Суды вернули государству земли Тебердинского нацпарка на 98 млн рублей

Анапский районный и Ленинский районный суды удовлетворили иски прокуратуры о возврате государству земель Тебердинского национального парка в Карачаево-Черкесии. Участки незаконно приватизировали местные чиновники в 2017 году. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Тебердинский биосферный заповедник входит в состав резерватов ЮНЕСКО и в 2021 году был преобразован в национальный парк. По закону его территории принадлежат исключительно федеральной собственности и не подлежат приватизации.

В Анапском суде рассматривалось дело о земельных участках в селе Архыз Зеленчукского района. Ответчиками стали семь человек, включая троих должностных лиц. Следствие установило, что бывший заместитель главы администрации Зеленчукского района Хубиев, глава Архызского поселения Батчев и начальник территориального отдела Росреестра Айдинов незаконно приобрели право собственности на участок парка.

Территорию стоимостью 97,9 млн руб. они продали знакомому за 150 тыс. руб., после чего разделили и оформили на связанных лиц. Один из сформированных участков стоимостью свыше 13 млн руб. достался племяннику Хубиева за 25 тыс. руб.

Суд обратил в собственность России три участка общей площадью 3,7 тыс. кв. м в селе Архыз.

Ленинский районный суд Краснодара рассмотрел аналогичное дело по участку в поселке Домбай Карачаевского городского округа. В махинации участвовали семь местных чиновников, включая бывшего исполняющего обязанности мэра Баркова, главу округа Динаева, заместителей мэра Мамчуева и Урусова, начальника отдела Боташева и начальника управления Байчорову, а также министра строительства Семенова.

Решением суда земли площадью 700 кв. м и возведенный банный комплекс, используемый в коммерческих целях, переданы в федеральную собственность.

Алина Зорина