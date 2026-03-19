Вклады теряют процент

С начала 2026 года процентные ставки по вкладам резко просели, и в конце первой декады марта средние максимальные значения крупнейших банков опустились ниже 14%. Быстрее всего корректируются доходности по коротким продуктам, которые меньше всего просели в прошлом году и более всего приближены к фактическому уровню ключевой ставки Банка России. В весенние месяцы участники рынка допускают ее снижение еще на 0,5–1,1 процентного пункта (п. п.). Это приведет к восстановлению спроса на более длинные депозиты и альтернативные инвестиционные продукты в первую очередь на фондовом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После паузы в снижении процентных ставок по вкладам, которую взяли банки накануне новогодних праздников, с наступлением 2026 года они вновь начали активно пересматривать условия по ним в сторону понижения. Уже по итогам января среднее арифметическое максимальных ставок десяти крупнейших кредитных организаций, рассчитываемое Банком России, опустилось на 0,714 п. п., до 14,568%. В феврале максимальные ставки упали еще на 0,509 п. п., до 14,059%. По итогам первой декады марта потери составили 0,194 п. п., и индикатор впервые с октября 2023 года закрепился ниже уровня 14%, на отметке 13,865%. Таким образом, с начала года он потерял 1,417 п. п., что стало сильнейшим снижением с третьего квартала минувшего года.

ЦБ мельчить не стал

Активному пересмотру условий по банковским продуктам способствовало как завершение «сезонных» предложений, которые обычно запускаются в конце года для удержания клиентов, так и дальнейшие шаги Банка России по снижению ключевой ставки (КС). 13 февраля на заседании совета директоров большинством голосов ЦБ опустил КС на очередные 0,5 п. п., до 15,5%. Решение стало неожиданностью для большей части аналитиков и экономистов, которые закладывали в свои модели сохранение ставки на неизменном уровне из-за увеличившейся с начала года инфляции.

По данным Росстата, рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в январе составил 1,62%, что впятеро выше прироста в декабре 2025 года (0,32%).

Такой скачок был вызван повышением НДС, подорожанием овощей и фруктов из-за резкого роста издержек тепличных хозяйств на отопление в связи с сильными морозами в стране, а также увеличением акцизов на бензин, табак и алкоголь.

Однако в ЦБ посчитали, что все эти инфляционные факторы носят временный характер, а потому не стали учитывать при решении вопроса по ключевой ставке. И оказались правы. Месячные данные по инфляции, опубликованные уже после заседания финансового регулятора, стали позитивным сюрпризом для рынка. Если в январе рост ИПЦ составил 6% год к году, то в феврале он замедлился до 5,91%, а месячный прирост составил лишь 0,73%. «Поступающие данные подтверждали, что усиления риска роста цен за счет этих факторов не наблюдалось. При этом макроэкономические индикаторы продолжали подтверждать охлаждение экономики, нормализацию в кредитовании и на рынке труда, что также являлось фактором в пользу дальнейшего снижения ставки»,— отмечает глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Банкам не до денег

Важное значение для рынка имеет не столько фактическое решение регулятора по ставке, сколько его комментарии и прогнозы относительно дальнейших шагов по корректировке КС. Если в декабре ЦБ прогнозировал среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 13–15%, то после февральского заседания прогноз был сужен до 13,5–14,5%. Это предполагает дальнейшие активные шаги по ее снижению вплоть до 11–12% к концу года, в зависимости от того, будут паузы в понижении или нет.

Вполне закономерно, что в таких условиях банки корректируют условия по вкладам даже быстрее, чем ЦБ снижает свою ставку. «Пассивы банков фондируются большим количеством различных инструментов с различными сроками и с различной эластичностью к ключевой ставке. Так как проценты по кредитам тоже падают, банки, соответственно, вынуждены снижать стоимость своих пассивов, и некоторым это удобнее делать через депозиты»,— отмечает президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец.

Дефицит ликвидности, который наблюдался в конце 2024 года, в начале 2025 года фактически исчез. В итоге, как отмечает начальник отдела департамента розничного бизнеса Цифра-банка Дмитрий Дворников, банкам больше не нужно «голодать» и платить премии за привлечение. «Фондирование через депозиты остается дорогим: ставки все еще двузначные, а кредитование замедляется, поэтому банки сознательно снижают стоимость пассивов, опережая действия Банка России»,— поясняет господин Дворников. Владимир Козинец обращает внимание и на то, что ряд банков, у которых нет проблем с ликвидностью, пользуются общей шумихой и словесными интервенциями ЦБ, чтобы снизить средневзвешенную ставку фондирования пассивов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Короткие против длинных

По данным маркетплейса «Финуслуги», ставки по вкладам в топ-20 банков по объему розничного депозитного портфеля после решения Банка России по ключевой ставке потеряли до 0,5 п. п. При этом если в 2025 году кредитные организации быстрее всего корректировали условия по продуктам сроком от полугода и выше, то теперь в лидерах снижения оказались трехмесячные вклады. По оценке «Денег», основанной на данных маркетплейса, за четыре недели с февральского заседания регулятора (по состоянию на 11 марта) средняя ставка по депозиту сроком на три месяца опустилась на 0,51 п. п., до 13,97%, по полугодовому депозиту — на 0,37 п. п., до 13,76%, годовому — на 0,27 п. п., до 12,65%. По более долгосрочным вкладам условия менялись менее динамично: полуторалетние потеряли всего лишь 0,1 п. п., до 11,36%, двухлетние остались на прежнем уровне 11,21%, а вот трехлетние даже выросли на 0,06 п. п., до 10,61%.

Проценты по коротким вкладам всегда наиболее чувствительны к фактическим корректировкам денежно-кредитной политики Банка России. Такие продукты, как отмечает Дмитрий Дворников,— это основной инструмент банков для быстрой подстройки под политику ЦБ, они не несут больших процентных рисков, и банки используют их для агрессивных промокампаний, привлекая новых клиентов. «Короткие вклады — самый востребованный продукт (почти половина депозитов "физиков"), поэтому реакция на изменение сигналов регулятора здесь мгновенная»,— замечает господин Дворников. По депозитам сроком свыше одного года, как отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич, условия изначально базировались на долгосрочных прогнозах ключевой ставки, которые не претерпели существенных изменений. Соответственно, процентные ставки по данным инструментам остались на прежнем уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Каких ставок ждать

Цикл снижения ключевой ставки еще не завершился, а потому банки продолжат корректировать условия по вкладам, ориентируясь на дальнейшие шаги регулятора. При этом основной потенциал по снижению участники рынка видят у коротких банковских продуктов, так как у более длинных он почти исчерпан. Дмитрий Дворников не исключает, что уже весной доходности трехмесячных вкладов снизятся еще на 0,5–1 п. п. и приблизятся к 13%. Темпы снижения будут зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке в марте и апреле. «Согласно нашему базовому прогнозу, в марте и апреле регулятор снизит ключевую ставку на 50 б. п. на каждом из этих заседаний. Данный сценарий может обусловить снижение ставок по депозитам на 0,7–1,1 п. п. к маю, причем основное снижение, как и ранее, затронет сегмент краткосрочных депозитов»,— полагает Богдан Зварич.

За счет опережающего падения ставок по таким вкладам произойдет сужение спредов с более долгосрочными продуктами, что неизбежно приведет к смещению фокуса внимания вкладчиков в сторону последних. Как отмечают в пресс-службе ВТБ, уже сейчас гораздо выгоднее зафиксировать доходность на год и более. Еще одним актуальным трендом в банке отмечают усиливающийся интерес клиентов к накопительным счетам. «Этот инструмент актуален для тех, кто придерживается краткосрочной стратегии, то есть средства понадобятся в ближайшее время»,— пояснили в кредитной организации.

В условиях дальнейшего снижения ставок все острее будет стоять вопрос поиска альтернативных инструментов, в частности, на фондовом рынке. «Рынок входит в фазу осознанного формирования накоплений. Сберегательная привычка эволюционирует: наряду со вкладами клиенты, особенно состоятельные, начнут проявлять интерес к инвестиционным продуктам как альтернативе классическим депозитам»,— полагают в ВТБ.

Данные Банка России указывают на то, что в январе 2026 года объем средств физических лиц на депозитах и счетах сократился более чем на 1 трлн руб., до 62,5 трлн руб. (без учета валютных продуктов). Такого сильного падения показателя за один месяц не было ни разу за все время наблюдений.

Наталия Пырьева не ждет дальнейшего существенного оттока средств с депозитов, но допускает, что до 10% средств с депозитов (4–5 трлн руб.) могут быть перераспределены между рынком недвижимости и фондовым рынком. «Когда ставки по вкладам еще снизятся, клиенты будут рассматривать альтернативные варианты, денежный поток пойдет в акции, начнется рост рынка, и в реальные активы, спасающие от инфляции,— недвижимость и золото»,— полагают в ВТБ.

Татьяна Палаева