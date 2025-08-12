В Краснодаре арестованы участники уголовного дела экс-судьи ВС Адыгеи Трахова

В Краснодаре арестованы трое участников антикоррупционного процесса по изъятию у экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова активов стоимостью 2,5 млрд руб. Их подозревают в мошенничестве с земельными участками, сообщает «Ъ».

Краснодарский краевой суд 12 августа подтвердил законность ареста Каплана Коблева и Алексея Еремышко, обвиняемых в особо крупном мошенничестве. Фигуранты дела останутся в следственном изоляторе до 1 октября. Завтра, 13 августа, суд рассмотрит апелляцию на арест Александра Агеева, третьего обвиняемого по делу.

Уголовное дело касается операций с небольшим коммерческим участком в Краснодаре. Около 20 лет назад территория перешла из муниципальной собственности к физическому лицу, несколько раз перепродавалась, а затем по инициативе прокуратуры вернулась городу. Последний владелец получил компенсацию за изъятое имущество. Следствие считает, что участок выбыл из муниципальной собственности незаконно в результате мошеннической схемы.

Каплан Коблев, Алексей Еремышко и Александр Агеев одновременно являются участниками процесса по иску Генпрокуратуры. Надзорное ведомство добивается обращения в доход государства активов стоимостью свыше 2,5 млрд руб., принадлежащих бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову, его родственникам и доверенным лицам.

Каплан Коблев выступает ответчиком в процессе, а Алескей Еремышко и Александр Агеев — третьими лицами. Прокуратура утверждает, что Аслан Трахов, возглавлявший судебную систему Адыгеи с 1998 по 2019 год, извлекал выгоду из служебного положения и оформлял незаконно полученные активы на родственников и доверенных лиц.

Господин Коблев, бывший зять Трахова, не имея официальных доходов, в период с 2022 по 2025 год приобрел более 500 объектов кадастровой стоимостью 1,1 млрд руб. Часть имущества он якобы продал, оставшись владельцем активов на 600 млн руб.

Бизнесмен Александр Агеев выступал промежуточным покупателем долей в ООО «Торговый комплекс Монарама Адыгея», когда коммерческий объект переходил от номинальных владельцев к дочери Аслана Трахова и ее бывшему мужу Коблеву. Связь Еремышко с активами экс-судьи в иске Генпрокуратуры не уточняется.

Иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина направлен в Октябрьский райсуд Краснодара в начале августа. Предварительное слушание назначалось на 12 августа, однако истец попросил изменить подсудность дела с учетом влиятельности семьи Траховых в судебной системе Адыгеи и Краснодарского края.

Вопрос о подсудности рассмотрит Четвертый кассационный суд 13 августа.