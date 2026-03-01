Иски, уголовные дела, отставки и назначения

Обозначившийся в начале года на Кубани тренд на возбуждение громких антикоррупционных дел и существенных кадровых изменений в органах власти продолжил свое развитие. Основные события, которые произошли по этим направлениям в феврале — в обзоре «Ъ-Кубань».

Активы — на изъятие

В Сочи завершился процесс об обращении в доход РФ имущества участников коррупционного скандала в дорожно-строительной сфере Краснодарского края. Шестнадцать из 30 ответчиков иск признали. В итоге в казну изъято имущество бывшего депутата Госдумы и экс-вице-губернатора края Анатолия Вороновского, действующего депутата Госдумы Андрея Дорошенко, депутата Заксобрания края Александра Карпенко и еще почти трех десятков лиц, которых надзорный орган с ними связывает. Стоимость взысканных активов превысила 20 млрд руб. Основанием для иска стала выявленная прокуратурой система откатов при распределении бюджетных средств на строительство и ремонт автодорог. О коррупционной схеме в суде рассказал глава краевого минтранса Алексей Переверзев.

В ходе судебного разбирательства он отметил, что одним из источников коррупционных доходов было «получение от предприятий дорожного комплекса незаконного вознаграждения за право заключения с ними государственных и муниципальных контрактов на строительство и ремонт дорог». Размер такого взноса составлял от 3 до 5% от стоимости контракта. Господин Переверзев подтвердил сведения прокуратуры о том, что схему организовал Анатолий Вороновский, который до прихода в Госдуму занимал руководящие должности в администрации Кубани.

Бывшему вице-губернатору Кубани Анне Миньковой, в отношении которой в январе органы СКР возбудили уголовное дело, в феврале Генпрокуратура (ГП) предъявила антикоррупционный иск. Надзорное ведомство требует взыскать с нее имущество в доход государства на общую сумму более 330 млн руб. Вместе с ней по делу проходят несколько ее родственников.

Аналогичный иск иск об изъятии активов стоимостью свыше 11 млрд руб. Генпрокуратура (ГП) предъявила к бывшему депутату Госдумы от «Единой России» Ризвангаджи Исаеву (работал в парламенте в 2007–2011 годах). По мнению надзорного ведомства, став народным избранником, он не прекратил занятие бизнесом, а использовал влияние для незаконного обогащения себя и своих родственников, в частности за бесценок скупив 413 га земли в Краснодаре, выделенных под жилищное строительство. Средства от реализации участков он якобы вложил в крупные девелоперские проекты, в том числе в строительство «Немецкой деревни» и пятизвездочной гостиницы Marriott в Краснодаре, а также в банковскую сферу. Требования предъявлены и к его родственникам, которых прокуратура считает номинальными владельцами.

Еще один аналогичный иск ГП подала к депутату городской думы Краснодара Виктору Тимофееву. Помимо него, в карточке дела указаны некоторые его близкие, в качестве третьих лиц привлечены несколько транспортных и авторемонтных компаний.

На фоне этого разбирательства господин Тимофеев сложил с себя депутатские полномочия. Сообщая об этом в своем Telegram-канале, он отметил, что «ему не в чем себя упрекнуть перед жителями города».

Прокуратура Краснодарского края направила в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего главы Приморско-Ахтарского муниципального округа Максима Бондаренко общей стоимостью свыше 250 млн руб. Надзорное ведомство заявило, что во время руководства районом господин Бондаренко приобрел ряд объектов движимого и недвижимого имущества, при этом сведения о законном происхождении средств на эти покупки отсутствуют. Это имущество сейчас арестовано.

Сам господин Бондаренко заявил, что готов доказать свою правоту в суде, отметив, что у него для этого достаточно аргументов и доказательств. При этом он отметил, что декларации о его доходах имеются в открытом доступе, а судебный процесс открытый. Вскоре после этого Максим Бондаренко подал встречный иск. Какие при этом он заявил требования, пока неизвестно.

По данным прокуратуры Краснодарского края в 2025 году, надзорное ведомство региона инициировало взыскание более 7,3 млрд руб., полученных в результате незаконного обогащения. В ходе проверок установлены факты сокрытия сведений о реальном имущественном положении 1,3 тыс. должностных лиц. В суды направлено пять исков об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, на сумму около 6,1 млрд руб.; фактически применена гражданская конфискация активов стоимостью свыше 5,6 млрд руб.

Первым и пока единственным исключением в кампании по предъявлению антикоррупционных исков, развернувшейся в последние годы, стало дело об обращении взыскания на активы компании «Актуальные инвестиции», которая контролирует два крупных цементных предприятия в Новороссийске.

Иск об обращения взыскания в доход РФ акций ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и ОАО «Новоросцемент» поступил в Арбитражный суд Кубани 27 января. Суд по ходатайству ГП даже успел арестовать акции компании, доли в некоторых других обществах, их имущество, установить длинный перечень запретов. Однако три недели спустя, ведомство подало заявление об отказе от иска, после чего дело было закрыто, а обеспечительные меры отменены. Причины изменения позиции прокуратура не объяснила.

Проверили полномочия

В Краснодаре по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) сотрудниками ФСБ задержан и арестован судом исполняющий обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов региона со ссылкой на материалы дела, его заподозрили в том, что в 2024 году господин Штриков якобы поручил своим сотрудникам подготовить фиктивные документы о выявленных нарушениях при проведении уже состоявшегося аукциона на покупку и монтаж быстровозводимого модульного здания пожарного депо с целью его отмены. После проведения повторного аукциона победителем стала организация, чьи интересы лоббировал чиновник, сообщалось в релизе.

Примерно в это же время в СИЗО оказался попавший в поле зрения органов госбезопасности глава краевого департамента по делам казачества Александр Тарарыкин. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями при распределении средств госпрограммы «Казачество Кубани».

Под стражу почти на два месяца отправлены депутат Заксобрания края Антон Аверьянов и его помощник, обвиняемые в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным судейской пресс-службы, с ноября 2024 по сентябрь 2025 года они ежемесячно получали деньги от знакомого парламентария, которого ввели в заблуждение относительно своих намерений и возможностей организовать его избрание депутатом городской думы Краснодара. Всего им вменяется получение 6,75 млн руб.

Также СМИ сообщили о задержании заместителя главы Новороссийска Романа Карагодина. Однако причины задержания на данный момент не уточняются.

Под стражу был заключен бывший судья районного суда Сочи Валерий Слука, обвиненный в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений, которые привели к незаконному изъятию земельных участков в Сочи из муниципальной собственности.

СУСК по Кубани объявил о завершении расследования уголовного дела экс-начальника отдела материально-технического обеспечения Управления Судебного департамента в Краснодарском крае. Он обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, служебном подлоге и хищении машин ведомства.

Согласно версии следствия, чиновник разработал схему незаконного присвоения служебных автомобилей, у которых истек срок эксплуатации: организовал изъятие транспортных средств из собственности департамента и их последующую продажу, считают правоохранители. Кроме того, считают следователи, он не принял мер по сохранению за ведомством номерных знаков, которые имеют высокую стоимость на теневом рынке. Сообщается, что с 2020 по 2023 год при его участии было похищено 27 транспортных средств, включая машины с номерными знаками серии АСК. Общий материальный ущерб департаменту составил свыше 15 млн руб.

Доля вице-мэрская

Краснодарский краевой суд направил на повторное рассмотрение дело бывшего вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди. В минувшем году Первомайский суд кубанской столицы, рассматривавший дело, переквалифицировал обвинение господина Мавроди с мошенничества на превышение должностных полномочий и приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы. В срок заключения ему зачли время, проведенное под стражей. Однако вышестоящие инстанции вернули дело на пересмотр, посчитав, что его действия по сбору с подрядчиков средств на новогодние поздравления коллегам были переквалифицированы неверно. О повторном аресте господина Мавриди не сообщалось

Также крайсуд утвердил приговор экс-заместителю главы Геленджика Павлу Блинову по делу о превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими (ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ). Ему вынесли наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. По данным суда, используя свое административное влияние, бывший чиновник создал условия для одностороннего расторжения договора аренды пляжа с местным предпринимателем, чтобы передать его впоследствии иным лицам.

С казацким наскоком

И. о. директора казачьего кадетского корпуса Иван Безуглый, внук покойного атамана Таманского отдела Кубанского казачьего войска Ивана Безуглого-старшего, руководившего казачьими формированиями во время событий 2014 года в Крыму, заподозрен в заказе нападения на сотрудника краевого управления ФСБ.

По данным следствия, в январе в корпусе проводились проверки финансовой деятельности и оперативно-розыскные мероприятия, которые не понравились 32-летнему Ивану Безуглому. Тогда он, как сообщал «Ъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, якобы решил запугать проверяющего и обратился к знакомому с просьбой избить сотрудника ФСБ. Но исполнитель обратился к силовикам, после чего те сняли видео с инсценировкой исполнения заказа. Получив запись, Иван Безуглый якобы передал исполнителю 85 тыс. руб., после чего был задержан и уже признал вину.

Рокировка по-прокурорски

Бывший прокурор Краснодарского края Сергей Табельский указом президента назначен на должность заместителя генерального прокурора РФ Александра Гуцана. Исполнять его обязанности в кубанской прокуратуре в настоящее время поставлен первый заместитель главы ведомства Александр Трухин.

Другого заместителя прокурора края-прокурора Сочи Вясеслава Овечкина Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала на должность зампредседателя крайсуда Кубани.

Без статуса и гарантий

ВККС прекратила отставку бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, что влечет утрату им статуса судьи в отставке и связанных с ним гарантий, включая неприкосновенность.

В феврале квалификационная коллегия судей Краснодарского края прекратила отставку и его сына Рустема Трахова, ранее занимавшего должность судьи Прикубанского районного суда Краснодара.

В конце августа 2025 года «Ъ» писал об аресте дочери Аслана Трахова — Сусаны Коблевой, которая подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации незаконных доходов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). До этого был заключен под стражу ее бывший супруг Каплан Коблев. В рамках антикоррупционных исков суды изъяли в доход РФ имущество членов семьи, ввиду того, что судьи не соблюдали запреты, предусмотренные антикоррупционным законодательством, оформляли имущество на близких родственников, доверенных и подконтрольных лиц, что позволяло им избегать их декларирования.

Кадры решают

Первый заместитель Юрий Савенко назначен исполняющим обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края после ареста Алексея Переверзева по обвинению в мошенничестве.

В должность главы Динского района вступил Игорь Федосов, который с 2023 по 2026 годы возглавлял департамент строительства края, а с января этого исполнял обязанности главы муниципалитета.

Мэром Анапы избрана бывшая замглавы совета министров Крыма Светлана Маслова, уроженка города-курорта. В конце января она ушла в отставку с крымской должности по собственному желанию. Решение о выдвижении госпожи Масловой на пост главы Анапы поддержал Президиум регионального политсовета «Единой России».

Тбилисский район Краснодарского края возглавил Олег Ляхов. Он родом из Лисичанска, бывший военный. Впоследствии проходил службу в кубанском главке МВД, работал заместителем главы Кавказского района, затем занимал руководящие должности в Херсонской области.

По собственному желанию

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко покинул пост по собственному желанию. Пока на освободившуюся должность никто не назначен.

Вице-мэр Краснодара Надежда Панаетова объявила об оставлении должности. По информации редакции, решение связано со сложностями совмещения муниципальной службы и семейной жизни. Госпожа Панаетова в 2016–2018 годах занимала должность заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара, затем возглавляла управление земельных отношений. В 2019–2020 годах была заместителем главы Горячего Ключа, после чего вернулась в администрацию краевого центра на пост руководителя департамента архитектуры. Пост заместителя главы города она занимала с 2022 года.

Андрей Обнорский