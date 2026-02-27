На АвтоВАЗе стартовало производство Lada Vesta Sport нового поколения

АвтоВАЗ начал производство автомобиля Lada Vesta Sport нового поколения, оснащенного спортивным шасси и двигателем мощностью 147 л.с., который считается самым мощным в линейке машин предприятия. Об этом сообщает пресс-служба автозавода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Еремин, Коммерсантъ Фото: Алексей Еремин, Коммерсантъ

Автомобиль прошел модернизацию с учетом опыта, полученного в гонках, и получил свыше 200 уникальных деталей. Заявленная мощность автомобиля на 21% выше, чем у предыдущей версии благодаря спортивным распределительным валам, улучшенной системе впуска и измененной прошивке. Крутящий момент вырос на 8%.

Машина получила шестиступенчатую механическую коробку передач, рассчитаннуюна высокий крутящий момент. Шасси настроено на управляемость с клиренсом 158 мм и улучшенной устойчивостью. Lada Vesta Sport будет доступна в кузовах седан и универсал.

Информация о ценах и комплектациях станет известна перед началом продаж. Производство осуществляется по двухэтапной технологии: базовый кузов изготавливается на конвейере, а окончательная сборка проводится в ателье Lada Sport.

Георгий Портнов