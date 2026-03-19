Смена маршрута

Конфликт на Ближнем Востоке существенно изменил привычную карту весенних путешествий россиян. Вместо отдыха в ОАЭ наши туристы все чаще выбирают азиатские курорты и отдых в странах бывшего СССР. Если война затянется, основной проблемой для зарубежных турнаправлений станет поиск новых вариантов стыковочных рейсов.

Обострение на Ближнем Востоке и последовавшее за ним ограничение авиасообщения стало потрясением для туристического рынка. Сложности с возвращением из-за рубежа, по оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), возникли как минимум у 60 тыс. россиян. 50 тыс. из них не могли в срок улететь из ОАЭ, а около 8 тыс., находившихся в третьих странах, не затронутых конфликтом, столкнулись с проблемами из-за невозможности произвести стыковочные рейсы. Остальные не могли выбраться из Омана, Бахрейна и Катара.

После официальной рекомендации Минэкономики и МИД РФ воздержаться от поездок в затронутые конфликтом страны и отмены части регулярных рейсов многие туристы были вынуждены пересмотреть планы на отпуск, отказавшись от уже купленных туров и билетов за рубеж. Совокупные потери турбизнеса из-за ситуации на Ближнем Востоке в Минэкономики оценили в 7 млрд руб. Перед самими путешественниками встал резонный вопрос: где отдыхать теперь?

Быстрая переориентация

ОАЭ — одно из наиболее востребованных организованных зарубежных туристических направлений. До начала военных действий на него, по оценкам «Слетать.ру», приходилось 15,4% продаж организованных туров с заездами на 6–9 марта. У части крупных туроператоров значение доходило до 30%. Это связано в том числе с сезонностью: летом в стране слишком жарко, зато в марте—мае погода считается оптимальной для пляжного отдыха.

Неудивительно, что закрытие популярного направления и стыковочных перелетов через страну привело к снижению совокупного объема проданных туров за рубеж. По данным «Слетать.ру», этот спад в период с 28 февраля по 4 марта оценивался в 22% год к году. Но ситуация быстро начала выравниваться. Оценивая продажи 1–11 марта, аналитики говорили о снижении уже на 2,6%.

Сейчас основным направлением весенних бронирований аналитики называют Турцию, сформировавшую, по данным «Слетать.ру», 26,4% продаж организованных туров в период 1–11 марта. На втором месте — Египет, 23,7% бронирований.

Третьим по популярности зарубежным направлением выступает Таиланд (11,7%), а следом идет Китай (10,4%). Директор «Слетать.ру» Ирина Рожкова считает, что переориентировались туристы преимущественно на страны Азии. В начале марта спрос на путевки в Китай относительно конца февраля вырос на 93%, в Таиланд — на 18%, во Вьетнам — на 14,5%. Год к году все эти направления продемонстрировали кратное увеличение спроса.

В Level.Travel называют Египет ключевым направлением перебронирования для туристов, отказавшихся от поездок в закрытые страны. Как поясняют в компании, там тоже есть теплое море, а продолжительность перелета примерно сопоставима. Доля направления в структуре продаж 1–11 марта, по данным Level.Travel, выросла. Второй по популярности альтернативой, по данным компании, выступает Турция. До старта купального сезона в стране еще полтора-два месяца, но туристы могут рассчитывать на отдых в отелях с теплыми бассейнами.

Пакетные туры по нескольким популярным маршрутам пока остаются для туристов относительно доступны. По подсчетам «Слетать.ру», средний чек при бронировании туров в Турцию в период 1–11 марта сократился год к году на 13%, до 192,4 тыс. руб. Остальные направления показали сдержанный рост. Для Египта он составил 1%, до 192,5 тыс. руб., Таиланда — 2,5%, до 186,7 тыс. руб., Китая — 7,3%, до 251,6 тыс. руб.

Взвешенный подход

В «Русском экспрессе» замечают, что новое направление отпуска пока подыскивают для себя преимущественно клиенты, ранее планировавшие отправиться в закрытые теперь страны до середины мая. Путешественники, которые должны лететь позднее, пока заняли выжидательную позицию. Найти качественную альтернативу, по словам представителя компании, не так-то просто. Это часто связано с перелетом: на каких-то направлениях свободных мест сейчас просто нет, на других билеты очень дороги.

Самостоятельные туристы, ориентирующиеся не только на пляжный отдых, сейчас довольно активны. По данным «Островка», совокупное количество бронирований отелей и апартаментов за рубежом 1–11 марта выросло на 17% год к году. На их долю пришлось 20% от совокупных продаж сервиса. Год к году показатель увеличился на два процентных пункта. Наиболее заметное увеличение продаж, по данным «Островка», показали Вьетнам, Китай, Египет и Таиланд. Туристы переориентируются преимущественно на азиатские направления, считают в компании.

По подсчетам OneTwoTrip, доля зарубежных направлений в структуре продаж авиабилетов на 1–11 марта 2026 года составила 77%. Наиболее заметный рост продаж год к году в этот период показали Мальдивы, Шри-Ланка, Грузия, ЮАР и Филиппины. Доля этих стран в общей структуре авиапродаж по международным направлениям выросла в 2–4 раза. Цена перелетов за рубеж существенно не увеличилась. За год средняя цена билета в одну сторону подросла на 4,9%, до 19,4 тыс. руб.

Дополнительный интерес для самостоятельных туристов традиционно представляют страны бывшего Союза. 1–11 марта число бронирований путевок в Грузии выросло на 66% год к году, в Узбекистане — на 63%, в Армении — на 45%, в Абхазии — на 31%, а в Казахстане — на 13%, говорят в «Островке».

Трудности выбора

Самой сложной задачей при поездках за рубеж из-за ограниченного авиасообщения со странами Ближнего Востока может стать поиск подходящих стыковок. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, на некоторых популярных направлениях доля добирающихся транзитом российских туристов составляет 40–60%. А в случае стран без прямого авиасообщения с Россией речь идет о 100%. Существенная доля из них осуществлялась через страны Ближнего Востока: рейсы Air Arabia, Flydubai, Emirates, Qatar Airways и Etihad традиционно были популярны для полетов в Занзибар, на Сейшелы, Мальдивы, Шри-Ланку.

Управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина считает, что сейчас сокращение числа стыковок в большей степени затронет Мальдивы, Индонезию и Шри-Ланку. В «Русском экспрессе» говорят, что цена перелетов по некоторым направлениям растет, но это заметно преимущественно для перелетов, запланированных на ближайшие даты.

У туристов, планирующих отпуск в апреле, пока есть возможность выбора рейсов. Так, на официальном сайте «Аэрофлота» цена перелета из Москвы в Мале (Мальдивы) и обратно на 4–11 апреля составляла 89,9 тыс. руб. Слетать из Москвы в Денпасар (Бали) и обратно можно было за 129,5 тыс. руб. А вот путешествие в Коломбо на те же даты уже заметно дороже — 274,9 тыс. руб.

В «Островке» предполагают, что востребованными вариантами стыковок для российских туристов будут оставаться Турция, Сербия и Грузия. Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова замечает, что путешественники стали чаще выбирать варианты пересадок в Китае. Еще одним перспективным вариантом может стать Индия. Основной вопрос туристического рынка сейчас — насколько затянутся ограничения.

В перспективе часть путешественников может переориентироваться и на внутренние направления. Сейчас небольшой рост доли поездок по России видят, например, в «Яндекс Путешествиях». Данные «Слетать.ру» также указывают на рост доли продаж внутренних направлений в структуре бронирований организованных туров. В период 1–11 марта 2025 года на Россию приходилось 11% продаж, в этом году — 16,2%.

Хотя этот эффект может оказаться краткосрочным. На лето внутренние курорты существенного роста продаж пока не показывают. По подсчетам Travelata.ru, сейчас Россия формирует 6% совокупного объема организованных бронирований на май—сентябрь против 10% годом ранее. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин ранее обращал внимание на то, что туристы внутренних и зарубежных направлений все же существенно отличаются: отдых в Сочи и на Мальдивах выбирают разные категории путешественников.

Александра Мерцалова