О новой тактике мошенников на Ставрополье рассказали в Сбере

Эксперты службы безопасности Ставропольского отделения Сбербанка ежедневно сталкиваются с новыми методами злоумышленников. По их данным, в последнее время у мошенников появилась новая стратегия — маскировка под бытовые ситуации.

Фото: сгенерировано нейросетью Сбера ГигаЧат

В 2025 году антифрод-технологии банка, бдительность и профессионализм сотрудников офисов и службы безопасности Сбера помогли сохранить жителям региона 234 млн рублей.

«В 2025 году в отделение обратилось 406 человек, социальная инженерия подтвердилась в 139 случаях. В начале этого года предотвращенный ущерб составил почти 13 млн рублей. Мошенники находят новые предлоги, жертвами могут стать люди любого возраста и профессии. Чаще всего страдают пенсионеры и молодежь, которую втягивают в дроперство. Поэтому важно быть внимательными к близким, сохранять рассудительность и не действовать эмоционально. Никому не сообщайте коды из СМС и не передавайте данные по указаниям незнакомцев. Если просят срочно перевести или снять деньги — это мошенничество, немедленно прекратите разговор», — рассказал Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.

Пример из Ставрополья. Местный житель нашел объявление о продаже автомобиля по цене ниже рыночной. Продавец потребовал предоплату в 110 тыс. рублей на карту стороннего банка. Клиент успел перевести 10 тыс. рублей, но перевод на 100 тыс. был заблокирован системой Антифрод. При проверке выяснилось, что паспорт продавца был поддельным, а объявление фальшивым.

Среди актуальных угроз также встречаются: