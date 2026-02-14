У депутата гордумы Краснодара Виктора Тимофеева требуют конфисковать имущество

Генеральная прокуратура России подала иск об обращении в доход государства имущества депутата городской думы Краснодара Виктора Тимофеева. Соответствующая информация размещена в картотеке Ленинского районного суда Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / timofeevkrd Фото: t.me / timofeevkrd

Ответчиками, помимо Виктора Тимофеева, в карточке дела указаны Инна и Инесса Тимофеевы, а также Елена Василенко. В качестве третьих лиц выступают ООО «КГС-Автоцентр» (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств), ООО «КГС-Мол» (транспортная обработка грузов) и ООО «КГС» (деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам). Предварительное судебное заседание назначено на 26 февраля.

Виктор Тимофеев родился 18 июня 1969 года в Краснодаре. Имеет два высших образования: «инженер-механик» и «юрист». Является кандидатом юридических наук. После службы в армии связал жизнь с автотранспортной отраслью. Прошел путь от мастера до заместителя директора транспортного предприятия.

С 2005 по 2018 год был депутатом гордумы Краснодара IV, V и VI созывов. Представлял интересы жителей Центрального округа. С 2020 по 2025 год являлся членом местной общественной палаты, где также занимал должность заместителя председателя.

«В настоящее время руководит одним из крупнейших автотранспортных предприятий региона. В компании трудятся более 300 человек, филиалы предприятия находятся в Краснодарском крае и Луганской народной республике»,— сказано на сайте администрации Краснодара.

Дмитрий Холодный