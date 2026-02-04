Президент назначил бывшего прокурора Кубани заместителем генпрокурора РФ

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Бажутова и Сергея Табельского заместителями генерального прокурора Александра Гуцана. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Неделей ранее Совет Федерации поддержал кандидатуры Сергея Табельского и Сергея Бажутова после проведения консультаций в профильных комитетах. Согласно Конституции, президент РФ назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности заместителей генерального прокурора России.

Сергей Табельский окончил Свердловский юридический институт в 1993 году. До 2009 года он занимал различные должности в прокуратуре Оренбургской области, включая заместителя прокурора Новотроицка и прокурора Светлинского района. В 2009–2013 годах Табельский возглавлял прокуратуру Калмыкии, затем с 2013 по 2017 год — прокуратуру Калининградской области, с марта 2017 года — прокурор Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков