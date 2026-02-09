Александр Трухин назначен и. о. прокурора Краснодарского края

Первый заместитель прокурора Краснодарского края Александр Трухин назначен исполняющим обязанности руководителя ведомства в регионе. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте прокуратуры Кубани.

Александр Трухин занимал должность первого заместителя с 3 февраля 2025 года, а с 9 февраля 2026 года приступил к исполнению обязанностей прокурора края.

Родился он в 1980 году в Иркутске. В 2003 году получил диплом Уральской государственной юридической академии по специальности «юриспруденция». Карьеру в органах прокуратуры начал в январе 2003 года. Работал помощником и старшим помощником прокурора Забайкальского района, заместителем Даурского транспортного прокурора, заместителем начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры края.

Александр Трухин также занимал посты Краснокаменского межрайонного прокурора и начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Забайкальского края. С апреля 2021 года по февраль 2025 года работал заместителем прокурора Республики Саха.

Алина Зорина