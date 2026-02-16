Экс-судью Центрального районного суда Сочи Слуку оставили под стражей
Краснодарский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки на избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Господин Слука обвиняется в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений, которые привели к незаконному изъятию земельных участков в Сочи из муниципальной собственности, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По материалам проверки деятельности суда в 2022 году, Валерий Слука принимал к производству исковые заявления вне территориальной подсудности, не исследовал доказательства и не привлекал к участию ответчиков и заинтересованных лиц. Все семь спорных решений впоследствии были отменены, а земельные участки возвращены в муниципальную собственность.
Ранее, в ноябре 2022 года, председатель Совета судей Краснодарского края обратился в квалификационную коллегию судей с требованием привлечь Валерия Слуку к дисциплинарной ответственности за грубые нарушения процессуального и материального права. В феврале 2023 года коллегия досрочно прекратила полномочия судьи и лишила его седьмого квалификационного класса.
В июле 2023 года председатель Краснодарского краевого суда направил председателю Следственного комитета РФ материалы проверки, на основании которых было возбуждено уголовное дело. До завершения следствия господин Слука останется под стражей.