Звездные капиталы

Заокеанские знаменитости давно вышли за рамки традиционных источников дохода — гонораров за роли, концерты и рекламные контракты. Сегодня их доходы и инвестиционные портфели включают венчурные проекты, рестораны, косметические бренды, недвижимость и даже криптовалюты. По данным исследования Wealth X, около 68% звезд мирового уровня диверсифицируют доходы через бизнес-активы, а средний объем вложений в альтернативные активы достигает 15–25% от их благосостояния. «Деньги» разбирались, какие сферы приносят звездам прибыль, а какие — проблемы и убытки.

Актер Эштон Катчер

Венчурные инвестиции и технологические стартапы

Технологические стартапы — фаворит голливудских инвесторов. Актеры и музыканты вкладывают в ИИ, финтех, биотех и «зеленые» проекты, рассчитывая на многократный рост цен акций при выходе компании на биржу.

Один из пионеров среди звездных инвесторов в технологическом секторе — Эштон Катчер. Через фонды A-Grade Investments и Sound Ventures он инвестировал в Airbnb, Uber, Skype и Spotify еще до того, как эти компании стали массовыми брендами, и в итоге заработал на этих инвестициях сотни миллионов долларов. А в 2023 году он вместе с Гаем Озери запустил фонд на $240 млн, ориентированный на сектор разработки искусственного интеллекта.

Среди ранних инвесторов Uber оказался и Джастин Тимберлейк. Когда сервис такси вышел на биржу, доля певца в компании выросла в цене в 20 раз. Музыкант и актер Джаред Лето выстроил репутацию бизнес-ангела. Среди его ранних инвестиций — Uber, Airbnb, Robinhood, Nest Labs, Spotify и Reddit. Его инвестиционный портфель фокусируется на цифровых технологиях, стартапах и инновациях. Актер активно управляет своими активами, а его благосостояние, по данным на 2025 год, оценивалось в $90 млн.

Венчурные инвестиции всегда сопряжены с риском. Поэтому далеко не всем знаменитостям повезло так же, как Эштону Катчеру и Джареду Лето. Так, Леонардо Ди Каприо вложился в сервис доставки еды Munchery, а тот обанкротился в 2019 году. Многие американские звезды поддержали стартап Theranos, собравший около $700 млн инвестиций и оценивавшийся на пике в $10 млрд, но позже признанный аферой.

По статистике CB Insights, 70% венчурных проектов не окупаются, оборачиваясь для инвесторов потерей денег.

Впрочем, 5–7% «единорогов» не только компенсируют инвесторам вложенные средства, но и дают доходность выше 1000%.

Еда и напитки

Мадонна во время выступления

Инвестиции в гастрономические проекты — еще одна зона риска: громогласные успехи здесь соседствуют с баснословными провалами. По данным NRA (National Restaurant Association, 2024), 60% новых ресторанов закрываются в первые три года, а средняя доходность выживших составляет 8–12% годовых. Это, впрочем, не останавливает звезд пробовать силы в этой сфере бизнеса.

Так, Роберт Де Ниро вместе с поваром Нобу Матсухиса заложил фундамент империи Nobu, в которую сейчас входят около 40 ресторанов в Лондоне, Лас-Вегасе, Мельбурне, Токио, Пекине, Майами и других крупных городах. Позднее долю в компании приобрел еще и бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхем.

Баскетболист Леброн Джеймс, помимо успешных инвестиций в производителя наушников Beats и футбольный клуб «Ливерпуль», как и его звездные коллеги, успел вложиться и в фастфуд. В 2012 году он приобрел 10% акций сети пиццерий Blaze Pizza, отдав за них $1 млн. В 2017 году во время последнего раунда привлечения инвестиций компанию оценили в $250 млн, а доля баскетболиста оценивается в $35–40 млн.

Знаменитый актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни в 2013 году запустил в Мексике производство текилы Casamigos. А в 2017 году он продал бизнес компании Diageo за $1,2 млрд.

Примеров неудачных инвестиций звезд в ресторанный бизнес или фастфуд тоже не мало. Среди них ресторан русской кухни Russian Tea Room в Нью Йорке, открытый Мадонной в 2002 году. Уже через год его пришлось закрыть из-за низких продаж. А Пэрис Хилтон пыталась покорить Европу своим фастфудом. Но ее сеть Paris Hilton Burgers просуществовала лишь три года (2018–2021), не выдержав ценовой конкуренции.

Парфюмерия и косметика

Певица Рианна

Рынок косметики от знаменитостей — это стремительно развивающийся многомиллиардный сектор инвестиций. В 2024 году этот рынок Euromonitor оценивал в $7,9 млрд, а к 2033 году, по прогнозам, его объем достигнет $21,4 млрд при среднегодовом темпе роста в 11,6%.

Среди всех знаменитостей здесь выделяются американские певицы Рианна и Селена Гомес. Fenty Beauty, созданная Рианной совместно с Kendo (принадлежит LVMH), как подчеркивают модные журналы, задала тренд на инклюзивность: линейка с 40 оттенками тональных средств принесла $570 млн выручки за первый же год. Но в последнее время продажи компании заметно снизились, а в октябре 2025 года появились сообщения, что LVMH хочет выйти из бизнеса. Компания оценивается в $1–2 млрд.

У бренда Селены Гомес Rare Beauty, запущенного осенью 2020 года, дела идут лучше. Его выручка в 2024 году составила около $540 млн и продолжает расти. Стоимость же компании оценивается в $2,7 млрд.

Список звезд, запустивших собственный косметический бренд, кажется бесконечным: Бейонсе, Леди Гага, Ариана Гранде, Виктория Бекхем, Мадонна, Гвен Стефани, Серена Уильямс и, конечно же, Мария Шарапова. Россиянка еще в 2012 году запустила бренд конфет Sugarpova, а позднее расширила бизнес за счет линии косметики. Правда, продажи бьюти-коллекции составляют всего около 15% оборота бренда, а основной доход дают сладости.

Недвижимость

Инвестиции в недвижимость остаются популярным способом сохранения и приумножения капитала в том числе и среди знаменитостей. Главный козырь этого варианта вложения капитала — стабильность рынка и относительно низкие риски.

Один из примеров удачной покупки недвижимости и ее последующей перепродажи — особняк на побережье Малибу, который в 1998 году приобрел Леонардо Ди Каприо. Покупка обошлась в $1,6 млн — копейки для актера, получившего за роль в «Титанике» больше $40 млн. В 2018 году домик в Малибу он продал уже за $10,95 млн. Еще один особняк в Малибу звезда Голливуда долгое время сдавал в аренду. Летом ценник составлял $150 тыс. в месяц. А потом актер продал его за $17 млн.

Активно вкладывается в недвижимость и телеведущая Опра Уинфри. В 2018 году она приобрела поместье на острове Оркас на северо-западном побережье штата Вашингтон за $8,27 млн. Через три года продала его уже за $14 млн.

Минусы есть и у этого варианта вложений. Это — инвестиции вдолгую. Заработать на недвижимости быстро и много вряд ли получится. По оценкам J.P. Morgan, доходность рынка недвижимости в среднем составляет 4–8% — против 7–10% на рынке биржевых «голубых фишек» и сотен, а то и тысяч процентов в венчурных инвестициях. Но вместе с потенциальной прибыльностью в остальных отраслях растут и риски потерять деньги.

На рынке недвижимости деньги тоже можно потерять. Ценник сильно зависит от текущей привлекательности региона и даже отдельно взятого района. А серьезные экономические кризисы больно бьют и по рынку. Так, например, во время пандемии 2020 года арендные ставки в мегаполисах упали на 15–25%. Наконец, недвижимость не относится к ликвидным активам: элитные особняки могут продаваться месяцами, а то и годами, а содержание и ремонт их требуют крупных вложений.

Криптовалюта

Рэпер Снуп Догг

Знаменитости активно вкладываются в финансовые инструменты, включая криптовалюту. Но такие инвестиции сопряжены с высокими рисками. Речь не только о высокой волатильности криптовалют, но и возможных проблемах с законом.

Некоторые предпочитают просто переводить заработанные средства в криптовалюту, некоторые — вкладывать в криптовалютные компании. Так, бывший боксер Флойд Мейуэзер вложился в Bitcoin и Ethereum. А бывшая теннисистка Серена Уильямс, основавшая фонд Serena Ventures, инвестировала в одну из крупнейших криптобирж Coinbase.

Кто-то пытался заработать на NFT (невзаимозаменяемых токенах), продавая таким образом права как на цифровые, так и физические активы. Активным игроком на этом рынке стала Пэрис Хилтон. Ее дебютный цифровой арт продан за более чем $1 млн. Она создавала собственные коллекции, курировала выставки, такие как Empowered By Paris, и владеет коллекцией почти из 40 NFT.

Рэпер Снуп Догг создал целую NFT-вселенную вокруг себя в игровом мире The Sandbox. Snoopverse — это коллекция из 10 тыс. цифровых аватаров и виртуальные земельные участки. В первый же день работы Snoopverse объем торгов скинами достиг $14 млн, а за соседство со звездой в этом цифровом мире некто заплатил аж $450 тыс.

Некоторые звезды решаются даже создать собственные криптовалюты или начинают рекламировать чужие проекты (разумеется, не бесплатно). И то и другое зачастую оборачивается для не слишком хорошо разбирающихся в финансах знаменитостей серьезными проблемами. Так, Ким Кардашьян и Флойду Мейуэзеру пришлось заплатить штрафы ($1,26 млн и $600 тыс. соответственно) за рекламу токена EthereumMax в 2021 году. SEC оштрафовала звезд как раз за то, что они не уведомили регулятора о получении гонораров за рекламу.

Крах криптобиржи FTX в 2022 году обернулся судебным иском для Шакила О’Нила. Тот был амбассадором FTX, и разоренные клиенты биржи требовали признать легенду NBA в введении инвесторов в заблуждение. В июне 2025 года О’Нил урегулировал иск, согласившись выплатить $1,8 млн.

Среди оштрафованных за продвижение различных криптовалютных проектов числятся и многие другие звезды — Стивен Сигал, Линдси Лохан, Джейк Пол, Akon.

В целом инвестиции в криптовалюты большинство американцев (65%) и европейцев (58%) считают слишком рискованными, следует из опроса Morning Consult. А соцопрос YouGov показал: лишь 42% респондентов считают инвестиции знаменитостей «образцом для подражания», тогда как 37% вовсе скептически относятся к инвестиционным решениям звезд.

Кирилл Сарханянц