Депутат гордумы Краснодара сложил полномочия после иска Генпрокуратуры

Депутат городской думы Краснодара Виктор Тимофеев сложил с себя полномочия на фоне судебного разбирательства по иску Генпрокуратуры об изъятии в казну имущества депутата и его родственников. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Виктора Тимофеева

«Сообщаю вам о прекращении работы в городской Думе Краснодара. Благодарен вам за доверие, сотрудничество и активную позицию в благоустройстве нашего с вами Центрального округа»,— написал он.

Депутат также отметил, что ему не в чем себя упрекнуть перед жителями города.

Сегодня состоялось предварительное судебное заседание по иску Генпрокуратуры об изъятии активов Виктора Тимофеева и членов его семьи. Заместитель генерального прокурора подал требование об обращении в доход России имущества депутата 13 февраля в Ленинский районный суд Краснодара. Процедура проводится в рамках закона о контроле за соответствием расходов и доходов лиц, замещающих государственные должности.

Ответчиками, помимо Виктора Тимофеева, выступают Инна и Инесса Тимофеевы, а также Елена Василенко. В качестве третьих лиц выступают ООО «КГС-Автоцентр» (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств), ООО «КГС-Мол» (транспортная обработка грузов) и ООО «КГС» (деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам).

Алина Зорина