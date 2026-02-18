Главой Динского района назначен Игорь Федосов

Игорь Федосов вступил в должность главы Динского района. Торжественную церемонию провели на сессии Совета муниципального образования с участием заместителя губернатора региона Андрея Коробки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

От имени краевого руководства Андрей Коробка поздравил нового главу и вручил ему соответствующее удостоверение.

«Динской район набрал хорошие темпы экономического развития, участвует в нацпроектах и краевых программах, привлекает инвестиции. Убежден, несмотря на нынешние вызовы, вам удастся сохранить положительную динамику и приумножить достигнутые результаты в ключевых сферах жизни муниципалитета»,— говорится в приветственном послании губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Игорь Федосов родился 1 марта 1992 года в селе Коноково Успенского района. Он окончил Кубанский аграрный университет по направлению «Промышленное и гражданское строительство», а также получил юридическое образование в Кубанском государственном университете.

С 2023 по 2026 годы Игорь Федосов возглавлял департамент строительства Краснодарского края. В должности исполняющего обязанности главы Динского района он находится с января этого года.

Алина Зорина