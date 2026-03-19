Страховка с двойным дном

По данным Росстата, инфляция в России в прошлом году сильно замедлилась, с уровней порядка 10% (год к году) в конце первого квартала до 6% к концу четвертого квартала. На этом фоне, по данным официальной статистики, цена страховых полисов для физических лиц в реальном выражении снижалась по всем основным направлениям. Сами же страховые компании считают, что стоимость полисов росла быстрее общей инфляции, просто на рынке значительно выросла доля дешевых продуктов.

Страхование имущества

Сильнее всего, на 27,2%, снизился средний размер страховой премии в сегменте страхования имущества физических лиц (не считая транспортных средств), следует из опубликованной 11 марта годовой статистики Банка России. В четвертом квартале 2024 года он составлял 2 тыс. руб., в четвертом квартале 2025-го — лишь 1,5 тыс. руб.

Тем временем цена страхования жилья, по мнению крупных участников рынка, росла. В 2025 году наблюдался умеренный рост цен страховых полисов, обусловленный прежде всего пересчетом норм оценки объектов недвижимости, говорит директор домена «Жилье и имущество» компании «Ингосстрах» Василий Кургузов. Данные нормы, поясняет он, актуализируются с учетом текущих цен на строительные материалы и строительно-монтажные работы, которые испытали влияние инфляционных процессов. В результате многие владельцы недвижимости инициировали пересмотр оценочной стоимости своих объектов. «Динамика среднего размера страховой защиты наглядно прослеживается на примере сегмента садовых домиков: в 2023 году — 1,8 млн руб., в 2024-м — 2,04 млн руб., в 2025-м — 2,2 млн руб.»,— говорит страховщик. Вместе с тем рост цены сравнимых полисов страховки отдельных объектов не означает автоматического роста средних цен на полисы в целом. Так, по словам Василия Кургузова, «Ингосстрах» в прошлом году сохранил прежнюю тарифную политику, сделав акцент на повышении гибкости страховых решений. «Мы расширили возможности клиентов по подбору индивидуальных комбинаций рисков. Теперь в классические полисы включена опция защиты на случай посуточной аренды жилья для владельцев квартир и домов, сдающих недвижимость»,— поясняет он новые правила игры.

По оценкам замдиректора департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие» Станислава Олейникова, средняя премия по страхованию имущества за 2025 год выросла на 12% — по квартирам на 25%, по домам — на 10%. Основные причины — активное страхование дополнительных рисков, в первую очередь от терактов и военных рисков, а также рост стоимости имущества. «В границах 2026–2027 годов существенного изменения цен не ожидаем,— прогнозирует эксперт.— Если говорить о более длительном периоде, цены могут как вырасти, так и снизиться — все будет зависеть от экономической и политической ситуации. В частности, если актуальность страхования теракта и военных рисков снизится из-за прекращения военных действий, средний чек пойдет вниз. Если конфликт затянется или усугубится, есть предпосылки для роста».

В страховании имущества готовность клиента платить больше напрямую зависит от степени страха перед возможными событиями — крупными стихийными бедствиями и т. п., отмечает Станислав Олейников.

По мнению вице-президента СК «РЕСО-Гарантия» Игоря Иванова, средняя премия полиса страхования жилья выросла за прошлый год на 16%. На это повлияло как увеличение средней страховой суммы, так и расширение возможностей дополнительного покрытия (включение в полис дополнительных рисков и опций). «Все это свидетельствует о более ответственном подходе граждан к страхованию жилья. Самые популярные расширения, которые включают в полис наши страхователи,— военные риски и терроризм, природные воздействия и ущерб по неосторожности»,— объясняет он динамику цен. Игорь Иванов рассчитывает, что в 2026 году рынок страхования жилья покажет динамику, схожую с 2025 годом: на развитие рынка будут оказывать влияние рост стоимости жилья и страховых сумм, а также возможности по расширению страхового покрытия, отвечающие росту потребностей клиентов в страховой защите.

Причина столь сильного расхождения данных ЦБ по средней премии по страхованию имущества физлиц с данными страховщиков по конкретным продуктам — в изменении структуры спроса, считает завкафедрой страхования Финансового университета Александр Цыганов. А именно в росте кросс-продаж дешевых коробочных продуктов для банковских клиентов, а главное — «поиск здравого решения для замещения продуктов кредитного страхования на простые "коробки", формально не связанные с кредитом». Последнее, по его словам, делается, чтобы страховая премия формально не увеличивала кредитную нагрузку. «Но застраховаться попросят, и очень настоятельно»,— делится наблюдениями Александр Цыганов. Также он отмечает, что определенный вклад в уменьшение средней стоимости имущественного страхования граждан внесли дополнительные полисы страхования от БПЛА, которые дооформляли к действующим договорам страхования домов и дач.

ОСАГО

По данным ЦБ, средняя цена полисов ОСАГО в прошлом году упала на 19,1% — с 7,5 тыс. руб. в четвертом квартале 2024-го до 6,1 тыс. руб. в четвертом квартале 2025-го. Средняя премия по классическим полисам для обычных автомобилистов за 2025 год снизилась на 3,5%, до 6,7 тыс. руб., отмечается в материалах Центробанка. ЦБ обращает внимание на то, что в конце прошлого года тарифный коридор по ОСАГО был расширен на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвинулись на 40%.

«В ОСАГО на цену полиса в большей мере влияют границы тарифного коридора, который устанавливается Центральным банком»,— говорит Игорь Иванов. Конкретную базовую ставку каждый страховщик определяет исходя из оценки риска, но в любом случае не может установить величину базовой ставки выше, чем это установлено указанием ЦБ, рассказывает он. Начиная с апреля 2025 года наблюдалось снижение средней премии, так как пересматривались значения коэффициента «бонус-малус» (КБМ, коэффициент, влияющий на размер страховой премии в зависимости от страховой истории застрахованного), и у тех клиентов, у которых он снизился, могла снижаться премия, объясняет страховщик. По прогнозам Игоря Иванова, с учетом высокой конкуренции на рынке средняя премия по ОСАГО в 2026 году сильно расти не будет, а для некоторых клиентов может даже не измениться.

«По итогам 2025 года рынок ОСАГО продолжил движение в сторону более справедливого ценообразования»,— считает заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Дмитрий Соколов. Он отмечает, что расширение тарифного коридора, вступившее в силу в декабре прошлого года, дало страховщикам возможность точнее настраивать цену полиса под индивидуальные риски каждого водителя. Благодаря этому для аккуратных водителей с длительным безаварийным стажем цена ОСАГО осталась на прежнем уровне либо изменилась незначительно. Наибольший вклад в определение цены полиса по-прежнему вносят возраст и стаж водителя, КБМ, территория регистрации и мощность двигателя, анализирует Дмитрий Соколов. Именно эти факторы, по его словам, позволяют сегментировать водителей по уровню риска и предлагать адекватную цену каждому. Также значительное влияние оказывают сезонность (выбор количества месяцев эксплуатации позволяет пропорционально снизить стоимость) и ограничение круга лиц, допущенных к управлению: полис с неограниченным количеством водителей традиционно дороже.

В 2026 году динамика цен будет определяться прежде всего двумя факторами, прогнозируют в «Согласии»,— продолжающимся ростом цен запчастей и ремонта, а также дальнейшим совершенствованием системы индивидуальной оценки рисков. «Поскольку в 2025 году средняя цена полиса ОСАГО перманентно снижалась в борьбе за клиентов, уже в этом году прогнозируется увеличение среднего чека в связи со значительным ухудшением ситуации с маржинальностью ОСАГО, ростом среднего убытка примерно на 10% год к году»,— отмечает директор домена «ОСАГО» компании «Ингосстрах» Егор Серебрянников.

Каско

В сегменте автокаско, в отличие от ОСАГО, падения номинальной средней стоимости полисов не наблюдалось. В четвертом квартале 2025 года она составила, по данным Банка России, 31,7 тыс. руб. против 30,5 тыс. руб. годом ранее. Однако даже этот почти четырехпроцентный рост оказался вдвое ниже уровня официальной инфляции. Средняя страховая премия по договорам с физлицами в четвертом квартале 2025 года «оставалась невысокой» (21,7 тыс. руб.), отмечают в ЦБ, что свидетельствует о сохранении популярности недорогих программ автострахования с ограниченным набором рисков и договоров с франшизой. Кроме того, давление на величину средней страховой премии оказывает распространение краткосрочных полисов (полисов на время поездки, полисов на неделю, месяц и т. д.), полагают в ЦБ.

«За прошлый год полисы в среднем выросли в цене, однако сравнивать динамику достаточно сложно из-за обилия продуктов с франшизами и ограниченным покрытием»,— говорит директор домена «Каско» компании «Ингосстрах» Артем Яковлев. По его словам, по полным полисам каско динамика роста цен год к году составила более 15%. Данный показатель, на его взгляд, является результатом роста цены ремонта. Главным фактором стала доступность запасных частей, из-за этого для многих моделей транспортных средств цена ремонта за последние полтора года выросла до 50–70%, отмечает страховщик.

«По многим маркам китайских автопроизводителей, которые сейчас превалируют в портфеле страховщиков, сказывается фактор доступности запчастей и сложности ремонта, а также наличия дорогих деталей даже в экономсегменте»,— добавляет Артем Яковлев. Например, лобовые стекла со встроенными датчиками или проекцией, светодиодные фары, рулевые рейки и колесные диски — средний ущерб даже при небольшом повреждении может составлять несколько сотен тысяч рублей и иногда превышать остаточную стоимость ТС. «По данным ЦБ за прошлый год, мы видели в ОСАГО опережающий рост выплат над сборами за весь 2025 год и полагаем, что эта тенденция сохранится и в этом году, что неизбежно повлияет на цену полисов с полным покрытием рисков»,— прогнозирует представитель «Ингосстраха».

«В 2025 году цена каско росла преимущественно из-за удорожания запчастей и ремонта, а также увеличения средней цены автомобилей»,— говорит Дмитрий Соколов. По его мнению, в 2026 году эти факторы сохранятся. «Если тенденция старения автопарка продолжится, мы увидим рост спроса на страхование более старых машин, что потребует от страховщиков разработки новых продуктов, балансирующих между доступностью для клиента и приемлемым уровнем риска для компании. Цены будут расти пропорционально инфляции в авторемонте, но возможно появление более гибких программ с франшизами и ограниченным покрытием для возрастных автомобилей»,— добавляет эксперт.

«Если в первой половине 2025 года цены на каско для физических лиц практически не менялись, то во второй половине мы вынуждены были их поднять,— рассказывает Игорь Иванов.— Такие тенденции мы видим и в целом по рынку». Связано это, по его словам, прежде всего с продолжающимся ростом средней выплаты на фоне роста цен на запчасти. «Запчасти для китайских авто, которые чаще всего получают повреждения, стоят ненамного дешевле, чем на европейские»,— отмечает представитель «РЕСО-Гарантии». По прогнозам Игоря Иванова, цены на каско в 2026 году продолжат расти, поскольку не видно снижения динамики роста средней выплаты. «За последние пару лет подросла и частота событий, поскольку люди продолжают покупать автомобили, движение на дорогах активное, и клиенты при необходимости заявляют страховые случаи»,— добавляет он.

ДМС

В добровольном медицинском страховании средний размер премии в четвертом квартале 2025 года составил 22 тыс. руб., на 3,4% больше, чем годом ранее. В крупнейшем сегменте ДМС — страховании работодателем своих работников, на который приходится около 80% сборов,— среднегодовая страховая премия на одного застрахованного выросла в 2025 году на 2,4 тыс. руб., до 9,4 тыс. руб. (то есть более чем на треть), отмечается в материалах Банка России.

Страховые премии неизбежно следуют за ростом цен на медицинские услуги, говорит заместитель гендиректора по ДМС — исполнительный директор компании «Ингосстрах» Дмитрий Попов. «Мы видим, что реальный рост цен в коммерческой медицине выше, чем озвучивается,— рассказывает он.— И если страхователь запрашивает включение в договор страхования клиники, которые вынуждены были существенно повысить цены, страховщик будет вынужден учесть это и в страховой премии». Для корпоративного ДМС, по его словам, набор основных опций довольно традиционен и состоит из трех базовых страховых покрытий — обеспечение консультаций в поликлинике, обеспечение стоматологических услуг, обеспечение лечения в стационаре. Уже внутри этих трех направлений начинаются различия страхового покрытия по набору услуг и условиям получения медицинской помощи. Страховая премия зависит от набора программ, от уровня медицинских организаций, включенных в договор для конкретного застрахованного лица, от возраста застрахованного лица. «Страховая сумма на одного застрахованного может составить как 2 млн руб., так и 6 млн руб.— все зависит от выбора программ»,— поясняет Дмитрий Попов.

«В 2025 году, по нашим оценкам, медицинская инфляция составила около 12%»,— утверждает директор по андеррайтингу личных видов страхования «Согласия» Олеся Сабанова. При этом рынок, на ее взгляд, сохранял стабильность во многом благодаря высокому инвестиционному доходу страховых компаний, который позволил компенсировать часть возрастающих затрат и сдерживать повышение тарифов. На 2026 год она дает «осторожный прогноз» медицинской инфляции на уровне 13%, что связано с устойчивой динамикой удорожания медицинских услуг и лекарственных препаратов. Основным драйвером рынка, по ее мнению, останется спрос со стороны малого и среднего бизнеса, однако при этом в «Согласии» прогнозируют переход к сберегательной модели потребления. «Это может выразиться в оптимизации страховых программ и численности персонала, попадающего под страхование. В этих условиях можно ожидать развития более гибких продуктов, включая программы с франшизой, которые позволят работодателям сохранять страховую защиту для сотрудников при контроле бюджета»,— ожидает Олеся Сабанова.

«В 2025 году цены на полисы ДМС в целом росли умеренно, но устойчиво: для большинства корпоративных программ речь шла примерно о 8–12%, а по более убыточным или расширенным договорам корректировка могла доходить до 15–18% и выше»,— говорит директор департамента андеррайтинга по личным видам страхования «Совкомбанк Страхования» Николай Сова. Дополнительное давление на тарифы оказал рост выплат за счет роста обращаемости, отмечает он: уже в первом квартале 2025 года выплаты по ДМС выросли на 26,8% год к году, что увеличивало убыточность и вынуждало страховщиков пересматривать цены и наполнение программ. При этом, по словам Николая Совы, рынок не всегда полностью перекладывал инфляцию в цену, поэтому часть страховщиков сдерживала рост стоимости полисов за счет оптимизации наполнения, франшиз, лимитов, пересмотра перечня клиник и более жесткого андеррайтинга.

Медицинская инфляция обгоняет общую, утверждает Игорь Иванов. Правда, по его словам, в 2025 году страховые премии по ДМС на рынке, особенно в корпоративном сегменте, выросли меньше, чем диктовала медицинская инфляция. Он считает, что в 2026 году стоит ожидать существенного роста страховых премий по программам ДМС, так как за счет увеличения тарифов страховщики будут пытаться компенсировать недостающий рост 2025 года, а также предполагаемую медицинскую инфляцию 2026 года. «В связи с ростом страховых тарифов, а также других внешних, внутренних, микро- и макроэкономических изменений работодатели начинают все чаще пересматривать объем приобретаемой страховой программы ДМС,— предупреждает эксперт.— Идет оптимизация программ и удаление из них сверхдорогих лечебных учреждений».

Какие-то прогнозы на 2026 год давать сложно в условиях, когда могут происходить существенные изменения, например, в налоговом законодательстве, считает Дмитрий Попов. «Вспомним повышение НДС, которое произошло довольно быстро с момента начала обсуждения до вступления в силу, а ведь НДС косвенно влияет и на цены на медицинские услуги, которые не облагаются НДС, но при оказании которых происходит покупка исполнителями медицинских услуг товаров, работ и услуг, облагаемых НДС»,— поясняет он возможные факторы неопределенности.

Петр Рушайло