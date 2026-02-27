Моор поздравил с 80-летием тюменского тележурналиста Анатолия Омельчука

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с 80-летним юбилеем тележурналиста и писателя Анатолия Омельчука — почетного гражданина региона. Поздравление губернатор опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Анатолий Омельчук

«За многие годы работы Анатолий Константинович вырастил не одно поколение профессиональных журналистов. Желаю юбиляру крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых творческих свершений! Пусть рядом с Вами всегда будут единомышленники, благодарные читатели и ученики!»,— сказал господин Моор.

Анатолий Омельчук родился 27 февраля 1946 года в Томской области, является выпускником историко-филологического факультета Томского университета. В 1966 году начал работу в качестве радиожурналиста в Нижневартовске (ХМАО-Югра), а в 1967-1987 годах работал в Салехарде (ЯНАО), где впоследствии возглавил Ямало-Ненецкий телерадиокомитет. В 1987 году был назначен председателем комитета по радиовещанию и телевидению Тюменской области. С 1992 по 2018 год — президент телерадиокомпании «Регион-Тюмень», затем вышел на пенсию.

Является членом Союзов журналистов и писателей России. Создал 500 документальных телефильмов о Сибири и великих россиянах, которые были отмечены призами. Кроме того, Анатолий Омельчук является автором десятков книг о Севере и Сибири.

Ирина Пичурина