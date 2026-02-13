Олег Ляхов возглавил Тбилисский район Краснодарского края

Олег Ляхов официально вступил в должность главы Тбилисского района Краснодарского края. Торжественная церемония прошла во время сессии Совета муниципального образования. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В мероприятии участвовал начальник управления по миграционным вопросам региональной администрации Александр Болдин. Он поздравил нового руководителя от имени губернатора Краснодарского края и вручил удостоверение главы района.

«Тбилисский район обладает большим потенциалом. Вам предстоит обеспечить устойчивость и найти новые точки роста местной экономики, выстроить диалог с бизнесом и инвесторами, создать условия для дальнейшего развития агропромышленного комплекса», — говорится в приветственном послании губернатора Вениамина Кондратьева.

Новый глава района родился 14 марта 1971 года в Лисичанске. Он окончил Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева Минобороны России, второе высшее образование получил в Краснодарском университете МВД РФ.

Олег Ляхов проходил службу в Вооруженных силах России и Главном управлении МВД по Краснодарскому краю. Работал заместителем главы Кавказского района, затем занимал руководящие должности в Херсонской области.

Алина Зорина