Анапские депутаты утвердили Светлану Маслову на пост главы города

Совет курорта Анапа утвердил на посту мэра Светлану Маслову, ранее занимавшую должность заместителя председателя Совета министров Крыма. За кандидатуру бывшего вице-премьера Крыма проголосовали 28 депутатов, двое других финалистов — руководитель медиагруппы «Анапа» Никита Бойко и глава Виноградного сельского округа Александр Кудаев — получили по два голоса.

Решение о выдвижении госпожи Масловой поддержал Президиум регионального политсовета «Единой России». В конце января она ушла в отставку с крымской должности по собственному желанию.

Светлана Маслова родилась в Анапе, окончила Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «экономист». Ранее она возглавляла администрацию Калининграда и с 2020 года занимала пост заместителя председателя Совмина Крыма.

Вячеслав Рыжков