. В эту новую экономическую эпоху мировая экономика может удваиваться каждые несколько недель».

Спустя всего десятилетие с момента выхода книги этот прогноз воспринимается совсем не так, как в 2016 году.

Все что угодно

Лопес Лара и Мансур обсуждали книги Тетлока, Ариэли и Хэнсона, гуляя по Нью-Йорку после рабочего дня в Citadel Securities. Из этих бесед и родилась идея, на которой была основана компания Kalshi — торговля контрактами на результаты событий.

Фото: Kalshi.com На Kalshi можно делать ставки практически на все что угодно

Kalshi в переводе с арабского означает «все», то есть «все что угодно». Лопес Лара и Мансур обратили внимание на то, что на финансовом рынке многие решения принимаются на основе прогнозов будущих событий. При этом не существовало простого, доступного обычным людям способа напрямую торговать результатами событий. Они решили восполнить пробел и создать простую биржевую платформу, на которой все желающие смогли бы это делать.

Компания Kalshi была зарегистрирована в 2018 году. Мансур занял должность гендиректора, Лопес Лара — операционного директора.

Примерно в это же время на первой строчке списка тех, на кого Лопес Лара хотела бы равняться, появилось новое имя — Стив Джобс. От своего кумира она даже переняла стиль в одежде. Джобс всегда ходил в черной водолазке, голубых джинсах и серых кроссовках. Луана Лопес Лара всегда ходит в джинсах Levi’s (их у нее всего две пары, чтобы стирать по очереди) и черных кроссовках Adidas. А вот футболки и кофты в офисе она носит разных цветов.

В 2019 году компания Тарека Мансура и Луаны Лопес Лары присоединилась к зимнему набору стартап-акселератора Y Combinator. В том же году они выпустили бета-версию Kalshi. Ответная связь от первых пользователей платформы помогла компании подготовиться к получению официального разрешения регулирующих органов.

В ноябре 2020 года Kalshi стала первой полностью регулируемой финансовой биржей в США, специализирующейся на контрактах на события, официально признанной Комиссией по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC).

В то время уже существовали другие компании, занимавшиеся торговлей контрактами на события, но все они действовали в серой зоне.

В результате финансирования серии А в феврале 2021 года компания смогла привлечь инвестиции в размере $30 млн. Основным инвестором стал венчурный фонд Sequoia Capital. В первом раунде участвовали и другие венчурные фонды, а также известные инвесторы Чарльз «Чак» Шваб и Генри Кравис. В июле платформа начала работу.

Кто может торговать на Kalshi

Участниками торговли на платформе Kalshi могут быть как физические лица, так и организации. На платформе существуют три основных типа трейдеров.

Позиционные трейдеры. Они покупают контракты «Да» или «Нет», планируя получить прибыль в случае, если угадают исход события.

Они покупают контракты «Да» или «Нет», планируя получить прибыль в случае, если угадают исход события. Хеджеры. Они страхуют себя от внешнего риска (например, инфляции, изменения процентных ставок), покупая контракт, связанный с определенными финансовыми событиями. Для этих трейдеров главное — защититься от возможных убытков, а не получить максимальную прибыль.

Они страхуют себя от внешнего риска (например, инфляции, изменения процентных ставок), покупая контракт, связанный с определенными финансовыми событиями. Для этих трейдеров главное — защититься от возможных убытков, а не получить максимальную прибыль. Маркетмейкеры. Их основная роль — обеспечение ликвидности рынка, чтобы люди могли легко входить и выходить из своих позиций. Маркетмейкеры зарабатывают на разнице между ценой покупки и продажи контракта

В настоящее время большинство участников платформы Kalshi принадлежат к первым двум категориям. Кроме того, большинство участников — частные трейдеры, а не институциональные.

Долгое время участвовать в торгах на бирже предсказаний могли только граждане и резиденты США. При регистрации необходимо было представить реальный адрес в США, а также номер социального страхования.

10 октября 2025 года Kalshi объявила о международной экспансии, заявив, что с этого момента откроет доступ к ставкам для жителей более чем 140 стран.

Был опубликован список из 48 стран, для которых платформа остается недоступной. В их числе — Россия, Белоруссия, Украина, Канада, Великобритания, Франция, Болгария, Италия, Польша, Таиланд, Тайвань, Китай, Лаос, Мьянма. Почти половину списка составляют страны Африки. Kalshi объясняет ограничения возможными конфликтами с национальным законодательством в сфере игорного бизнеса, а также проблемами с денежными расчетами с этими странами.

Впрочем, не все просто: физические лица из тех стран, которым был официально открыт доступ, на специализированных форумах писали, что им либо не удалось зарегистрировать аккаунт, либо удалось это сделать лишь после длительного общения со службой поддержки Kalshi.

Сколько зарабатывают сотрудники Kalshi В конце 2024 года в Kalshi работали около 40 человек. В сентябре 2025 года — 75. В декабре 2025 года — около 110. Тарек Мансур очень тщательно отбирает персонал. По его словам, у многих претендентов весьма средний уровень для той работы, которую они хотят получить. В настоящее время в компании открыты 25 вакансий. Корпоративный юрист может рассчитывать на $160–320 тыс. в год. Event-менеджер — на $120–190 тыс. Инженер-программист — на $200–280 тыс.

Как торгуют на Kalshi

После регистрации новый участник должен пройти верификацию личности и привязать свой банковский счет к счету на платформе. После этого он может выбрать рынок. Самые популярные — политика, спорт, культура, криптовалюта, климат, экономика, упоминания, компании, финансы, технологии и наука.

В расчет берется все что угодно, как и обещает название. Выпадет ли в Нью-Йорке снег в определенную дату? Подтвердят ли власти США до 2027 года существование инопланетян? Какой сериал будет самым популярным на Netflix на будущей неделе? Пересечет ли курс биткойна отметку в $100 тыс. до января 2027 года? Каким будет рост ВВП США в 2026 году? Будет ли выпущен iPhone 18 до октября? Столкнется ли Земля с крупным метеоритом до 2030 года?

Определившись с предсказанием, можно купить контракт.

Цена контрактов указана в центах — от 1 до 99. Цифра указывает на вероятность наступления события.

Например, контракт на то, что фильм «Битва за битвой» получит в этом году премию «Оскар», стоит 75 центов. Это значит, что предполагаемая вероятность события — 75%.

Инсайд на рынке предсказаний В начале января пользователь Polymarket заработал более $436 тыс., правильно сделав ставку на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро будет отстранен от должности до 31 января. Ставка была сделана всего за несколько часов до захвата Мадуро американскими военными. Возникли подозрения в том, что этот пользователь обладал предварительной информацией об операции в Венесуэле. Когда эта история стала достоянием гласности, конгрессмен-демократ Ричи Торрес оперативно разработал законопроект, запрещающий федеральным служащим торговать на рынке прогнозов, если они обладают инсайдерской информацией. Билль внесен на рассмотрение Палаты представителей. Пока конгрессмены обсуждали билль, владельцы шести недавно открытых аккаунтов на Polymarket заработали $1,2 млн, «угадав» начало военных действий США против Ирана.

Поставить можно на то, что данное событие произойдет,— контракт «Да». Или не произойдет — контракт «Нет». После этого размещается заявка на покупку с указанием числа контрактов.

Отслеживая рынок, можно закрыть свою позицию (продать контракт) до наступления события, чтобы зафиксировать прибыль или сократить убытки.

В случае, если событие произойдет, поставившие на «Да» получают $1 за каждый контракт. Если событие не произойдет, по $1 за контракт получат те, кто поставил на «Нет».

Kalshi работает как регулируемая биржа, где участники торгуют против других пользователей, а не против компании, владеющей платформой. Компания зарабатывает на комиссии. Максимальный размер комиссии — $1,74 при ставке в $100.

Чем торгуют на Kalshi

В настоящее время большая часть активности на платформе связана с результатами спортивных событий. Так, 8 февраля 2026 года, в день Супербоула (название финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) США), оборот торгов превысил $1 млрд. Тарек Мансур назвал случившееся «невероятным уикендом».

Фото: Getty Images Председатель CFTC Ростин Бихнам был ярым противником ставок на политические мероприятия

Но Kalshi — это далеко не только спортивный беттинг. В июне 2023 года компания предложила контракты на результаты выборов в Конгресс: какая партия будет контролировать Сенат и Палату представителей. 22 сентября CFTC запретила торги этими контрактами. В заявлении председателя CFTC Ростина Бихнама говорилось, что «подобные контракты на политические мероприятия включают в себя как азартные игры, так и деятельность, противоречащую законодательству штата и общественным интересам». Противоречие общественным интересам, с точки зрения регулятора, состояло в том, что торговля такими контрактами нанесет ущерб демократическому процессу выборов, будет способствовать фальсификациям и возможному иностранному вмешательству.

В ноябре Kalshi подала иск против CTFC в окружной суд США по округу Колумбия. В сентябре 2024 года суд отменил запрет CTFC, не найдя связи контрактов Kalshi с азартными играми или незаконной деятельностью. Платформа получила возможность законно размещать контракты на политические мероприятия.

Регулятор тем временем готовил ответный удар, разработав предложение о полном запрете ставок на спортивные и политические события на рынках прогнозов. В феврале 2025 года Ростин Бихнам покинул свой пост. При новом руководстве регулятора в январе 2026 года предложение о запрете было официально снято, CTFC начала разработку новых правил регулирования рынка предсказаний.

Как часто сбываются предсказания Kalshi

За время существования Kalshi и других платформ рынка предсказаний прогнозы частных трейдеров часто оказывались более правильными, чем прогнозы профессиональных аналитиков.

Любители правильно предсказали избрание Дональда Трампа президентом США в 2024 году и победу Зорана Мамдани на праймериз Демократической партии на пост мэра Нью-Йорка в июне 2025 года, несмотря на то что опросы показывали, что он отстает от бывшего губернатора Эндрю Куомо.

В рабочем докладе Национального бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research, NBER), опубликованном в январе 2026 года, говорится, что любители с Kalshi чаще точно предсказывают экономические индикаторы, чем профессиональные эксперты.

Исследователи из Великобритании и США утверждают, что на другом рынке предсказаний — Polymarket — трейдеры более точно предрекают финансовые результаты компаний, чем аналитики, которые за плату консультируют инвесторов по вопросам покупки и продажи ценных бумаг.

Одно из возможных объяснений этого явления — профессиональные аналитики по большому счету не отвечают за свои слова. Их высокие зарплаты не зависят от того, оправдается ли их прогноз. Частные инвесторы-любители отвечают за свои решения собственным кошельком.

Год с правой ноги

Каждое утро, вставая с постели, Луана Лопес Лара сперва ставит на пол правую ногу. Это бразильская примета: так день должен пройти хорошо. Похоже, в прошлом году она ни разу не перепутала ногу. 2025 год выдался необыкновенно удачным для Kalshi. В июне компания завершила финансирование серии С и привлекла $185 млн. Компания была оценена в $2 млрд. В результате следующего раунда финансирования в октябре было привлечено $300 млн, оценка компании выросла до $5 млрд.

Наконец, в ноябре компании удалось привлечь $1 млрд, а ее оценка выросла до $11 млрд.

Мансур и Лопес Лара владеют примерно по 12% акций компании каждый, так что размер их состояния оценивается в $1 млрд. Если Тарек Мансур стал просто молодым миллиардером, то Луана Лопес Лара — самым молодым миллиардером, самостоятельно заработавшим состояние, а не получившим его по наследству (self-made).

Самые молодые self-made-миллиардеры прошлого Основатель и гендиректор Facebook (с 2021 года — Meta Platforms, признана экстремистской и запрещена в РФ) 23-летний Марк Цукерберг в марте 2008 года был признан журналом Forbes самым молодым в мире миллиардером. Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Марк Цукерберг родился 14 мая 1984 года в городе Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк) в еврейской семье. Отец Цукерберга работал стоматологом, а мать — психиатром. Марк Цукерберг — второй ребенок и единственный мальчик из четырех детей в семье; его сестры — Рэнди (старшая), Донна и Ариэль Фото: Facebook/Mark Zuckerberg В школьные годы Марк Цукерберг занимался компьютерным программированием и разработал сетевую версию игры «Риск». Тем не менее, после окончания школы он отверг предложения о трудоустройстве со стороны AOL и Microsoft и поступил в Гарвардский университет на факультет психологии. Параллельно с основной учебой он дополнительно посещал курсы IT Фото: Reuters В университете — вместе со своими соседями по комнате Крисом Хьюзом и Дастином Московицем — Марк Цукерберг начал создавать социальную сеть Facebook. Финансовую помощь ему оказывал студент бразильского происхождения Эдуардо Саверин. Первоначально веб-сайт был назван Thefacebook и был доступен только для студентов Гарварда Фото: Reuters Марк Цукерберг неоднократно характеризовал себя как хакера по призванию. Его проект Facebook быстро набрал популярность и расширил свою платформу в сети: сперва регистрацию открыли для других университетов Бостона, а затем и для студентов любых учебных учреждений США, имеющих электронный адрес в домене .edu. Начиная с сентября 2006 года сайт стал доступен для всех пользователей Интернета в возрасте от 13 лет, имеющих адрес электронной почты Фото: Reuters В 2004 году Марк Цукерберг познакомился с интернет-предпринимателем Шоном Паркером и инвестором Питером Тилем, которые помогли ему получить первые инвестиции для Facebook. Благодаря успешному развитию социальной сети Цукерберг стал самым молодым в истории миллиардером, поскольку владеет 24% компании Facebook. В марте 2010 года Forbes признал его одним из самых молодых миллиардеров в своем списке с состоянием $4 млрд. В списке самых богатых американцев, опубликованном журналом Forbes в сентябре 2010 года, Марк Цукерберг занял 29-е место с состоянием в $7 млрд Фото: Reuters «Самое главное в бизнесе — сконцентрироваться на создании чего-то важного. Я просто работал над тем, чем бы мне хотелось самому пользоваться» Фото: Reuters В 2010 году Марк Цукерберг стал персоной года по версии журнала Time, а в 2013 году был признан самым популярным среди своих сотрудников главой компании по версии американского рекрутингового сайта Glassdoor: в ходе анонимного опроса Цукерберг получил свыше 90 % одобрительных голосов сотрудников Фото: Time Будучи дейтеранопом (дейтеранопия характерна для 1 % людей, это форма частичной цветовой слепоты, обычно врожденной, которая характеризуется пониженной чувствительностью к некоторым цветам), Марк Цукерберг различает красный и зеленый цвета куда хуже, чем синий — основной цвет Facebook. Поэтому дизайн социальной сети выполнен в синей гамме

На фото: Марк Цукерберг и президент США Барак Обама Фото: Reuters «Если у человека есть мозги, он просто не имеет морального права работать не на себя, отдавая большую часть своего времени и результаты своих достижений своему работодателю» Фото: Reuters Марк Цукерберг приезжал в Россию в 2012 году: с 30 сентября по 2 октября он встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, принял участие в двух передачах на «Первом канале» и выступил перед студентами МГУ Фото: Пресс-служба Facebook На проходящей в Москве конференции разработчиков Facebook World Hack Марк Цукерберг заявил: «Наибольшее преимущество для вас (разработчиков, — "Ъ") в создании приложений для Facebook, а не для локальных сетей, заключается в возможности получить доступ к почти 1 млрд пользователей». Главным преимуществом своей социальной сети перед другими Цукерберг считает максимальное число пользователей в интернете. В настоящее время Facebook — самая крупная социальная сеть в мире

На фото: Марк Цукерберг на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым Фото: Reuters «Каждую сотню лет средства массовой информации претерпевают изменения. Сейчас настало время тотального обмена информацией между конкретными людьми. В этом и состоит будущее интернет-рекламы: ничто не сработает лучше, чем рекомендация твоего друга, которую ты можешь посмотреть на его странице» Фото: Reuters 19 мая 2012 года Марк Цукерберг женился на своей давней подруге Присцилле Чан. Пара устроила празднование по поводу получения Присциллой докторской степени по медицине, однако, когда близкие друзья и члены семьи приехали в дом Цукерберга и Чан в Пало-Альто, им объявили, что они попали на свадьбу. По словам представителя пары, свадьба не была приурочена проведению компанией Facebook IPO, а скорее к окончанию обучения Чан Фото: Reuters В декабре 2010 года Марк Цукерберг объявил, что он присоединился к «Клятве дарения» — филантропической кампании миллиардеров Уоррена Баффетта и Билла Гейтса. К февралю 2013 года 105 миллиардеров присоединились к кампании и пообещали отдать не менее 50% своего капитала на благотворительность

К 2021 году сотрудники Forbes то ли забыли, что Цукерберг стал рекордсменом в 23 года, то ли решили, что об этом забыли читатели, то ли посчитали, что самых молодых нужно определять по-новому. Возможно, они решили, что 36-летнего Цукерберга уже не стоит называть «молодым». Так или иначе, но новым самым молодым миллиардером, заработавшим состояние самостоятельно, пять лет назад был назван 24-летний программист Александр Ван, на тот момент — сооснователь и генеральный директор компании Scale AI. На момент написания данной статьи — глава подразделения Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), отвечающего за разработку технологий искусственного интеллекта. 10 октября 2025 года у 28-летнего Вана отобрал титул 27-летний Шейн Коплан, основатель и гендиректор платформы ставок на события Polymarket. Рекорд Коплана продержался недолго — 20 дней. Новыми самыми молодыми стали 22-летние основатели ИИ-стартапа Mercor Брендан Фуди, Адарш Хиремат и Сурья Мидха. Первой самой молодой женщиной, самостоятельно заработавшей миллиардное состояние без приписок в финансовой отчетности, стала в 2021 году 31-летняя Уитни Волф Херд, основательница приложения для знакомств Bumble. К следующему году размер ее состояния опустился ниже $1 млрд. В октябре 2023 года новой обладательницей титула самой молодой self-made-миллиардерши стала певица Тейлор Свифт, которой тогда было 33 года. Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тейлор Свифт получает награду Horizon Award на 41-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки Фото: Jeff Adkins / AP Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки Фото: Mark J. Terrill / AP Тейлор Свифт со своей командой музыкантов получает премию «Артист года» на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки Фото: Mark Humphrey / AP Тейлор Свифт выступает на 43-й ежегодной церемонии вручения премии Ассоциации кантри-музыки Фото: Mark Humphrey / AP Тейлор Свифт выступает в Мэдисон-сквер-Гарден в Нью-Йорке в рамках своего второго всемирного тура «Speak out» Фото: Charles Sykes / AP Зрители несут Тейлор Свифт на руках на церемонии награждения MTV Video Music Awards Фото: Mark J. К Луане Лопес Ларе почетный титул перешел 2 декабря 2025 года.

В январе 2026 года номинальный объем торгов на Kalshi, по данным Odaily, превысил $9,5 млрд, что стало новым рекордным показателем месяца. Если годовой номинальный объем торгов в 2025 году оценивается в интервале $40–50 млрд, то при текущих темпах роста в 2026 году он может превысить $100 млрд.

Как возник рынок предсказаний

Первые попытки создания рынка предсказаний на события относятся к рубежу веков. В 1999 году два нью-йоркских трейдера, братья Джон и Шон Макнамара, решили создать компанию, которая будет торговать ставками на события. На пост гендиректора был приглашен Джон Делани. В 2001 году в столице Ирландии Дублине начала работу платформа Intrade, принимавшая ставки на результат спортивных событий. Компания пережила несколько реорганизаций со сменой названия.

Intrade принимала ставки не только на спорт, но и на результаты выборов и других событий мирового масштаба. Принцип торгов был таким же, как сейчас у Kalshi, только вместо одного цента минимальной единицей контракта было десять центов. Первоначально компания легально действовала на ирландском рынке и официально не комментировала возможность участия в торгах жителей других стран. В 2005 году Tradesports (так она тогда называлась) подала заявку на лицензию CFTC на работу в США. Ответа не было. В 2010 году американцам было запрещено пополнять свои счета на платформе с дебетовых и кредитных карт, эмитированных американскими банками. В ноябре 2012 года CFTC подала иск против компании, позволявшей американцам заниматься трейдингом на ее платформе. В конце года были закрыты все счета американских клиентов, а на следующий год прекращены все торги.

Фото: @Kalshi В ходе рекламного мероприятия компания Kalshi обеспечила 300 человек бесплатными наборами продуктов

Раздача бесплатных продуктов В феврале 2026 года два лидера рынка прогнозов — Kalshi и Polymarket — провели похожие рекламные мероприятия. Kalshi договорилась с хозяином магазина в Нью-Йорке, что 3 февраля в течение трех часов в этом магазине будет действовать Kalshi Market. Первым 300 посетителям выдавали за счет компании продукты на сумму $50. За бесплатными продуктами выстроилась очередь длиной в четыре квартала. После этого Polymarket 12 февраля открыла «бесплатный магазин» продуктов и товаров для дома The Polymarket. К открытию магазина перед ним выстроилась очередь более чем из 400 человек. Магазин действовал пять дней. Каждый день он открывался в полдень и действовал до тех пор, пока не заканчивался запас товаров.

Конкуренты Kalshi

В настоящее время Kalshi занимает лидирующее положение на рынке предсказаний по объему торгов. Главный конкурент — децентрализованная компания Polymarket, называющая себя «крупнейшим в мире рынком предсказаний». Это утверждение верно, если сравнивать игроков рынка по числу активных трейдеров. У Polymarket их было 338 тыс. по состоянию на октябрь 2025 года. Если у тех, кто торгует на Kalshi, счета привязаны к их банковским счетам, то на Polymarket торги проходят с использованием криптовалюты.

Polymarket основал в 2020 году Шейн Коплан. B октябре 2020 года компания привлекла начальное финансирование в размере $4 млн. Главным инвестором стала инвестиционная компания Polychain Capital. В мае 2024 года компания сообщила, что привлекла $70 млн в ходе двух раундов финансирования. В числе инвесторов были создатель криптовалюты Ethereum россиянин Виталик Бутерин и венчурный фонд Founders Fund, одним из основателей которого является Питер Тиль.

В июне 2025 года капитализация Polymarket превысила $1 млрд. В октябре международная сеть бирж Intercontinental Exchange (ICE, владеет Нью-Йоркской фондовой биржей) инвестировала в Polymarket $2 млрд, увеличив ее капитализацию до $9 млрд.

Компания Polymarket вынуждена была блокировать доступ для клиентов из США с начала 2022 года по 2 декабря 2025 года из-за спора с CTFC. Кроме того, она была оштрафована на $1,4 млн. Впоследствии размер штрафа был снижен с учетом того, что компания «пошла на сотрудничество». Регулятор обвинял Polymarket в управлении незарегистрированной платформой для торговли производными финансовыми инструментами.

Возвращение Polymarket на американский рынок произошло после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года, а также после того, как в августе 2025 года компания 1789 Capital, одним из партнеров которой является Дональд Трамп-младший, стала инвестором, а сын президента — советником Polymarket.

В «большую тройку» рынка предсказаний входит также компания финансовых услуг Robinhood Markets, основанная в 2013 году Владом Теневым и Байджу Бхаттом. Она занимает первое место по числу проданных контрактов на события — 12 млрд — в 2025 году. Но поскольку стоимость контракта может быть разной, невозможно корректно сравнивать объемы торгов Robinhood с объемами торгов конкурентов. В день розыгрыша Супербоула, 8 февраля 2026 года, Robinhood продала контракты на $258 млн — только на победителя, тогда как Kalshi торговала также контрактами на связанные с игрой события — например, какую песню первой исполнит Бэд Банни в перерыве игры.

Гендиректор Robinhood Влад Тенев утверждает, что на рынке прогнозов начинается «суперцикл» и со временем годовой оборот торгов на рынке будет измеряться триллионами долларов.

В настоящее время номинальный объем торгов на рынках прогнозов на основных платформах составляет порядка $5–6 млрд в неделю, при этом в пиковые дни наибольшую долю занимает Kalshi.

Алексей Алексеев