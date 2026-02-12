Министр спорта Кубани ушел в отставку
Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.
Серафим Тимченко возглавлял министерство четыре года, которые в министерстве охарактеризовали как «олимпийский цикл» кубанского спорта — насыщенный событиями и результативный. Он запомнился как чиновник, активно участвовавший в жизни массового спорта и лично присутствовавший на спортивных мероприятиях вместе с любителями, ветеранами и юными спортсменами.
По данным министерства, за время его работы доля жителей края, систематически занимающихся спортом, выросла с 58,8% в 2021 году до более 70% в 2025 году — один из лучших показателей в стране. Краснодарский край вошел в тройку лидеров по реализации комплекса ГТО, активно развиваются национальные виды спорта: проект «Самбо — в школу» в 2026 году охватил более 741 тыс. участников, что в два раза больше, чем в 2021 году. За четыре года построено свыше 170 спортивных объектов, капитально отремонтировано еще 70.