И.о. министра транспорта Кубани назначен Юрий Савенко

Первый заместитель Юрий Савенко назначен исполняющим обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края после ареста Алексея Переверзева по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс региона.

Алексей Переверзев был арестован в январе в рамках уголовного расследования и взят под стражу до 19 марта. Однако 28 января господин Переверзев признал вину и дал показания на других фигурантов дела. Меру пресечения изменили с содержания под стражей на подписку о невыезде.

«Министерство готово оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов и запрашиваемые ими документы представляет в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Изначально ведомство заявляло, что, несмотря на арест, господин Переверзев продолжает руководить министерством.

Алексей Переверзев фигурирует в антикоррупционном иске Генпрокуратуры в отношении экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского. В министерстве провели обыски, арестовали двух заместителей господина Переверзева — Алексея Смаглюка и Александра Дашука. Предварительный ущерб от хищения бюджетных средств при выполнении государственных контрактов в ведомстве составил около 2 млрд руб. Алексей Переверзев признал вину и выразил готовность содействовать следствию.

Руководство министерства заявило, что следственные мероприятия не влияют на работу ведомства.

Алина Зорина