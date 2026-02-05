Краевой суд утвердил приговор бывшему заместителю главы Геленджика Блинову

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор в отношении Павла Блинова, бывшего заместителя главы Геленджика. Чиновника признали виновным по ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Из приговора следует, что с июля 2019 года Павел Блинов занимал пост заместителя главы муниципального образования. Совместно со знакомым он решил организовать бизнес по обслуживанию зон отдыха на пляжных территориях. Для этих целей был выбран участок на пляже в поселке Кабардинка. Однако территория уже была занята другим предпринимателем, который благоустроил пляж и работал по договору с городской администрацией. Блинов потребовал от бизнесмена добровольно расторгнуть соглашение, но получил отказ. Используя административное влияние и служебные полномочия, чиновник создал условия для одностороннего расторжения договора, выявив якобы существенные нарушения его условий со стороны предпринимателя.

Блинов знал о возможности передачи участка муниципальному унитарному предприятию «Александрия», которое могло заключать договоры о совместной деятельности с третьими лицами. Он потребовал от директора предприятия заключить такое соглашение с его знакомым. После отказа руководителя уволили, а на его место назначили лояльного человека.

Новый директор заключил от имени «Александрии» необходимое соглашение. По договору о совместной деятельности знакомый Блинова должен был делить полученную прибыль с предприятием, однако этого не делал, пользуясь покровительством подсудимого.

В марте 2021 года Геленджикский городской суд восстановил нарушенные права предпринимателя, с которым администрация расторгла договор.

Также с 23 декабря 2019 года по 3 августа 2020 года Блинов, выходя за пределы должностных полномочий, предоставил право безвозмездного пользования объектами недвижимости третьим лицам. Это повлекло существенное нарушение прав предприятия и причинило ему имущественный ущерб в размере 1,3 млн руб.

Геленджикский городской суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в колонии-поселении и лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на три года. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения приговора.

Алина Зорина