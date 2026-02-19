В Сарапуле избрали меру пресечения чиновнице из городской администрации

Сарапульский горсуд избрал меру пресечения в отношении 35-летней начальницы отдела приватизации, торгов и сопровождения договорных отношений администрации Сарапула. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК, до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

По данным следствия, обвиняемая, будучи должностным лицом и имея доступ к Единому госреестру недвижимости, с 1 января по 24 декабря 2025 года передавала риелторам персональные данные граждан и информацию об их объектах недвижимости.

18 февраля ее задержали сотрудники УФСБ по Удмуртии. Органы предварительного следствия ходатайствовали об избрании в отношении нее меры пресечения в виде домашнего ареста. Судебная инстанция приняла решение о запрете обвиняемой определенных действий.