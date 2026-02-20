ЛУКОЙЛ обещает клиентам готовые решения для учета и замены масел

ЛУКОЙЛ развивает направление сервисных услуг для предприятий, использующих его смазочные материалы. Компания предлагает не только поставку масел, но и техническое сопровождение техники на всех этапах эксплуатации. Этот формат работы применяется в энергетике, химической промышленности, металлургии, горном деле, сельском хозяйстве и на транспорте, сообщает пресс-служба компании.

Сотрудники ЛУКОЙЛа проводят техническую экспертизу и берут на себя операции по закупке, хранению, учету и заливке масел в агрегаты. Для клиентов доступны мобильные и стационарные системы раздачи технических жидкостей. В регионах с холодным климатом резервуары для хранения оснащают функцией подогрева.

Обслуживание техники проводится как в ремонтных зонах, так и в полевых условиях. Механики заменяют жидкости и выполняют регламентные работы. Для защиты оборудования устанавливаются системы очистки и водоотделения. Используются технологии онлайн-мониторинга состояния машин и смазочных материалов. При необходимости специалисты отбирают пробы и делают экспресс-анализ на площадке с помощью мобильной лаборатории или направляют образцы в аккредитованную лабораторию для глубокого исследования.

Некоторые автопарки подключились к системе учета смазочных материалов ЛУКОЙЛа. Компания применяет эту систему на собственном оборудовании, включая газовые турбины морских буровых платформ. По данным компании, мониторинг позволяет снизить частоту внеплановых ремонтов и увеличить срок службы масел и механизмов.

Предприятия из разных отраслей используют стационарные модули. Для автопарков выпускаются компактные решения для моторных масел, антифризов и трансмиссионных жидкостей. В ремонтной зоне сотрудники ЛУКОЙЛа могут взять пробы и проверить состояние узлов. Горнодобывающие компании, работающие в условиях низких температур, применяют маслораздаточные модули и оборудование для подачи смазок. Технику оснащают системами очистки. Это позволяет сократить складские запасы, использовать чистые жидкости и избегать простоев.

По оценкам компании, затраты предприятий снижаются не менее чем на 15%. Срок службы техники увеличивается, количество незапланированных остановок сокращается.