Компания из Татарстана представила систему навигации для роботов без спутников

Татарстанская компания «Геопейджер», резидент ИТ-парка и Иннополиса, разработала технологию маркировки воздушного пространства, позволяющую роботам ориентироваться без использования GPS и других спутниковых систем. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры республики.

Решение обеспечивает перемещение устройств с улицы внутрь зданий без потери сигнала и определение местоположения с высокой точностью.

По заявлению разработчиков, данные о передвижении хранятся внутри объекта и не передаются во внешние системы, что снижает риски несанкционированного доступа. Технологию рассматривают как возможную основу для применения в сфере автономного транспорта, городской инфраструктуры и логистики.

Первую тестовую зону планируется развернуть в Иннополисе.

Анна Кайдалова