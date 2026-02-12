Министр спорта Кубани ушел в отставку

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Серафим Тимченко возглавлял министерство четыре года, которые в министерстве охарактеризовали как «олимпийский цикл» кубанского спорта — насыщенный событиями и результативный. Он запомнился как чиновник, активно участвовавший в жизни массового спорта и лично присутствовавший на спортивных мероприятиях вместе с любителями, ветеранами и юными спортсменами.

По данным министерства, за время его работы доля жителей края, систематически занимающихся спортом, выросла с 58,8% в 2021 году до более 70% в 2025 году — один из лучших показателей в стране. Краснодарский край вошел в тройку лидеров по реализации комплекса ГТО, активно развиваются национальные виды спорта: проект «Самбо — в школу» в 2026 году охватил более 741 тыс. участников, что в два раза больше, чем в 2021 году. За четыре года построено свыше 170 спортивных объектов, капитально отремонтировано еще 70.

Вячеслав Рыжков