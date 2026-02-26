Башкирия и Челябинская область обновили соглашение о сотрудничестве

Глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил в соцсетях руководитель республики. Детали документа не раскрываются.

Конкретные шаги по каждому пункту будут прописаны в дорожной карте, пояснил Радий Хабиров. По его словам, многие предприятия Башкирии и Челябинской области и прежде вели совместную работу в разных отраслях. Необходимо «сделать ее системной, открыть новые перспективы», отметил глава республики.

«Нас интересует развитие сотрудничества в части промышленной кооперации, пищевой промышленности и переработки, в сферах культуры, науки, спорта и, конечно, туризма»,— подчеркнул глава региона.

20 марта 2015 года в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов и губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписали соглашение между правительствами обоих регионов о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Майя Иванова