Экс-судью Центрального районного суда Сочи Слуку оставили под стражей

Краснодарский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки на избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Господин Слука обвиняется в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений, которые привели к незаконному изъятию земельных участков в Сочи из муниципальной собственности, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По материалам проверки деятельности суда в 2022 году, Валерий Слука принимал к производству исковые заявления вне территориальной подсудности, не исследовал доказательства и не привлекал к участию ответчиков и заинтересованных лиц. Все семь спорных решений впоследствии были отменены, а земельные участки возвращены в муниципальную собственность.

Ранее, в ноябре 2022 года, председатель Совета судей Краснодарского края обратился в квалификационную коллегию судей с требованием привлечь Валерия Слуку к дисциплинарной ответственности за грубые нарушения процессуального и материального права. В феврале 2023 года коллегия досрочно прекратила полномочия судьи и лишила его седьмого квалификационного класса.

В июле 2023 года председатель Краснодарского краевого суда направил председателю Следственного комитета РФ материалы проверки, на основании которых было возбуждено уголовное дело. До завершения следствия господин Слука останется под стражей.

Вячеслав Рыжков