Мантию накинув на мундир

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала зампрокурора Кубани Вячеслава Овечкина на должность зампредседателя крайсуда Кубани. Юристы говорят о формирующемся тренде на замещение судейских должностей выходцами из прокуратуры на региональном уровне.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала заместителя прокурора Краснодарского края — прокурора Сочи Вячеслава Овечкина на должность заместителя председателя Краснодарского краевого суда. Об этом сообщается на сайте ВККС.

Вячеслав Овечкин — так же, как и его бывший руководитель Сергей Табельский, перешедший с поста прокурора края на должность заместителя Генпрокурора,— выходец из оренбургской прокуратуры. Там он начал карьеру в 2012 году. Вначале — в должностях помощника, старшего помощника и заместителя прокурора Ленинского района Оренбурга, затем — первого заместителя Бузулукского межрайонного прокурора Оренбургской области, с 2016 года назначен первым заместителем прокурора комплекса «Байконур». В органах прокуратуры Кубани он служит с августа 2017 года. Сначала — в должностях помощника прокурора Краснодарского края по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. После этого — в органах прокуратуры Сочи, с октября 2020 назначен заместителем прокурора Краснодарского края — прокурором Сочи. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Каким конкретно участком работы в Краснодарском краевом суде он займется, пока неизвестно. Согласно данным сайта инстанции, до недавнего времени единственным замом председателя суда являлся Сергей Кротов, но на минувшей неделе информация о нем с сайт была удалена.

Алексей Шипилов уже рекомендован ВККС на должность председателя. Пока, в отсутствие указа президента о назначении, он руководит краевой инстанцией в статусе врио. Из трех судебных коллегий (по гражданским, уголовным и административным делам) председатель отсутствует только в уголовной. Логично, если ее возглавит экс-прокурор, рассуждают опрошенные изданием юристы.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит говорит о тренде на замещение профессиональных судей выходцами из прокуратуры.

«Будет ли судебной системе лучше от массового прихода работников прокуратуры, покажет практика, хотя у юридического сообщества есть опасения. Очень важно, чтобы следствие, надзор и суд не "сливались" в каких бы то ни было комбинациях. Независимость судов, когда судьи могут принимать решения беспристрастно на основании закона, более всего важна для общества»,— считает господин Пустовит.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов видит в решении ВККС долгоиграющий тренд: «Оно заслуживает внимания не как частный кадровый вопрос, а как важный элемент складывающейся системы. Для нас, ежедневно работающих в судах, это назначение — лишь подтверждение тренда, который мы наблюдаем в последние годы: формирование управленческого ядра судов из лиц, чья профессиональная идентичность и карьерный опыт сформированы в правоохранительных органах. Вслед за председателем суда Алексеем Шипиловым потенциальное назначение Овечкина завершает создание команды с единой управленческой культурой. Эта культура основана на эффективности, понимаемой как управляемость, предсказуемость и бесконфликтность процесса. Это не просто смена таблички на двери, а сигнал о завершении очередного этапа трансформации. Подобные кадровые решения формируют долгосрочную институциональную инерцию, которая будет определять организацию судебной системы и баланс правосудия на годы вперед, независимо от будущих персональных изменений»,— считает юрист.

В крайпрокуратуре, оставшейся на сегодня без утвержденного краевого прокурора (после ухода Сергея Табельского его обязанности в статусе врио пока выполняет первый зампрокурора края Александр Трухин) и без одного из пяти замов, пока также нет информации о том, кем будут заполнены эти должности.

