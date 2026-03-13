Сегодня отмечает юбилей народная артистка РФ, актриса Ирина Алферова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ирина Алферова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ее поздравляет народный артист РФ, актер, кинорежиссер Александр Панкратов-Чёрный:

— Ирочка, дорогая, ты не просто талантливая, божественно красивая актриса, ты смелая женщина, каких я не много знаю. Говорю об этом уверенно, вспоминая совместную зарубежную командировку, когда нам нужно было ехать с оружием в руках. Тебя уговаривали остаться в отеле, но ты сказала: «Вас, ребята, я не оставлю!», настояла и поехала с нами. Я тобой восхищался и восхищаюсь до сих пор! Низкий поклон твоей маме, которую я всегда вспоминаю с благодарностью, и думаю, что ты по характеру в нее. Желаю тебе прежде всего успехов в творчестве, потому что ты человек творчески неугомонный, талантливый. Здоровья тебе и радости, радости, радости! Обнимаю, боготворю!

